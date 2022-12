Vietnamese koffie met een Nederlands tintje Ministeries

Vietnam is één van de snelgroeiende economieën in Azië. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. Voor grote en kleine bedrijven. Dat ziet ook Timen Swijtink, oprichter van het Vietnamese koffiemerk Lacàph. ‘Ik wilde mensen meenemen in de Vietnamese cultuur en alles wat ik zo mooi vind aan Vietnam.’

Handelsmissie Vietnam

Van 28 tot 30 november namen ruim veertig bedrijven deel aan een handelsmissie naar Vietnam. Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking leidde de missie: ‘Vietnam is interessant voor Nederland vanwege de snelle economische groei. Grote bedrijven hebben Vietnam al ontdekt. Maar ook voor kleine ondernemers zijn er genoeg mogelijkheden. Als handelsminister kan ik Nederlandse bedrijven helpen door hier deuren voor hen te openen.’

Op het moment zijn er ongeveer 125 Nederlandse bedrijven actief in Vietnam. Minister Schreinemacher maakte in Ho Chi Minhstad kennis met een aantal van deze ondernemers. Ze ontmoetten elkaar in de showroom van Lacàph in het centrum van de stad. ‘Het was leuk om andere Nederlanders te ontmoeten die hier ook al vijftien of twintig jaar bezig zijn’, zegt Timen Swijtink. ‘We doen allemaal iets anders. Van een kapperszaak, IT-bedrijf tot een koffiemerk.’

Unieke koffiecultuur

Vergroot afbeelding Beeld: © Lacàph Begin 2020 richtte Timen het koffiemerk Lacàph op. ‘Ik wilde mensen meenemen in de Vietnamese cultuur en alles wat ik zo mooi vind aan Vietnam.’ De ondernemer onderzocht verschillende Vietnamese producten: rijstwijn, vissaus of thee, maar het werd koffie. ‘Vietnam is een echt koffieland. Het is de tweede grootste koffieproducent ter wereld en heeft een unieke koffiecultuur. Mensen nemen hier echt de tijd om een kop koffie te drinken.’ Vietnam produceert grote hoeveelheden koffiebonen. De groene bonen worden vaak geëxporteerd en in andere landen geroosterd. ‘Dat is problematisch’, vindt Timen. ‘Koffie wordt als een tussenproduct geëxporteerd en niet als een eindproduct. Terwijl de koffie juist in de laatste stappen de meeste waarde krijgt. Bij Lacàph willen we daar verandering in brengen door Vietnamese koffie als een merk op de kaart zetten.’

Made in Vietnam

Dat Vietnamese koffie nog geen grote naam heeft is volgens Timen historisch gezien goed te verklaren. ‘Voor de economische hervorming van Vietnam in 1986, Đổi Mới, bestonden merken hier helemaal niet. Het concept marketing kennen ze hier amper 35 jaar.’ Om een merk op te bouwen is tijd en investering nodig. Timen: ‘Dit gaat niet van de één op de andere dag, maar we hopen ‘made in Vietnam’ een gerespecteerd merk te maken.’

Lacàph verkoopt nu koffie aan grote hotelketens, resorts en luxe restaurants en heeft een eigen koffiebar en showroom in Ho Chi Minhstad. ‘We exporteren onze koffie vooral in Azië. Uiteindelijk hopen we in elke stad een Lacàph Space Sài Gòn te openen, waar mensen onze producten kunnen kopen, koffie kunnen proeven en over de Vietnamese cultuur kunnen leren.’

Papierwerk

In de ruim 15 jaar dat Timen in Vietnam woont is de economie enorm gegroeid en veranderd. ‘Nieuwe wet- en regelgeving zorgde dat de economie voor buitenlandse investeringen werd geopend. Eerst alleen in bepaalde sectoren, zoals IT en consultancy, maar uiteindelijk werd er steeds meer mogelijk voor internationale ondernemers. Ik verhuisde voor een tijdelijke stage naar Vietnam, maar ben uiteindelijk als ondernemer gebleven.’

Toch is ondernemen in Vietnam niet voor iedereen, denkt Timen. ‘De cultuur is anders en de regels liggen niet altijd voor de hand. In Vietnam kan je veel snel regelen, maar het proces zelf is vaak onduidelijk.’ De ondernemer weet uit eigen ervaring dat je bijvoorbeeld met stapels papierwerk te maken krijgt. ‘Waar je het in Nederland vaak redt met een externe accountant, is hij hier één van de belangrijkste personen in het bedrijf.’

Lacàph Space Sài Gòn: de showroom van Lacàph in het centrum van Ho Chi Minhstad. Beeld: © Lacàph Beeld: © Lacàph

Nieuwe concepten

Toch gaan veel zaken juist ook makkelijker in Vietnam. ‘Wat in Nederland lastig is, is hier vaak zo geregeld. En andersom’, lacht Timen. ‘In Nederland krijg je gemakkelijker steun van de overheid, maar heb een grote som geld nodig om een nieuw bedrijf op te zetten. Hier zijn de kosten laag en heb je minder concurrentie.’

Vietnam is daarom een aantrekkelijke locatie voor kleine Nederlandse ondernemers. Timen: ‘Toen ik hier aankwam voelde ik het al. Veel is hier nog niet gedaan. Bijna alles is mogelijk. Internationale ondernemers zijn hier bijvoorbeeld restaurants, scholen en hotels begonnen. En een jongen uit België heeft zelfs een succesvolle Belgische frietzaak in Ho Chi Minhstad geopend. Dat is mooie aan Vietnam: als je een origineel idee hebt, kan je het hier eigenlijk altijd wel opzetten.’

Ondernemen in Vietnam Vietnam biedt veel kansen voor Nederlandse ondernemers. Vooral in de sectoren landbouw, watermanagement en groene energie groeit de vraag naar innovatieve en duurzame producten en diensten.