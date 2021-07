Een werkbezoek om van studenten te leren

(Beeldtekst: De Duurzaamheidsfabriek van het Da Vinci College in Dordrecht heeft een hybride leeromgeving. Studenten krijgen les maar voeren ook projecten uit van bedrijven en lopen stages op leerwerkplekken. Tijmen Rooseboom sprak met studenten over de aansluiting op de arbeidsmarkt. Tijmen Roosenboom:)

TIJMEN ROOSEBOOM: In mijn functie als ambassadeur

voor Jongeren, Onderwijs en Werk ben ik internationaal heel veel bezig met:

hoe zorgen we ervoor dat er een verbinding komt tussen de skills en de banen?



Dan is het voor mij heel erg belangrijk om te begrijpen:

hoe doen we dat in Nederland?

Hoe zorg je ervoor dat jij in deze tijd,

waarin werk zo snel verandert, de wereld zo snel verandert,

de soort skills hebt die jou klaarmaken

om die baan te vinden en om die baan goed te doen?

(Beeldtekst: Een doelstelling van het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat jongeren invloed hebben op beleid.)

We hebben gepraat over hun ervaringen in participatie, in meespreken op school.

(Beeldtekst: Studenten hebben onder meer via de studentenraad invloed op het beleid. De studenten in Dordrecht vinden dat dit voor studenten in het buitenland ook mogelijk moet zijn. Anneke van der Welle en Francisca Sienders:)

ANNEKE VAN DER WELLE: Ik hoop dat zij ook zo veel mogelijkheden krijgen

als wij hier hebben, en als ze ze niet krijgen, dat ze ze gewoon moeten pakken en door moeten gaan.

En wees niet bang om problemen aan te pakken

FRANCISCA SIENDERS: En wees niet bang om problemen aan te pakken

en om voor verbetering te gaan, altijd voor 100 procent te gaan.

En probeer je medestudenten en andere mensen ook te helpen

en probeer samen te werken tot een beter resultaat.

Ja, helemaal dat.

