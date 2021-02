Ministeries

‘De coronacrisis onderstreept het belang van de Verenigde Naties’

De idee achter de oprichting van de Verenigde Naties (VN) in 1945, dat landen alleen samen grote problemen kunnen voorkomen, is volgens Joke Brandt actueler dan ooit. Brandt is Permanent Vertegenwoordiger (PV) bij de VN in New York. ‘De grote problemen in de wereld zijn ook voor Nederland reëel en dichtbij. We werken dus ook voor onze eigen toekomst samen met 192 andere landen.’

Waarom heeft Nederland een Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de VN?

‘De VN is na de Tweede Wereldoorlog in 1945 opgericht om een nieuwe oorlog te voorkomen. Dat doel staat nog steeds, maar daar zijn nieuwe dreigingen bijgekomen. Zoals die van klimaatverandering. Iets dat Nederland, als land onder zeeniveau, rechtstreeks bedreigt. Alleen door internationale samenwerking wordt deze dreiging afgewend. Nederland zit dus voor het hele Koninkrijk, dat bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, in de VN om samen met andere landen de vele bedreigingen het hoofd te bieden.’ De VN is dus ook 75 jaar na dato nog actueel?

‘Zeker! Als er één tijd is die laat zien hoe belangrijk de VN is, dan is het deze tijd wel. Geen enkel land kan in z’n eentje de coronacrisis overwinnen. Of het nu gaat om de productie en distributie van vaccins of het maken van afspraken over internationale reizigers, alle landen op de wereld moeten samenwerken om de pandemie de kop in te drukken. En daarbij is bijvoorbeeld een VN-organisatie als de WHO onmisbaar. Dat betekent niet dat we als Nederland nooit kritiek hebben op het functioneren van de VN. De VN is niet af. Als wij vinden dat de organisatie beter kan, laten we dit duidelijk weten.’ Hoe geef je als PV smoel aan het Nederlandse buitenlandbeleid tussen 192 andere PV’s?

‘Je kunt nooit regisseur zijn van alle onderwerpen. Ook wij niet. Daarom zetten wij in op onderwerpen die wij belangrijk vinden om daar concrete resultaten te boeken. Een voorbeeld hiervan zijn onze inspanningen voor de rechten van LHBTI’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen). Nederland maakt zich hier via de VN al jaren hard voor en dit heeft concreet geleid tot wetswijzigingen in landen waardoor de rechten van LHBTI’ers verbeterd zijn. Maar ook rond het onderwerp klimaat zorgen we ervoor dat onze stem gehoord wordt. Dat is afgelopen januari bijvoorbeeld goed gelukt tijdens de Climate Adaptation Summit, waarbij we intensief hebben samengewerkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zijn we heel actief betrokken bij de discussies en oplossingen rond illegale migratie. Allemaal thema’s waar veel Nederlanders zich zorgen over maken.’