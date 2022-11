COP27: Achter de schermen in Sharm-el-Sheikh Ministeries

Van 6 tot 18 november komen wereldleiders uit meer dan tweehonderd landen in Egypte samen voor de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties. Klimaatonderhandelaar Maroucha Veerman en VN-jongerenvertegenwoordigers Dennis Jansen en Sarah Oey zijn in Egypte en geven een kijkje achter de schermen.

Zondag 6 november: officiële opening

Als de klimaattop op zondagochtend om 10.00 uur officieel wordt geopend, zijn Maroucha, Dennis en Sarah pas amper een dag in Egypte. De delegatieleden vertrokken zaterdagochtend en verblijven de komende twee weken in Sharm-el-Sheikh.

Na de welkomstspeeches, wordt tijdens de opening ook de officiële agenda van de klimaattop vastgesteld. Het thema waar Maroucha zich vooral op richt, schade en verlies door klimaatverandering, is voor het eerst officieel als onderhandelingsonderwerp in de agenda opgenomen. Maroucha: ‘De komende weken gaan we dus goed in discussie over hoe we de meest kwetsbare mensen en gemeenschappen kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met hopelijk gezamenlijke afspraken als resultaat.’

Maandag 7 november: ontmoeting met de minister-president

Vroeg in de ochtend haasten Maroucha, Dennis en Sarah zich naar het dagelijkse delegatieoverleg. ‘We spreken elke ochtend even met de hele Nederlandse delegatie,’ vertelt Sarah. Tijdens de klimaattop vertegenwoordigt ze samen met Dennis de stem van Nederlandse jongeren.