Nieuwe waterzuivering in Niger met Nederlandse steun geopend

Schoon drinkwater is nog lang niet overal vanzelfsprekend; daarom heeft de VN 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag. Afgelopen week werd er in Niamey, de hoofdstad van Niger, een nieuwe waterzuiveringsinstallatie geopend. Nederland droeg binnen Europees verband bij aan de bouw van deze installatie, die 400.000 inwoners toegang geeft tot schoon drinkwater.

© Maurice Ascani Met een gemiddelde temperatuur die maar zelden onder de 32 graden Celsius komt, is Niger een van de warmste landen op aarde. De hoofdstad Niamey telt meer dan 1 miljoen inwoners; het is een van de snelst groeiende steden ter wereld. Lang niet iedereen woont in de buurt van een kraan – of heeft toegang tot schoon drinkwater. Het West-Afrikaanse land is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld en kampt met de gevolgen van klimaatverandering. Periodes van droogte komen steeds vaker voor en worden steeds langer in de Sahel. Dat maakt de bevolking kwetsbaar; veel mensen zijn afhankelijk van de landbouw voor voedsel en inkomen.

© Maurice Ascani Betere gezondheid Om aan de toenemende vraag naar water tegemoet te komen, werd er drie jaar geleden met hulp van Nederland gestart met de bouw van een waterzuiveringsinstallatie aan de rivier de Niger. In 2019 bracht minister Kaag een bezoek aan de bouwplaats in Niamey. ‘Op allerlei manieren proberen we mensen in Niger enig perspectief te geven. Dat doen we door iets te doen aan de achterliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid’, zei Kaag tijdens haar werkbezoek aan Niger. Schoon drinkwater is een basisvoorwaarde voor voor een gezonde en stabiele samenleving in Niger, iets waar Nederland ook belang bij heeft.’

© Maurice Ascani 170 watertappunten Inmiddels is waterzuiveringsinstallatie ‘Goudel 4’ opgeleverd. Mahamadou Issoufou, de president van Niger, opende de nieuwe waterzuiveringsinstallatie op 18 maart. Dit drinkwaterproject sloot meer dan 15.700 extra huishoudens aan op het waterleidingennetwerk. Ook werden er 170 openbare watertappunten geplaatst. In totaal hebben nu 200.000 inwoners voor het eerst toegang tot schoon drinkwater, en is de water zekerheid van nog eens 200.000 mensen een feit door het wegnemen van watertekort in het huidige systeem. ‘Een betere toegang tot schoon drinkwater is hard nodig om de komende jaren tegemoet te komen aan de vraag naar water, want de bevolking groeit snel’, zegt Amadou Mamadou Sekou, algemeen directeur van de Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN).

© Maurice Ascani Klimaatadaptatie De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft, in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met de European Investment Bank (EIB) en de French Development Agency (AFD) 60,4 miljoen euro ter beschikking gesteld om dit project te financieren. De drie Europese partners en de SPEN zetten zich gezamenlijk in voor klimaatadaptatie en duurzame investeringen. ‘Onze samenwerking op financieel en technisch gebied leidt tot verbetering van de gezondheid. Bovendien biedt Goudel 4 economische kansen’, zegt Denisa-Elena Ionete, ambassadeur van de Europese Unie in Niger. Ondanks periodes van droogte en overstromingen is de watervoorziening nu stabiel, zodat inwoners in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Om alvast rekening te houden met de groeiende waterbehoefte in Niamey vanwege de sterke bevolkingsgroei, heeft minister Kaag ook een Nederlandse investering in het vervolgproject toegezegd: een bijdrage van 30 miljoen euro aan de bouw van een nieuwe waterinstallatie in Niamey, die de verouderde en milieuvervuilende systemen vervangt.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Paul Tholen, de Nederlandse ambassadeur in Niger, feliciteert Niger en de Société des Patrimoine des Eaux du Niger met de succesvolle bouw van de waterzuiveringsinstallatie, waarmee de drinkwatervoorziening voor duizenden inwoners van Niamey is gegarandeerd. Ook de Franse ambassadeur in Niger, Alexandre Garcia, is blij met de nieuwe installatie. ‘Het verbeteren van de drinkwatervoorziening in Niamey draagt bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in dit land.’

Dit project is mogelijk gemaakt door een financiering van het programma ORIO (heden: DRIVE). Het wordt uitgevoerd door RVO namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bekijk voor meer informatie dit filmpje.