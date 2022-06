Ministeries

‘Goede buur’ Frankrijk is innovatief en vol kansen

Na Duitsland en België is Frankrijk de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse exporteurs. De Brexit speelt daarbij een rol, zegt de Nederlandse ambassadeur in Parijs, Pieter de Gooijer, maar ook de economische innovatie die onder de Franse president Macron is ingezet. Op 12 juni beginnen in Frankrijk de parlementsverkiezingen.

Welke mogelijkheden biedt Frankrijk aan Nederlandse ondernemers? ‘Er zijn hier steeds meer kansen. Onder president Macron is het land begonnen aan een enorme transitie. Frankrijk is aan het ‘herindustrialiseren’ en haalt allerlei productieketens terug naar eigen land. Het tekort aan chips heeft maar weer eens aangetoond dat Europa afhankelijk is van andere landen voor bepaalde producten. De EU wil daar meer zelfvoorzienend in zijn. Die nieuwe industrieën, zoals bijvoorbeeld duurzame luchtvaart en elektrische auto’s, bieden allerlei kansen aan Nederlandse toeleveranciers, zoals composieten voor de auto-industrie.’ ‘Frankrijk timmert ook hard aan de weg als het gaat over duurzaamheid, bijvoorbeeld met de opwekking door wind op zee, biogas en toepassingen van waterstof. Artificial intelligence is nog zo’n voorbeeld. Robotica in de landbouw is een hot issue hier. Op dit laatste onderwerp zijn al een paar Nederlandse bedrijven actief. Op het gebied van mobiliteit, bouwen en IoT (Internet of Things) kijkt Frankrijk naar ideeën en toepassingen uit Noord-Europa - dus ook die uit Nederland.’

'Zakendoen en ondernemen gaan in het noorden van Frankrijk anders dan in het zuiden.'

Wat kan de Nederlandse ambassade in Parijs betekenen voor ondernemers?

‘We brengen partijen en bedrijven met elkaar in contact. Soms weten Nederlandse ondernemers precies wat ze willen, soms hebben ze alleen een vaag gevoel dat ze in Frankrijk moeten zijn. We helpen hen om de kansen te zien die hier voor hen liggen en koppelen hen aan de juiste mensen en organisaties. Frankrijk is een groot land; zakendoen en ondernemen gaat in het noorden anders dan in het zuiden.

‘De ambassade in Parijs heeft een grote economische afdeling, maar we hebben ook Netherlands Business Support Offices (NBSO’s) in Nantes en Lyon. Daarnaast bestaat er sinds vorig jaar de Netherlands Business Council Frankrijk – een business hub van en voor ondernemers – met als doel de drempel naar Frankrijk verder te verlagen. ’

Waar moeten ondernemers aan denken als ze naar Frankrijk willen gaan? ‘Investeer in je contacten, zorg voor vertrouwen, maak echt contact. In Frankrijk binnenkomen en meteen beginnen over het product dat je wil verkopen, werkt niet. Ga uit lunchen met de mensen waarmee je wil werken, wees geïnteresseerd in hen, ook persoonlijk. En laat jezelf zien. Als Franse bedrijven naar Nederland komen, neem hen dan bijvoorbeeld mee naar een restaurant om de tijd te nemen elkaar te leren kennen.’ ‘Zorg ook voor goede informatie over je product of dienst in het Frans, ook op een website. Ook al spreken vooral Franse jongeren tegenwoordig prima Engels, dit blijft belangrijk.’

'Frankrijk en Nederland zijn allebei lid van de EU. De meeste wet- en regelgeving voor ondernemers is hetzelfde. Een niet te onderschatten voordeel.’

Wat maakt Frankrijk aantrekkelijk voor Nederlandse ondernemers?

‘Frankrijk is dichtbij – op het smalste punt is de grens maar zestig kilometer verwijderd van Nederland – en is ook lid van de EU. Dat betekent dat de meeste wet- en regelgeving voor ondernemers hetzelfde is. Er is een grote mate van rechtszekerheid en een stabiel politiek klimaat. Dat zijn niet te onderschatten voordelen.’

‘We weten nu nog niet wat de parlementsverkiezingen, die dit weekeinde beginnen, gaan opleveren. De recente herverkiezing van President Macron laat zien dat een duidelijke meerderheid voor voortzetting van zijn beleid is en positief staat tegenover zijn Europese engagement, juist in deze tijd van oorlog en spanning.’

‘We zien ook dat Nederlandse ondernemers sinds de Brexit vaker kiezen voor Frankrijk. Na Duitsland en België is Frankrijk nu de belangrijkste markt voor ons land. Omgekeerd zien we ook een groeiende investeringsstroom vanuit Frankrijk naar Nederland. Uit Franse cijfers blijkt dat het land de grootste ontvanger is van nieuwe Nederlandse investeringen. We verwachten dat deze trend doorzet.’

Kunt u een voorbeeld noemen van Nederlandse bedrijven die actief zijn in Frankrijk?

‘Action, Hema en Picnic zijn retailbedrijven met inmiddels vaste voet op Franse bodem. Ebusco heeft ook stappen gezet om elektrische stadsbussen te gaan leveren. Ook zijn er inmiddels veel Nederlandse start- en scale-ups – zoals Swapfiets – hier actief.’

Na veertig jaar gaat u de ambassade in Parijs en het ministerie van Buitenlandse Zaken verlaten. Wat gaat u nu doen?

‘Per 1 september word ik opgevolgd door Jan Versteeg, nu nog ambassadeur in Madrid, en ik weet zeker dat hij de Nederlandse belangstelling voor zakendoen in Frankrijk nog meer zal stimuleren. Zelf maak ik de overstap naar de privé-sector, waar ik met mijn Europese ervaring aan de slag ga.’

Dit interview verscheen eerder in het magazine Globe.