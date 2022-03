Ministeries

Minister Schreinemacher bezoekt de Verenigde Arabische Emiraten en Oman

Hoe gebruiken we water, voedsel en energie zo duurzaam mogelijk? Deze vraag staat centraal tijdens het bezoek van minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) aan de Golfregio, een belangrijke markt en samenwerkingspartner voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Maandag 21 maart – Abu Dhabi

Op grote hoogte Voordat de minister om tafel gaat met het nationale olie- en gasbedrijf, krijgt zij een uitgebreide toelichting over de ontwikkeling van de stad. Het kantoor heeft grote ramen die weids uitzicht bieden over de stad Abu Dhabi. De stad heeft de afgelopen jaren vele veranderingen doorgemaakt. Nog maar 50 jaar geleden was er hier nauwelijks iets te zien. Dat is inmiddels drastisch veranderd, en daar zijn ze trots op.



Het onderwerp van het gesprek was de omschakeling van fossiele naar groene energie, en de ambities die de VAE op dit gebied heeft. Minister Schreinemacher: "In alle landen in de Golfregio is er behoefte aan datgene waarmee onze ondernemers zich onderscheiden. We zijn innovatief, en we leveren kwaliteit. Als minister voor Buitenlandse Handel merk ik in de gesprekken hier hoeveel vraag daarnaar is. Morgen praat ik weer over duurzame energie en hoe we op dat vlak samen kunnen werken."

Handelsmissie

Aan het eind van de dag reist de minister door naar Dubai, waar ze kennis maakt met Nederlandse ondernemers die deelnemen aan een handelsmissie naar de VAE. ‘Voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen hier juist veel kansen om samen te werken op gebieden waar wij goed in zijn’, geeft minister Schreinemacher aan.



Onder leiding van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat verkennen vijftig Nederlandse ondernemers die actief zijn in de sectoren water, circulaire economie en duurzame energie, handelskansen in de VAE.

Schreinemacher: “In de Golfregio is de VAE een van onze grootste handelspartners. Maar het land is ook een belangrijke springplank voor handel in de Golfregio, en de wijdere omgeving.”

Dinsdag 22 maart –Dubai Expo

Dinsdagochtend bezoekt minister Schreinemacher de Expo Dubai 2020, de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten. De Expo opende na een jaar vertraging in september 2021 eindelijk zijn deuren. Ruim 190 landen doen eraan mee. De tentoonstelling trok de afgelopen maanden al miljoenen bezoekers.

‘Het paviljoen is eigenlijk het visitekaartje van Nederland. De hele wereld komt hier langs: van bedrijven, investeerders tot wetenschappers’, vertelt Minister Schreinemacher. ‘We laten op de Expo zien wat we kunnen en waar we goed in zijn. In november organiseerden we ook een handelsmissie naar de VAE en de Expo, wat onze bedrijven extra omzet heeft opgeleverd.’

Het thema van het Nederlandse paviljoen Uniting Water, Energy and Food is in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheden tot stand gekomen. Het paviljoen is ontworpen als een biotoop met een eigen mini-klimaat.



In het paviljoen worden eetbare planten en paddenstoelen geteeld. Het water dat hiervoor nodig is wordt via de ‘Sunglacier’ techniek van Ap Verheggen aan de woestijnlucht onttrokken. De energie voor het paviljoen wordt opgewekt door speciale zonnepanelen van organisch materiaal en zelfs de gordijnen zijn biologisch afbreekbaar.

Minister Schreinemacher vond het paviljoen indrukwekkend: ‘Ik had al veel gehoord over het Nederlandse paviljoen. Maar nu ik het met mijn eigen ogen zie ben ik enorm onder de indruk van wat er opgebouwd is in zo’n korte tijd.’

Beeld: © Netherlands pavilion | Dutch Dubai

Steun aan Oekraïne

De minister bezocht ook het paviljoen van Oekraïne. Het is een bijzonder gezicht: duizenden gekleurde post-its waarop bezoekers hun steunbetuigingen achterlieten.

Waterstof

Rond het middaguur zet minister Schreinemacher met VAE-minister Al Mazrouei van Energie de handtekening onder afspraken over samenwerking op het gebied van waterstof. Een prioriteit op het gebied van duurzaamheid voor beide landen.

‘Hiermee zetten we weer een belangrijke stap in onze samenwerking met de VAE. We kijken hoe we schone waterstof naar Nederland kunnen vervoeren en spreken over investeringen om de infrastructuur voor waterstof in Nederland te verbeteren. Dit is belangrijk om de klimaatdoelen te behalen en creëert kansen voor Nederlandse bedrijven’, aldus Schreinemacher.

De VAE en Oman hebben allebei de ambitie om meer duurzame energie op te wekken. De afgelopen jaren is er door beide landen veel geïnvesteerd in de lokale waterstofsector. Voor Nederland zijn de afspraken een stap richting een CO2-arme economie.

'Op de lange termijn moeten we af van olie en gas. Maar de oorlog in Oekraïne laat zien hoe belangrijk leveringszekerheid is voor de korte termijn.' Daarom heeft Schreinemacher tijdens de gesprekken over duurzame energie ook extra olie- en gasleveranties aan de orde gesteld: 'Die gesprekken verliepen positief, de eerste stap is nu gezet. De komende periode praten we verder.'

Gigantisch zonnepark

Op driekwartier rijden van Dubai ligt één van de grootste zonneparken ter wereld: het DEWA Solar Park. Een indrukwekkend gezicht. Minister Schreinemacher bezoekt het park samen met Ingrid Thijssen van VNO-NCW en de 50 Nederlandse bedrijven die in de VAE op handelsmissie waren.



Het park is nu nog in aanbouw, maar kan uiteindelijk energie opwekken voor ongeveer 1,3 miljoen huizen. In 2050 moet het zonnepark driekwart van alle elektriciteit in Dubai leveren. Minister Schreinemacher en de directeur van het park bespreken de laatste stappen voor het park en hoe Nederlandse technologieën en bedrijven daar een rol in kunnen spelen.

Woensdag 23 Maart – Oman

De reis door Oman begint met een rondetafelgesprek over klimaatverandering. In oktober 2021 werd Oman opgeschut door de hevige orkaan Shaheen die voor veel wateroverlast en miljoenen euro’s aan schade zorgde. De kans op dit soort extreme weersomstandigheden zal door de opwarming van de Indische Oceaan de komende jaren alleen maar toenemen.



Juist doordat Oman zich ontwikkelt tot een knooppunt in de regio, met een grote haven en cruciale infrastructuur, is het van belang om in te spelen op extreme weersomstandigheden.

Minister Schreinemacher: ‘Nederland heeft veel kennis en ervaring op dit gebied. Op verzoek van Oman komen Nederlandse experts binnenkort hierheen om hun kennis en expertise te delen. Dat biedt ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven om concrete oplossingen aan te bieden.’

Haven van Sohar

De minister eindigde haar bezoek in de haven van Sohar, één van de snelst groeiende en grootste havenprojecten ter wereld. Sinds 2002 is Havenbedrijf Rotterdam voor 50% aandeelhouder van de Sohar haven.



Na een presentatie over waterstofontwikkeling en klimaatadaptatie, kreeg de minister een rondleiding over het haventerrein en door het Qabas Solar Park. Deze zonne-installatie helpt het energieverbruik van de haven te verduurzamen en is ontwikkeld door Shell Oman. Minister

Schreinmacher: ‘Ook in Oman heb ik gesproken over afspraken over samenwerking op het gebied van waterstof. De haven van Sohar wil een regionale waterstofhub worden. Dat geeft volop kansen voor onze bedrijven.