Ministeries

Dit wist je (waarschijnlijk) nog niet over Duitsland

Begin juli 2021 brachten Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun eerste staatsbezoek sinds de coronacrisis aan Duitsland. Waarom Duitsland? Om te laten zien hoe belangrijk de relatie is met onze oosterburen. Nederland en Duitsland werken samen aan de grootste uitdagingen van onze tijd. Hoe dat zit, leggen we je kort en bondig uit.

Beeld: © ANP / Sem van der Wal

Het belang van een Nederlands-Duitse samenwerking

De 21ste eeuw heeft veel uitdagingen, zoals het beschermen van de democratie, de overgang naar duurzame energie en ook het bestrijden van COVID-19. Op de zwaarste momenten van de pandemie was Duitsland onze redder in nood. Terwijl in Nederland de IC’s vol raakten, openden Duitse ziekenhuizen hun deuren voor Nederlandse patiënten.

Ook toen werd duidelijk dat we de grootste uitdagingen van de wereld alleen samen kunnen trotseren. En ons buurland speelt hierin een belangrijke rol, als gelijkgestemde partner van Nederland. Hierover zei Koning Willem-Alexander tijdens zijn toespraak op het staatsbanket van 5 juli het volgende:

‘Onder al die samenwerkingsrelaties ligt een fundament van hechte vriendschap. Van groot vertrouwen. Van verwantschap. En ook van trots dat we samen met Duitsland optrekken, in Europa en in de wereld.’

Het staatsbezoek van 5 tot 7 juli laat zien hoe belangrijk de samenwerking met Duitsland is. Politiek, economisch, wetenschappelijk én cultureel. Hoe ziet die samenwerking eruit – en wat willen we samen met Duitsland bereiken? We zetten het hieronder voor je op een rijtje.

Politiek

Duitsland is een belangrijke bondgenoot in de EU, VN en de NAVO. Veel van wat het land wil bereiken, vinden wij ook belangrijk. Denk aan welvaart, veiligheid, duurzaamheid en het uitdragen van de Europese waarden. En ook een sterke EU om die doelen te behalen.

Nederland werkt nauw samen met Duitsland op het gebied van duurzame handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We vragen onze bedrijven om de mensenrechten en het milieu te respecteren als zij zakendoen in het buitenland. Ook in Europa maken we ons hier samen met de Duitsers sterk voor.

Onderling werken Nederland en Duitsland aan het wegnemen van belemmeringen en knelpunten voor mensen en bedrijven in grensregio’s. Denk aan: betere voorzieningen voor onderwijs, werk, gezondheidszorg, mobiliteit en veiligheid.

Economie

Wist je dat… Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland is? In 2019 bracht de onderlinge handel ongeveer € 193 miljard op. Voor Duitsland komen wij als handelspartner op nummer twee, na China.

De wereldeconomie heeft door de coronacrisis rake klappen gekregen. Maar de handelscijfers tussen Nederland en Duitsland stijgen weer in het eerste kwartaal van 2021.

Het bedrijfsleven van Nederland en Duitsland is goed op elkaar aangesloten. Dit komt onder andere door de makkelijke uitwisseling van kennis en innovatie.

Samen met Duitsland zien we een grote rol voor koolstofarme waterstof als groene energiebron. De Duits-Nederlandse samenwerking is essentieel bij het aanjagen van investeringen, het opstarten van productiecapaciteit en het vinden van de juiste toepassingen voor deze hernieuwbare energie. Tijdens het staatsbezoek werd een 3D-virtual realityvideo (Engels) gepresenteerd over onze gezamenlijke kansen.

Beeld: © DIHK / Jens Schicke

Wetenschap

Wist je dat… Nederland en Duitsland in januari 2021 het Innovatie en Technologie Pact ondertekenden? Hiermee werd een intensieve samenwerking gestart op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Om samen te werken aan thema’s zoals gezondheid, duurzame mobiliteit en de energietransitie.

Sigrid Kaag: ‘Met dit Duits-Nederlandse pact verstevigen we dus meer dan onze handelsrelatie: we werken ook gezamenlijk aan innovatieve en technologische oplossingen. Daar worden we beide wijzer van, en de voordelen reiken bovendien verder dan onze eigen grenzen. De hele EU kan profiteren en krijgt daarmee een sterkere positie op het wereldtoneel.’

Cultuur

Duitsland is een belangrijk exportland voor Nederlandse kunst en cultuur. Culturele instellingen werken veel en intensief samen. Nederlanders zijn op prominente plekken te vinden in de Duitse cultuursector. Denk aan vernieuwende museumdirecteuren als Paul Spies (Stadtmuseum Berlin) en Hetty Berg (Jüdisches Museum).

Meer weten over het staatsbezoek aan Duitsland? Lees hier het verslag van het Koninklijk Huis.