Achter de schermen bij COP28: 'De wereld grijpt veel te langzaam in'

Van 30 november tot en met 12 december vindt in Dubai de 28e editie van de COP plaats. Op deze belangrijke conferentie van de Verenigde Naties komen landen van over de hele wereld bij elkaar om te onderhandelen en om samen stappen te zetten om klimaatverandering af te remmen. Ook Nederland vaardigt een delegatie af. Onze mensen in Dubai geven je een blik achter de schermen bij COP28.

Donderdag 30 november: harde woorden, maar ook succes op dag één

Na maanden van voorbereiding werd COP28 in Dubai dan eindelijk afgetrapt. Simon Stiell, baas van de VN-klimaatorganisatie UNFCCC, opende de belangrijke conferentie met harde woorden. ‘De wereld grijpt veel te langzaam in tegen de opwarming van de aarde. De mensheid heeft het warmste jaar ooit beleefd. Het is onvoldoende om slechts een poging te doen om klimaatverandering tegen te gaan. We moeten het echt gaan doen’, zo sprak hij tijdens een persconferentie.

Met die boodschap in het achterhoofd is ook de Nederlandse delegatie afgereisd naar de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Maroucha Veerman en Gersom van der Elst nemen er namens het ministerie van Buitenlandse Zaken deel aan de onderhandelingen. En direct met succes, vertelt Maroucha. ‘Vandaag is het fonds voor schade en verlies aangenomen. Uit dat fonds kunnen de meest kwetsbare landen geld krijgen om te reageren op rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, maar ook om beter voorbereid te zijn om schade te beperken. Dat dit al op de eerste dag gebeurt is uniek, normaal gesproken worden dit soort besluiten namelijk pas aan het einde genomen.’ Gersom en Maroucha waren afgelopen jaar nauw betrokken bij het proces dat tot dit besluit heeft geleid. ‘Dat we na een jaar hard werken en intensieve onderhandelingen nu al op de eerste dag resultaat zien is voor mij een extra goed begin van de COP’, lacht ze.

Hoewel het fonds een belangrijke eerste stap is voor een succesvolle COP is er nog meer nodig om de volledige conferentie tot succes te verklaren, benadrukt Maroucha. 'Een fonds voor schade en verlies kan nooit genoeg zijn als we ons niet ook inzetten voor het verminderen van uitstoot en ons aanpassingsvermogen aan klimaatverandering. Gelukkig heb ik collega's die ook daar de komende weken hard aan zullen werken', blikt ze met vertrouwen vooruit.

Instagram: minbz