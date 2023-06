Invest International: voor impactvolle Nederlandse ondernemers in het buitenland Ministeries

Er liggen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven om bij te dragen aan het aanpakken van mondiale problemen, op een manier die ook zorgt voor vergroening, werk en inkomen in ontwikkelingslanden. Nederland steunt daarom ondernemers in het buitenland, bijvoorbeeld via het financieringsinstrumentarium van Invest International. Steven Collet en Wampie Libon vertellen over de resultaten die in ruim anderhalf jaar tijd zijn behaald.

Vergroot afbeelding Beeld: © Invest International / PAIX

Invest International is een joint venture van de Nederlandse Staat en de ontwikkelingsbank FMO. Om impact te kunnen maken in landen waar dat nodig is, beschikt de onderneming over financieringsmiddelen die reguliere marktpartijen niet hebben. Zo wordt niet alleen het Nederlandse verdienvermogen in het buitenland verbeterd, maar kunnen Nederlandse bedrijven bijdragen aan structurele oplossingen voor problemen in ontwikkelingslanden

Via publieke fondsen, zoals het Dutch Good Growth Fund, Dutch Trade and Investment Fund en Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten, stelt Invest International het Nederlandse bedrijfsleven in staat hun internationale ambities waar te maken en tegelijkertijd bij te dragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Invest International bestaat nu 1,5 jaar en heeft een aantal mooie projecten opzet.

Steven Collet is directeur bij de afdeling Duurzame Economische Ontwikkeling en Wampie Libon is directeur bij de afdeling Internationaal Ondernemen.

‘Hart van ons combinatiebeleid’

‘Invest International is het hart van ons combinatiebeleid; waarin ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel samengaan,’ stelt Steven Collet. ‘Sinds de crisis zijn banken terughoudender met het financieren van risicovolle projecten in opkomende markten. Invest International maakt dan ook een wereld van verschil voor het Nederlandse én lokale verdienvermogen. Door te investeren in projecten zoals in Zuid-Afrika en Namibië, waar de groene waterstofeconomie wordt aangejaagd. Zo ontstaat er een markt met nieuwe banen en is er behoefte aan kennis en expertise die Nederlandse bedrijven kunnen leveren. Tegelijkertijd draagt het bij aan onze klimaatstrategie en SDG’s.’

Een ander mooi voorbeeld zien we terug in Ghana. Een Nederlandse ondernemer is daar - met behulp van het Dutch Good Growth Fund - een bedrijf gestart dat een drankje maakt van cacaopulp en dat vervolgens op de markt brengt.

Steven: ‘Door te investeren in zo’n bedrijf met Nederlandse wortels ontstaat er niet alleen werkgelegenheid in ontwikkelingslanden, maar ook duurzame en sociale bedrijfsvoering. Dit heeft ook lokale impact doordat de arbeidsomstandigheden verbeteren of doordat vrouwen meer rechten genieten. Deze bedrijven zijn dan een middel om impact te maken en onze SDG’s te behalen.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Invest International / Wiser Tech

Verdienvermogen en ontwikkeling lokale partners

Samen met het creëren van impact heeft Invest International als doel het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen bij hun internationale activiteiten. ‘Via deze ondersteuning wordt een bijdrage geleverd aan het duurzame Nederlandse verdienvermogen en de ontwikkeling van onze (lokale) partners’, aldus Wampie Libon.

Ze haalt ook het belang van een goed samenspel tussen het Nederlands mkb en de posten aan. ‘Onze bedrijven krijgen de mogelijkheid samen te werken met partners in het buitenland en tot goede projecten te komen. Deze samenwerking is essentieel om belemmeringen weg te nemen en duurzame ontwikkeling aan beide kanten goed vorm te geven.’

Een mooi voorbeeld hiervan is het project van het Nederlandse bedrijf Wiser Globe die met hun duurzame Wiser Wash-wastechniek een belangrijke stap hebben gezet richting een duurzaam maakproces van spijkerstof in Vietnam. Invest International financierde een pilot die het Wiser Globe in staat stelde de Wiser Wash-wastechniek te introduceren bij wasserijen in het land.

Een ander mooi voorbeeld waarin deze dubbele doelstelling terug te zien is, is het Nederlandse PAIX. Dat kreeg - met behulp van het DGGF-fonds - de kans om het hart van de digitale economie in Afrika te vormen. Het bedrijf ontwikkelt en beheert datacenters in Afrika die de online dienstverlening van bedrijven daar verbeteren. Dit project draagt daarmee ook nog eens bij aan de zogenoemde Twin-Transition, waarin verduurzaming en digitalisering centraal staan.

Toekomst: vliegende start voortzetten

Vandaag, tijdens het Invest in Impact evenement van Invest International, kwamen verschillende partijen samen om te spreken over de behaalde resultaten en ambities voor de toekomst.

Steven en Wampie hopen dat Invest International haar vliegende start kan voortzetten. ‘Het is razend knap wat er nu al is neergezet,’ aldus Wampie. Steven beaamt dat Invest International met veel sturm und drang is begonnen’. Met een stevig gefinancierd instrumentarium en veel kansen en uitdagingen in opkomende markten, is nu alle aandacht nodig voor de uitvoering. Ambassades zijn daarbij een onmisbare schakel. Alleen met goed samenspel zijn kansen voor Nederland en ontwikkelingslanden voor een toekomstbestendige economie veilig te stellen.