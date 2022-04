Ministeries

Hoe Nederland en Kenia samenwerken aan goede en toegankelijke gezondheidszorg

Nederland en Kenia werken samen aan goede gezondheid en welzijn. Dit is het derde doel op de lijst van duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Tijdens een bezoek aan het Kenyatta University Teaching, Referral & Research Ziekenhuis in Nairobi ziet minister Liesje Schreinemacher hoe publieke en private partijen dat samen doen.



‘Alleen samen kunnen we de gezondheidszorg toegankelijker maken. De overheid kan dit niet alleen’, zegt Johnstone Kuya, senior beleidsmedewerker op de Nederlandse ambassade in Nairobi. ‘Bedrijven hebben geld, kennis en expertise. Bovendien kunnen ze meedenken over innovaties die economisch haalbaar zijn, zodat de gezondheidszorg ook op lange termijn betaalbaar is. We moeten oplossingen vinden die duurzaam zijn.’

Strategische partnerschappen

Op werkbezoek in Kenia ontmoet minister Liesje Schreinemacher de partners waarmee de Nederlandse ambassade in Nairobi op het gebied van life sciences & health samenwerkt: het bedrijfsleven, ngo’s die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking zoals AMREF en Hivos, lokale autoriteiten en de Verenigde Naties. De ambassade speelt een belangrijke rol in het samenbrengen van deze partijen.

Apparatuur uit Nederland De minister krijgt een rondleiding in het Kenyatta University Teaching, Referral & Research Ziekenhuis in Nairobi, een ziekenhuis dat onder meer gespecialiseerd is in oncologie, trauma & orthopedie. Philips leverde een groot deel van de Xrays, CT- en MRI-scanapparaten, en leidt medewerkers op in het bedienen van de apparatuur. Daarnaast zet Philips een fonds op om de eerstelijns gezondheidszorg te versterken. Dit doet het bedrijf samen met de Health Financing Coalition, AMREF, Delft Imaging, Pharmaccess en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).

Innovatieve kracht bedrijfsleven

‘Het is mooi om te zien hoe een Nederlands bedrijf een Keniaans ziekenhuis in staat stelt om goede zorg te bieden’ zegt minister Schreinemacher. ‘Echt een mooi voorbeeld van de innovatieve kracht van Nederland en ons bedrijfsleven. Met Nederlandse bedrijven, NGO’s en de lokale overheid werken we samen aan toegankelijke zorg.’

Seksueel geweld Kenia is zwaar getroffen door covid-19. Tijdens de pandemie werden besmette mensen geïsoleerd in dit ziekenhuis. Kuya vertelt dat de impact op sociaaleconomisch gebied groot is. 'Veel mensen zijn hun werk en inkomen verloren. Daarnaast is seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen toegenomen tijdens de coronacrisis.'

Coronavaccins voor Kenia

Even verderop krijgt een vrouw haar coronavaccinatie. AMREF maakt zich hard voor een eerlijke verdeling van vaccins en zet in Afrika centra op waar mensen gevaccineerd kunnen worden. Nederland helpt via het COVAX-programma. Schreinemacher: ‘Recent zijn in Kenia 750.000 vaccins afgeleverd die Nederland via dit internationale programma beschikbaar stelde. Daarmee helpen we anderen beschermen en dat is goed voor iedereen.’