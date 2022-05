Wereldwijd geweld tegen vrouwen: dit doet Nederland ertegen

De ambassade in Maputo, de hoofdstad van Mozambique, traint lokale politieagenten in hun contact met sekswerkers. Geweld tegen deze kwetsbare groep is sinds de coronapandemie sterk toegenomen. De trainingen zijn onderdeel van de bredere campagne Hands Off II, die het Nederlandse Aidsfonds uitvoert in verschillende Afrikaanse landen.

De Nederlandse ambassade in Sri Lanka vraagt met ludieke en zichtbare acties aandacht voor geweld tegen vrouwen. Bijvoorbeeld tijdens de Orange the World-campagne in 2021. Ambassadeur Tanja Gonggrijp stapte in Colombo op de fiets om spandoeken aan te bieden aan lokale en internationale organisaties, overheidsinstellingen, bedrijven en ambassades. Bij iedere stop voegden zich meer mensen bij Tanja. De stoet fietsers werd steeds groter. De nationale media in Vietnam waren volop aanwezig zodat de belangrijke boodschap alle aandacht kreeg.

Zestien dagen lang waren de oranje spandoeken met “Say NO to violence against women and girls” in Engels, Sinhala en Tamil overal in Colombo zichtbaar.

De Nederlandse vertegenwoordigingen in Vietnam maakten een vierdelige podcastserie over geweld tegen vrouwen en ‘women empowerment’ in het kader van de wereldwijde ’16 days of activism against GBV’ 2021. Geweld tegen vrouwen in Vietnam is aan de orde van de dag; ook worden meisjes en vrouwen door culturele tradities en maatschappelijke normen vaak onderschat en ondergewaardeerd. Daarover in gesprek gaan is een manier om daar verandering in te brengen. Podcasts zijn daar vanwege hun populariteit in Vietnam een perfect middel voor.

Luister de podcasts via Spotify in het Engels. Of, voor de echte liefhebber in Vietnamees.