Naar het WK in Qatar: 10 tips van ambassadeur Marjan Kamstra

Op 20 november start het WK 2022 in Qatar. Hoe zorgt de Nederlandse ambassade voor een goed en veilig verblijf voor Oranjefans? En waar moeten Nederlanders in Qatar écht aan denken? Marjan Kamstra, ambassadeur in Qatar, legt het uit met 10 tips.

Marjan Kamstra: op weg naar het WK

‘Met het WK in aantocht, zijn alle ogen op Qatar gericht,’ vertelt Marjan Kamstra. ‘Dat maakt het een bijzondere periode om er ambassadeur te zijn.’ De ambassade in Qatar maakt zich klaar voor de komst van Oranjefans. ‘Onze belangrijkste taak is om te zorgen voor de veiligheid van Nederlanders. Door hen zo goed mogelijk te informeren en te helpen.’

Laatste voorbereidingen voor het WK

‘Doha staat nu volledig in het teken van het WK. Overal hangen vlaggen van gekwalificeerde landen, en aanvoerders van elftallen staan metershoog op gebouwen afgebeeld. Ook Virgil van Dijk kun je niet missen. De stadions zijn klaar, en momenteel worden de fanzones ingericht.’

In Doha vind je ook de ambassade. ‘We zijn goed voorbereid om te zorgen dat Nederlanders hulp kunnen krijgen als ze die nodig hebben. Daar hebben we veel voor gepland en getraind.’ Om voor Nederlanders onaangename verrassingen tijdens hun verblijf te voorkomen, deelt Marjan Kamstra hieronder 10 tips. We trappen af met de belangrijkste:

1. Houd het reisadvies in de gaten

‘Lees het reisadvies voor Qatar goed, en blijf het in de gaten houden. Zo ben je vóór en tijdens je reis op de hoogte. Want ook gedurende je verblijf kan de situatie veranderen. In het reisadvies staat alles waar je rekening mee moet houden en praktische informatie, bijvoorbeeld over de registratie voor een visum (Hayya-card).’ Dat brengt ons bij de volgende tip.

2. Reizen naar Qatar: vraag een Hayya-card aan

‘Om van 1 november tot 23 december 2022 naar Qatar te reizen, heb je een speciaal visum nodig: de Hayya-card. Zonder een Hayya-card kun je Qatar niet inreizen.’ Heb je een ticket voor het WK 2022 en je verblijf geregeld? Vraag dan op tijd online de Hayya-card aan (meer informatie in het reisadvies).

3. Weet waar de ambassade je mee kan helpen

‘Vanuit de ambassade in Doha bieden we informatie en advies, helpen we bij verlies van een reisdocument en kunnen we praktische hulp geven bij opname in het ziekenhuis of bij detentie. Loop je in Qatar tegen een probleem aan? Bel dan het contactcentrum van Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.’ Bekijk ook: Wat kan ik regelen bij een Nederlandse ambassade?

4. Wat als je je paspoort verliest in Qatar?

Paspoort kwijt of gestolen? ‘Op de ambassade kun je een nieuw paspoort (kan even duren) of een tijdelijk nooddocument krijgen. Een nieuw paspoort ontvangen duurt minimaal vijf werkdagen, een nooddocument kan op dezelfde dag worden afgegeven. Maar let op: met zo’n nooddocument kun je vanuit Qatar niet reizen naar buurlanden, zoals Oman, Koeweit, Verenigde Arabische Emiraten of Saoedi-Arabië. Je moet dan een directe vlucht terug naar Nederland nemen.’

5. Meld je aan bij de ambassade

‘Bij alle grote evenementen wereldwijd, bereiden ambassades zich op alles voor. Mocht er iets misgaan, dan willen we de Nederlandse fans zo goed mogelijk kunnen helpen en informeren. Daarom is het handig dat wij weten dat je in Qatar bent.’ Meld je daarom aan bij de ambassade:

Aanmelden bij de ambassade Ga je naar Qatar? Registreer je dan eenvoudig bij de ambassade en Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weet het ministerie van Buitenlandse Zaken dat je in het land bent. Terug naar Nederland? Meld je dan weer af.

‘De ambassade is er voor Nederlanders in Qatar. Zo is er op wedstrijddagen altijd een team bij het stadion aanwezig. Als er iets gebeurt, dan kunnen we naar de fans toekomen. Daarnaast heeft Qatar een consulair centrum ingericht waar je ons ook regelmatig kunt vinden.’

6. Check de coronaregels

‘Sinds kort zijn er bijna geen coronabeperkingen meer in Qatar. Wel moet je bij aankomst in Qatar de Ehteraz (corona)-app op je telefoon activeren (lees meer in het reisadvies). Deze is alleen nog nodig bij een bezoek aan een zorginstelling. In zorginstellingen moet je ook een mondkapje dragen. Als je corona krijgt, gelden de quarantaineregels van Qatar.’ Meer informatie vind je op de website van de overheid van Qatar (Engels).

Let op: de coronaregels kunnen altijd weer veranderen. Houd ook hiervoor het reisadvies voor Qatar in de gaten.

7. Let op met alcohol

‘Normaal gesproken is alcohol in Qatar alleen beschikbaar in internationale hotels. Maar tijdens het WK is kun je het op meer plekken kopen, zoals in de stadions en in verschillende fanzones. Drinken kan dus, maar openbaar dronkenschap is in Qatar verboden. Ga dus niet dronken over straat.’

8. Houd rekening met de cultuur

‘De Arabische cultuur is anders dan de Nederlandse. Nederlanders raad ik aan: houd rekening met de conservatieve kledingvoorschriften voor mannen en vrouwen. Dat hoeft bijvoorbeeld niet in het stadion en de fanzones, maar wel in overheidsgebouwen, musea en ziekenhuizen. Homoseksualiteit is bij wet verboden, maar de autoriteiten in Qatar hebben aangegeven dat iedereen welkom is bij het WK 2022 en iedereen zich veilig kan voelen. Lichamelijk contact tussen geliefden – ongeacht gender – is in het openbaar niet gebruikelijk. En net als in veel andere landen zijn er regels over fotografie: maak geen foto’s van overheidsgebouwen, en zet mensen niet zonder toestemming op de foto.’

9. Vervoer: vertrek op tijd naar de wedstrijd

‘Iedereen met een Hayya-card kan tijdens het toernooi gratis met metro’s en bussen naar het stadion reizen. Zorg vooral dat je op tijd vertrekt, want het zal druk zijn. Rondom de stadions is veel te doen, dus je hoeft je zeker niet te vervelen.’

10. Bezoek de fanzones

‘Er zijn meerdere fanzones in Doha, waar op verschillende manieren het Midden-Oosten en het WK in Qatar beleefd kunnen worden. Iedere avond zijn hier ook shows en concerten, waar je tegen betaling naartoe kan. Ons team van de ambassade zal ook de fanzones bezoeken om te kijken hoe het met Nederlanders gaat. Je herkent ons aan de blauwe shirts – anders vallen we natuurlijk niet op tussen alle Oranjefans. Dus wie weet zien we je daar!’