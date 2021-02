‘Een warme band helpt om in gesprek te blijven’

Ministeries

In Spanje, zwaar getroffen door corona, wonen zo’n 150.000 Nederlanders. De Nederlandse ambassade in Madrid houdt via Facebook intensief contact. Door zijn persoonlijke benadering bouwt ambassadeur Jan Versteeg een band met hen op. ‘Op die manier kan ik ook minder leuk nieuws brengen zonder dat er gelijk verzuring optreedt.’ Een interview over communiceren in crisistijd.

In maart 2020 nam u een persoonlijke videoboodschap op voor Nederlanders in Spanje: als ambassade zijn we er voor u.

‘Op dat moment hadden de Facebookpagina van de Nederlandse ambassade in Spanje en de ambassadeurspagina 1500 volgers. Wat er daarna gebeurde, verbaasde me: er kwamen tienduizenden volgers bij. We wisten niet waaraan we begonnen. Inmiddels staat de teller op 34.451. Sommige berichten worden 150.000 keer aangeklikt.’

Tot aan de zomer plaatsten jullie dagelijks een bericht op Facebook.

‘Op die manier kregen we een trouw lezerspubliek en wisten we met onze info veel Nederlanders te bereiken. De ambassade is er voor Nederlanders. Nu we elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten, doen we dat online. Een Facebookpagina helpt om een beeld te krijgen van wat er leeft, zodat we daarop in kunnen spelen. Dat werkt goed, maar doet wel een beroep op je capaciteit. In twee shifts van 8 uur waren we 16 uur per dag bezig met het beantwoorden van vragen.’

Hoe houden jullie dat vol?

‘Op een gegeven moment was er minder nieuws, inmiddels plaatsen we wat minder. Wekelijks deel ik een persoonlijk verhaal op mijn eigen Facebookpagina en vaak plaatsen we ook nog een keer of twee iets op de pagina van de ambassade. Laatst ontvingen we daarover 500 vragen, daar zitten vier medewerkers bovenop. Iedereen werkt vanuit huis, we proberen zo goed mogelijk contact te houden met elkaar. Medewerkers hebben hard gewerkt en de situatie was heftig: in Spanje kent iedereen wel iemand die aan covid-19 is overleden. Toen de besmettingscijfers lager waren, ontving ik wekelijks collega’s thuis om bij te praten. Ook spraken we in kleine groepjes af om te wandelen in de bergen.’