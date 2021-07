Ministeries

Op vakantie naar België: hier moet je aan denken

Nederlanders kunnen op vakantie naar België. Het land heeft een geel reisadvies. Maar net als in Nederland blijft de situatie rond het coronavirus en het aantal besmettingen onzeker. De Nederlandse ambassadeur in België, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, geeft je tips en adviezen om veilig op zomervakantie te gaan.

Let op: Vanaf 8 augustus moeten alle reizigers die Nederland inreizen vanuit een geel gebied in Europa een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een herstelbewijs van corona tonen. Lees meer over de laatste wijzigingen van de reisadviezen >>

Hoe ziet de situatie er nu uit in België?

‘België kampt net als Nederland met een stijgend aantal besmettingen als gevolg van de deltavariant van het coronavirus. Net als in Nederland gaat het hier vooral om besmettingen onder jongeren in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar. Het aantal besmettingen is in verhouding overigens wel lager dan in Nederland. Dat komt doordat de versoepelingen in België iets minder snel worden doorgevoerd en ook maatregelen zoals het dragen van mondkapjes in winkels en musea nog steeds gelden. Discotheken en nachtclubs zijn hier ook nooit weer open gegaan.’

‘Wat betreft het aantal gezette prikken loopt België licht voor op Nederland. Op dit moment staat België derde op de ranglijst in Europa en Nederland vierde. Maar het is natuurlijk geen wedstrijd. Belangrijk is dat België het goed doet om dit vreselijke virus de kop in te drukken zodat de Belgische maatschappij zo goed als mogelijk kan terugkeren naar het normale leven van vóór corona.’

Wat moet je niet vergeten voor de heenreis naar België? ‘Nederlanders reizen veel naar België, maar in de zomermaanden vaker door België, dus transit. Voor beide typen reizen zijn de regels verschillend. Als je door België richting Frankrijk rijdt, heb je niets nodig. Er gelden geen doorreisbeperkingen, tenzij je langer dan 48 uur in het land blijft. Dan gelden er wel inreismaatregelen voor reizigers uit Nederland.’

Komt het verkeer tussen België en Nederland langzaamaan weer op gang?

‘Absoluut. Het woon-werkverkeer van Belgen en Nederlanders in de grensstreek is weer terug op het oude niveau van voor de coronacrisis. Zo’n vijfenzeventig- tot honderdduizend mensen steken dagelijks de grens over. Ook zijn er weer veel dagjesmensen die naar Antwerpen en Brussel gaan.’

Wat doe je als je onverhoopt ziek wordt in België?

‘Net als in Nederland, geldt in België dat je je bij klachten moet laten testen. Lees wat je moet doen als je positief test op corona in het buitenland en je terug naar Nederland wilt reizen. Voor wie zich wil laten testen, zijn er mogelijkheden genoeg. Als Nederlandse toerist kun je wel alleen gebruik maken van een commerciële partij die testen aanbiedt. Een PCR-test kost dan 120 euro waarbij de uitslag binnen 6 uur volgt. Een antigeentest kost 55 euro en geeft binnen 15 minuten uitslag. Dan heb je natuurlijk ook de zelftest. Die is bij elke apotheek te koop. Deze is wel minder betrouwbaar en niet rechtsgeldig om bijvoorbeeld aan de grens te laten zien.’

Wat moet je doen als je vanuit België teruggaat naar Nederland? ‘Op dit moment helemaal niets. Je hoeft geen coronabewijs te laten zien en je hoeft niet in quarantaine. Doe bij thuiskomst wel voor de zekerheid een zelftest. Ook als je gevaccineerd bent. Vanaf 27 juli 2021 heeft Nederland de aanpak voor reizen binnen Europa aangepast. Maar erg belangrijk: voor terugkomst naar Nederland verandert per 8 augustus ook het een en ander. Zo hebben reizigers vanaf 12 jaar dan bij terugkeer naar Nederland een coronabewijs nodig als zij uit een EU-land komen met een geel reisadvies. Zorg dat je van de aanpassingen op de hoogte bent.’

Kijkt België uit naar de komst van Nederlandse toeristen?

‘Nederlanders zijn graag gezien gasten in België. En na een jaar van lockdowns en beperkingen staan Belgische ondernemers ook gewoon te springen om klanten en gasten te ontvangen. Net als in Nederland hebben ook de Belgische ondernemers hele onzekere en spannende tijden doorgemaakt.'

'Steden als Gent en Brugge bijvoorbeeld hebben veel te lijden gehad doordat toeristen wegbleven. En vooral Wallonië, dat het economisch altijd lastiger heeft dan Vlaanderen, heeft toeristen echt nodig. Zeker na de recente overstromingen in dit gebied die tientallen mensen het leven heeft gekost en gigantische schade aan de infrastructuur heeft toegebracht. Als ambassade hebben wij toen waar wij konden op diplomatiek en praktisch niveau ondersteuning geboden. In mijn blog beschrijf ik hoe we dit met z’n allen hebben gedaan.’

Als je maar één ding zou mogen noemen, wat zou je Nederlandse vakantiegangers aanraden?

‘Het allerbelangrijkste advies is en blijft: ‘Houd je aan de maatregelen!’. Dat is de enige manier waarop België, Nederland, Europa en de rest van de wereld terug kunnen keren naar een situatie die lijkt op hoe het was voordat de coronapandemie ons trof. Ik roep iedereen op voor vertrek het reisadvies te lezen, tijdens het verblijf in het buitenland te checken of de regels niet veranderd zijn en jezelf op de hoogte te stellen van wat je moet doen om veilig naar Nederland terug te keren.’

Ondertitelingsbestand Uitgeschreven tekst (Beeldtitel: Naar het buitenland? Bereid je goed voor! Naast een smartphone met daarop de Reisapp en een gestileerde landkaart staat de tekst: Check het reisadvies. En vervolgens: Is het veilig? En: Zijn er maatregelen bij aankomst? Onderaan in een balk staat de url wijsopreis.nl.)

STILTE (DEZE VIDEO HEEFT GEEN GELUID) (Daarna verschijnt de tekst: Heb je een coronabewijs nodig? (digitaal of op papier) De CoronaCheck-app wordt geopend en het schermpje wordt groen.) (Opnieuw verschijnt er een beeldtekst: Naar het buitenland? Blijf op de hoogte! Download de Reisapp. Op een smartphone wordt de app geopend. Beeldtekst: Maak je bestemming favoriet. Je ontvangt nu automatisch bericht als er iets verandert.) (Naast een reisbusje staat de tekst: Terug naar huis? Weet wat je moet regelen! En daarna: Check het reisadvies.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: Naar het buitenland? wijsopreis.nl. Het logo van Wijs op Reis.)