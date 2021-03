Ministeries

Transgender personen in Argentinië en Colombia vechten voor gelijke rechten

In Argentinië vonden 19 transgender personen werk dankzij steun van de Nederlandse ambassade, in Colombia maken zij zich hard voor veilige medische zorg. Op Transgender Visibility Day laten twee Nederlandse ambassades zien hoe zij samen met partnerorganisaties vechten voor gelijke rechten. ‘De programma’s van Buitenlandse Zaken slaan bruggen, maar we zijn er nog lang niet.’

In Argentinië en in Colombia is de mensenrechtensituatie van transgender personen ernstig. In Argentinië heeft een derde hiv, leeft 46 procent in armoede en is de gemiddelde levensverwachting 40 jaar. In Colombia is het moordcijfer op transgender personen hoog en worden ze gemeden in de gezondheidszorg.

Nederland is internationaal voorvechter van gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). Via het Mensenrechtenfonds steunt het ministerie van Buitenlandse Zaken daarom organisaties die zich inzetten voor gelijke rechten voor deze mensen.

Discriminatie

De transgendergemeenschap in Argentinië heeft door discriminatie een enorme achterstand op de arbeidsmarkt, vertelt Anne Cremers, ambassademedewerker in Buenos Aires. ‘Zes op de tien transvrouwen in Argentinië verlaten de middelbare school vroegtijdig vanwege discriminatie. 70 procent heeft zelfs nog nooit een sollicitatiegesprek gehad. En degenen die wel solliciteren, lopen tegen een muur op van onbegrip en discriminatie, als ze al worden aangenomen.’

Betere kans op werk

De Argentijnse organisatie Impacto Digital is gespecialiseerd in het ontwerpen van technologische oplossingen voor maatschappelijke problemen vanuit een mensenrechtenperspectief. Om transgender personen een betere kans op de arbeidsmarkt te geven, ontwikkelde de organisatie het online platform ‘Contratá Trans’. Dit platform richt zich voornamelijk op transvrouwen, de groep met de grootste achterstand. Transvrouwen kunnen zich via dit platform opgeven voor sollicitatiecursussen of een baan zoeken in de vacaturebank.

Daarnaast biedt het platform een speciale training voor overheidsfunctionarissen en bedrijven. ‘Managementteams leren met Contratá Trans de realiteit van transgender personen beter te begrijpen, door om te gaan met de verschillende termen rondom het begrip ‘gender’’, vertelt Anne. ‘Leidinggevenden leren hoe ze een inclusieve communicatiestrategie en een non-discriminatiebeleid kunnen invoeren.’

Gezondheidszorg voor transgender personen Ook in Colombia lopen transgender personen aan tegen beperkingen. Uit onderzoek van het Colombiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat meer dan 80 procent van de transgendergemeenschap het gevoel heeft dat medisch personeel niet is toegerust op het verlenen van gezondheidszorg aan deze doelgroep. Dokters hebben simpelweg geen idee waaraan zij behoefte hebben. Met als gevolg dat Colombiaanse transgender personen zelf aan de slag gaan met hormoonbehandelingen. Esthetische ingrepen laten ze uitvoeren door ongeschoold personeel, wat de nodige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Voorlichtingsvideo's via WhatsApp Met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken trainde de Colombiaanse partnerorganisatie 26 transgender personen om lotgenoten te helpen met het krijgen van toegang tot betere gezondheidszorg. Dit netwerk, ‘La Liga de la Salud Trans’, inventariseerde eerst welke problemen transgender personen ervaren in de medische zorg. De Colombiaanse partnerorganisatie maakte hierbij gebruik van digitale manieren om mensen te bereiken. Video’s die ze via WhatsApp deelden, bereikten meer dan 33.000 Colombianen, ook in verafgelegen gebieden van het uitgestrekte land.

Bruggen slaan

Ook in Argentinië gloort er hoop. President Alberto Fernández kondigde in 2020 per decreet aan meer te willen doen voor inclusiviteit. Inmiddels hebben 247 transgender werkzoekenden zich aangemeld voor ‘Contratá Trans’. In de vacaturebank bieden 104 bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare instellingen banen aan. 19 transgender Argentijnen hebben al een baan gevonden. ‘Ondanks alle uitdagingen die de pandemie bood, was 2020 met deze cijfers een succesvol jaar voor Contratá Trans,’ zegt Anne, ‘Een programma zoals Contratá Trans zal bruggen blijven slaan tussen achtergestelde groepen, werkgevers en de samenleving, al hebben we nog veel werk te verzetten.’