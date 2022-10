‘Jonge mensen die een internationale carrière ambiëren, moeten zeker een poging wagen bij BZ’ Ministeries

Anne de Ruijter is een gedreven diplomaat en werkt fulltime op de Afdeling Crisisbeheersings- en Vredesoperaties bij Buitenlandse Zaken. Door de progressieve spierziekte SMA type 2 gebruikt zij een rolstoel. In lifestyle programma BinnensteBuiten op NPO2 vertelt Anne hoe zij een oud winkelpand in Den Haag omtoverde naar een rolstoelvriendelijk huis en over haar werk bij BZ. In dit artikel maken we al even kennis met Anne, haar hulphond Jopie en vertelt ze over haar werk bij BZ.

Vergroot afbeelding Beeld: © Roos Eijmers/BinnensteBuiten Dichtbij het vuur ‘Na een baan als politiek redacteur bij de Rijksvoorlichtingsdienst, ben ik begonnen als woordvoerder bij Buitenlandse Zaken. Een hele gave baan voor een politieke junkie als ik, omdat je dichtbij het vuur zit. Daarnaast gaf het mij de mogelijkheid om alle verschillende kanten van BZ te leren kennen, zodat ik goed kon kiezen welke volgende baan ik wilde! Ik werk nu bij de directie Veiligheidsbeleid, afdeling Crisisbeheersings- en Vredesoperaties.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Roos Eijmers/BinnensteBuiten Belangrijk werk ‘Ik ben een paar weken geleden in Israël en de bezette Palestijnse Gebieden geweest. Daar mocht ik langs de verschillende militaire en civiele missies in het land. Bijzonder om de papieren werkelijkheid eindelijk in real life te zien. Het is een prachtig gebied, maar tegelijkertijd is er erg veel spanning en onrust. Om dat met eigen ogen te zien en te horen, geeft mij nog meer motivatie voor ons belangrijke werk.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Roos Eijmers/BinnensteBuiten Hulphond Jopie ‘Mijn hulphond Jopie is echt mijn rechterhand. Zij geeft mij de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen wonen door deuren open te maken, dingen op te rapen en het licht aan te zetten. Ze kan ook kleine zorghandelingen zoals mijn sjaal afdoen of mijn voeten verplaatsen. Daarnaast is het ook erg gezellig om haar altijd bij mij te hebben!’

Vergroot afbeelding Beeld: © Roos Eijmers/BinnensteBuiten Arabisch ‘Het Midden-Oosten heeft mij altijd al geboeid. Ik denk dat de oorsprong van die interesse ligt in het eten, de vele kruiden en specerijen. Aangezien ik in mijn werk als woordvoerder vaak aan de slag moest met conflicten in het Midden-Oosten, werd mijn interesse alleen maar groter. Daarom heb ik toen de beslissing genomen om Arabisch te gaan leren in Tel Aviv.’ ‘Het is een ontzettend lastige taal omdat je een heel nieuw schrift moet leren, maar ik kan wel al een aantal beleefdheden en een kort gesprekje. Als ik in mijn werk een gesprek heb met een Arabisch sprekend persoon en ik het gesprek kan beginnen in het Arabisch, is het ijs gelijk gebroken en sta ik al op +1. Dit is dus erg waardevol!’