Lilit Martirosyan, winnares Mensenrechtentulp 2020, opent gemeenschapscentrum voor transgenders en sekswerkers

“In 2020 won ik de Mensenrechtentulp. Ik voel mij daardoor sterker en meer beschermd. Ik weet dat de Nederlandse overheid aan mijn zijde staat”, zegt Lilit Martirosyan, een transrechtenactivist die zich inzet voor gelijke rechten voor iedereen. Wat de seksuele geaardheid of genderidentiteit van een persoon ook is.

Voor altijd een veilige ruimte

Met het prijzengeld opent Lilit in januari 2022 een nieuw gemeenschapscentrum in Armenië. Een plek waar transgenders, sekswerkers en hun familieleden elkaar veilig kunnen ontmoeten. Lilit: “Het geld heeft ons erg geholpen. De huur van het centrum dat we nu gebruiken is erg hoog. Met de steun van de Nederlandse overheid openen wij een centrum dat wij voor altijd kunnen gebruiken. Zonder geldzorgen.”

De vreedzame strijd

Lilit heeft, net als veel transgenders in Armenië, een moeilijke jeugd gehad. Op haar veertiende vluchtte zij uit haar geboortedorp, omdat ze zich er niet meer veilig voelde. “Ik moest geld verdienen, maar kon geen baan vinden. Werkgevers weigerden mij aan te nemen. Zoals veel transgender vrouwen in Armenië begon ik mijn lichaam te verkopen. Na elf jaar ben ik daarmee gestopt. Ik wilde opkomen voor mijn rechten en anderen helpen”, vertelt Lilit.

Ondanks doodsbedreigingen is Lilit altijd vreedzaam doorgegaan met haar werk. Door haar is het in Armenië nu mogelijk om namen in paspoorten te veranderen, zonder geslachtsverandering uit te laten voeren. In 2016 startte Lilit met haar transrechtenorganisatie Right Side Human Rights Defender NGO. Via haar organisatie leert zij transgenders en sekswerkers wat hun rechten zijn. Ook krijgen zij gratis juridische en geestelijke hulp.

Nieuwe baankansen

In het nieuwe centrum gaat Lilit verschillende activiteiten organiseren, zoals filmavonden en rondetafelgesprekken. Lilit: “Wij gaan ook IT-cursussen, make-up workshops, naailessen en Engelse lessen geven. Transgenders hebben vaak geen andere keus dan te werken als sekswerker. Met deze cursussen geven wij ze de kans om voor zichzelf te beginnen of een andere baan te vinden. Aan het einde van de cursus krijgen ze informatie over hoe ze om moeten gaan met sollicitatiegesprekken. Ook brengen we ze in contact met transgendervriendelijke werkgevers.”

Zonder angst de straat op

Lilit droomt van een wereld waar transgenders zich niet hoeven te verstoppen. “Ik ben bang om naar openbare plekken te gaan, zoals restaurants of kledingswinkels. Mensen kunnen mij volgen, mij slaan of zelfs vermoorden. Maar ik geef niet op. Ik ga door, totdat alle transgenders veilig de straat op kunnen in Armenië. Zonder angst om beledigd, geslagen of vermoord te worden. Het is fijn om te weten dat Nederland ons steunt.”