Op vakantie naar Frankrijk: waar moet je aan denken?

Nederlanders kunnen sinds begin juli 2021 op vakantie naar Frankrijk. Het land heeft een geel reisadvies, het eiland Corsica is zelfs groen. Maar net als in Nederland nemen ook in Frankrijk de besmettingen met corona weer toe. De Nederlandse ambassadeur in Frankrijk, Pieter de Gooijer, geeft je tips en adviezen om veilig op zomervakantie te gaan. Let op: in Frankrijk én in Nederland stijgt het aantal besmettingen. Er kunnen dus nieuwe maatregelen komen voor reizen naar Frankrijk en de terugreis naar Nederland. Hou daarom altijd het actuele reisadvies in de gaten.

Hoe ziet de situatie er nu uit in Frankrijk?

‘Frankrijk is begin juli weer open gegaan. Dit was mogelijk nadat medio juni een dal in het aantal besmettingen was bereikt.



Nu zien de Fransen weer een duidelijke toename van besmettingen. Die concentreren zich voorlopig in een aantal gebieden: de regio Parijs en het zuidwesten van het land, waar veel mensen vakantie vieren. De nieuwe besmettingen door met name de deltavariant doen zich momenteel vooral voor bij jongeren.



Er zijn nog miljoenen Fransen niet gevaccineerd; de vaccinatiegraad is minder hoog dan in Nederland. Dus de Fransen maken zich zorgen nu er een vierde golf lijkt aan te komen.



De Franse overheid heeft inmiddels verschillende verscherpingen aangekondigd. De grenzen worden strenger gecontroleerd, en bij een groot aantal gelegenheden moeten bezoekers bij binnenkomst een vaccinatiebewijs of negatief testresultaat laten zien.’

Wat moet ik niet vergeten voor de heenreis naar Frankrijk?

‘Het belangrijkste wat ik mensen steeds meegeef is: blijf op de hoogte. De situatie hier kan zo veranderen, dus lees het reisadvies voor Frankrijk, ook als je er al bent. Ga niet alleen af op de kleur van het reisadvies, maar lees de hele tekst. Elk land heeft zijn eigen regels en maatregelen waar je rekening mee moet houden.

Door het hoge aantal besmettingen in Nederland heeft Frankrijk de regels voor Nederlandse vakantiegangers aangescherpt.



Je kunt met je digitale coronabewijs - in het Frans de ‘pass sanitaire’ - naar Frankrijk als je twee weken of langer geleden volledig bent gevaccineerd, of als je een verklaring van een arts bij je hebt waarin staat dat je corona hebt gehad en 1 vaccin hebt gekregen. Die verklaring moet ouder zijn dan 15 dagen, maar mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Je kunt hier ook op reis als je een negatief testbewijs kunt laten zien (PCR-test of een antigeentest); deze testbewijzen mogen niet ouder zijn dan 24 uur.



In Frankrijk wordt bij binnenkomst ook een erewoordverklaring gevraagd voor alle personen vanaf 11 jaar. Dat is een verklaring waarmee je aangeeft dat je geen corona-symptomen hebt en akkoord gaat met de gezondheidsvoorschriften in Frankrijk. Hou er rekening mee dat je het land niet in komt als je hieraan niet voldoet – of dat je verplicht in quarantaine moet.’

Beeld: Pixabay

Waar moeten Nederlanders op doorreis naar Spanje of Portugal op letten?

‘Net als de Nederlandse overheid raden ook de Franse autoriteiten reizen naar Spanje af. Nederlanders die met de auto richting Spanje en Portugal reizen, moeten bij de Frans-Spaanse grens rekening houden met strenge controles.



Ook hier geldt: stap niet zomaar in de auto. Zorg dat je weet welke bewijzen je bij je moet hebben. Want bij elke grensovergang kunnen de regels verschillen, bijvoorbeeld als het gaat om hoe oud een negatief testbewijs mag zijn.



Alle reizigers die vanuit Spanje of Portugal op doorreis zijn naar huis, moeten aan de Franse grens een negatief testresultaat laten zien. Deze PCR-of antigeen test mag niet ouder zijn dan 24 uur.’

Hoe zit het met mondkapjes en andere coronamaatregelen in Frankrijk?

‘Ook in Frankrijk gelden de basisregels voor corona: 1,5 meter afstand houden, testen als je klachten hebt, handen wassen. In elke winkel vind je wel een ontsmettingsgel voor bezoekers.

Buiten hoef je in bijna het hele land geen mondkapje meer op, behalve op plekken waar veel publiek samenkomt: denk aan wachtrijen, op perrons of bij evenementen. Binnen geldt een mondkapjesplicht. Veel musea hebben bovendien een systeem van reserveringen, zodat je van tevoren een tijdslot kunt boeken.



In Frankrijk verlangt iedereen naar een fijne zomer. Tegelijkertijd maken de Fransen zich zorgen over de nieuwe opleving van het coronavirus. Mensen zijn soms dus een beetje gestrest. Volg dus gewoon de aanwijzingen op van de autoriteiten – en ga vooral niet in discussie.’

Wat doe je als je onverhoopt ziek wordt in Frankrijk?

‘Je kunt je bij bijna iedere apotheek laten testen. En testen is op veel plekken gratis, in elk geval tot september. Dus als je je niet helemaal lekker voelt, aarzel niet, laat je vooral testen. De medische verzorging is hier heel goed geregeld. Je kunt altijd naar het ziekenhuis of een via het internet een afspraak maken met een dokter.’

Wat moet je doen als je vanuit Frankrijk teruggaat naar Nederland?

‘Voor de terugreis gelden vooralsnog geen beperkingen; je hoeft geen coronabewijs te laten zien en hoeft ook niet in quarantaine als je thuiskomt. Ook als je vanuit Frankrijk België binnenrijdt, gelden geen andere regels.’

Kijkt Frankrijk uit naar de komst van Nederlandse toeristen?

‘Ja, ondanks de bezorgdheid bij overheid en in de toeristische sector. Toerisme is hier heel belangrijk; Frankrijk is de favoriete bestemming voor toeristen in de hele wereld. Er zijn hier veel Nederlandse ondernemers met campings en bed and breakfasts. Die hebben het zwaar gehad en zijn nu erg blij dat Nederlandse vakantiegangers weer kunnen komen, ondanks de verscherpte maatregelen.’

Als je maar één ding zou mogen noemen, wat zou je Nederlandse vakantiegangers aanraden?

‘Als ik één tip zou mogen geven: blijf op de hoogte van nieuws, ook op de plek waar je verblijft. Check het reisadvies Frankrijk voor, tijdens en na je vakantie. Ook de ochtend voordat je vertrekt. Zo snel kan alles weer veranderen.



Download ook de Reisapp van Buitenlandse Zaken en maak Frankrijk favoriet, dan krijg je een alert als het reisadvies verandert.



Ook op de Facebookpagina van de Nederlandse ambassade in Parijs houden we Nederlanders op de hoogte van de laatste stand van zaken. En registreer je bij de Nederlandse ambassade in Parijs, dan houden we je op de hoogte van de veiligheidssituatie.’