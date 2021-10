Ministeries

‘Nog steeds is de maatschappij er niet op ingericht dat vrouwen ambities hebben’

Toen Laura op 17-jarige leeftijd in Brazilië woonde, zag ze wat de gevolgen waren van minimale seksuele voorlichting. Nu is Laura Bas (24) uit Amsterdam de nieuwe jongerenambassadeur voor seksuele reproductieve rechten en gezondheid, gendergelijkheid en keuzevrijheid. ‘Jonge vrouwen levelen gewoon makkelijker met leeftijdsgenoten.’

Als kersverse jongerenambassadeur is het komend jaar de taak van Laura om de stem van jongeren een plek te geven in het beleid van de Nederlandse overheid. Nationaal én internationaal.



Een jaar lang werkt Laura samen met topdiplomaat Pascalle Grotenhuis, Nederlandse ambassadeur vrouwenrechten en gendergelijkheid. Samen houden zij vrouwenrechten en gendergelijkheid internationaal hoog op de agenda.



Aandacht voor gendergelijkheid is en blijft hard nodig, ook in Nederland. Laura kan er uit eigen ervaring over meepraten. De Noord-Hollandse groeide op zonder biologische vader en zag hoe andere mensen soms naar haar en haar moeder keken. ‘Mijn moeder is altijd blijven werken. Ze wilde financieel zelfstandig zijn. Mensen dachten dan dat ik zielig was omdat mijn moeder veel werkte. Tja. Als ambitieuze vrouw sta je op de arbeidsmarkt nog altijd 2-0 achter.’

Salarisgesprekken

Tijdens haar studie Culture, Organization & Management maakte Laura zich sterk voor meer gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Zo deed ze vrijwilligerswerk voor Dress For Succes, een stichting die vrouwen (en mannen) voorziet van gratis sollicitatiekleding en -tips.



Ook benaderde de masterstudente Europarlementariërs Vera Tax en Agnes Jongerius, om samen iets te doen aan de loonkloof tussen man en vrouw. Als onderdeel van het project ‘Omdat ik het verdien’ gaven de drie vrouwen workshops aan bijna honderd jonge vrouwen over hoe ze de loonkloof kunnen overbruggen.



‘Nog steeds is de samenleving niet ingericht op vrouwen die ambities hebben en carrière willen maken. Vrouwen zijn op dit moment in de meerderheid op hogescholen en universiteiten. Dit wil ik graag terugzien op de arbeidsmarkt.’

Hoe word je jongerenambassadeur?

‘Jongerenambassadeur is een baan waar je in de eerste plaats gewoon voor moet solliciteren. Maar het gaat er natuurlijk om dat je echts iets wil verbeteren aan de positie van jongeren wereldwijd. Die drive heeft altijd in mij gezeten, ik denk mede door hoe ik ben opgevoed. Mijn voorgangers Justine van Beek en Lisa de Pagter heb ik een tijdlang intensief gevolgd, dat heeft mij enorm geïnspireerd.’

Je hebt een jaar bij een gastgezin in Brazilië gewoond. Hoe heeft dat je gevormd?

‘Toen ik in Brazilië was, heb ik met eigen ogen gezien wat de gevolgen zijn van minimale seksuele voorlichting. Zo werd mijn gastzus (22) bijvoorbeeld vorig jaar ongepland zwanger. In Brazilië heb je dan gelijk een groot probleem, want elke vorm van abortus is daar verboden. Dus als je jong zwanger wordt, is het heel moeilijk om nog je studie af te ronden. Kun je je voorstellen hoe ingrijpend dat is voor iemands leven? Voor mij was dat echt een eyeopener.’

Waar ga je voor inzetten als jongerenambassadeur?

‘Ik wil me hard maken voor een uitgebreidere vorm van seksuele voorlichting wereldwijd, in vaktermen Comprehensive Sexuality Education (CSE). Dat gaat niet alleen om de biologische of medische kant van seks, maar eigenlijk om alle vragen die jongeren rondom het thema seksualiteit kunnen hebben. Dus ook plezier in seks, wensen en grenzen.

Daarnaast wil ik me inzetten om de taboes rond menstruatie te doorbreken. In veel landen rust daar nog altijd een groot stigma op. Denk aan meisjes die niet naar school gaan als ze menstrueren. Of vrouwen die geen eten mogen bereiden als ze ongesteld zijn, omdat men gelooft dat dat tot infecties leidt. Overigens zijn er ook in Nederland nog altijd duizenden vrouwen en meisjes die geen menstruatieproducten kunnen betalen. Dus er is werk aan de winkel.’

Het thema van de International Day of the Girl is dit jaar ‘Digital Generation. Our Generation’. Is gendergelijkheid ook online een issue?

‘Samen met Karen Burbach, hoofd Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid heb ik een nieuw rapport van Plan International in ontvangst genomen. Daaruit blijkt dat meisjes minder ambitie tonen door alle online desinformatie. Ze denken namelijk dat hun stem er toch niet toe doet. Dat moet anders.



Ik denk dat sociale media voor jonge vrouwen inderdaad een risico kunnen zijn, bijvoorbeeld als je voortdurend het mannelijke wereldbeeld bevestigd ziet. Maar als je uit je bubbel weet te breken, bieden ze ook een kans. Ga bewust jonge vrouwelijke leiders volgen, dan zul je zien dat het algoritme ook andere inspirerende vrouwen suggereert. Dan gebruik je online media in je voordeel.

Voor mijn functie kan sociale media heel waardevol zijn om op een laagdrempelige manier met jongeren wereldwijd in contact te komen. Komend jaar wil ik daarom meer met sociale media gaan doen om vragen van jongeren te beantwoorden en bewustwording rondom diverse thema’s te creëren.’

Wat is volgens jou de grootste uitdaging als het gaat om vrouwenrechten wereldwijd?

‘Een aantal rijke landen komt nu langzaam uit de pandemie. Maar corona heeft ervoor gezorgd dat over de hele wereld rechten en vrijheden van vrouwen en meisjes zijn teruggedraaid. Zo zijn er veel meer meisjes ongepland zwanger geworden, net als mijn gastzus. Als jongerenambassadeur heb ik nu het platform om hier meer aandacht voor te vragen en bredere seksuele voorlichting op de agenda te zetten.



Deze maand ga ik met mijn voorganger Lisa de Pagter een gesprek modereren bij UNICEF. Ook staat tijdens de Nacht van de VN een workshop jongerenparticipatie op het programma. Ik vind het belangrijk om samen met jonge vrouwen te bedenken wat zij nodig hebben. Dat is denk ik de grootste meerwaarde van een jongerenambassadeur: jonge vrouwen levelen gewoon makkelijker met leeftijdsgenoten.’