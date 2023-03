Live vanuit New York: drie vragen over de VN-Waterconferentie

Op woensdag 22 maart, Wereldwaterdag, begon de driedaagse waterconferentie van de Verenigde Naties in New York. Hier komen duizenden vertegenwoordigers van over de hele wereld samen om afspraken te maken over water. Tijdens de conferentie stellen we elke dag één vraag aan een lid van de Nederlandse delegatie.

Nederland organiseert de conferentie, dus opende Koning Willem-Alexander samen met president Emomali Rahmon van co-organisator Tadzjikistan de conferentie. Het programma voor de komende dagen bestaat uit talkshows, plenaire sessies en side-events.

De thema’s: water voor gezondheid, water voor duurzame ontwikkeling, water voor klimaat, veerkracht en milieu, water voor samenwerking en het wateractiedecennium vormen de rode draad van het programma. Bekijk hier welke sessies je online kunt volgen of later terug kunt kijken.

Voor het VN-Hoofdkwartier spreken we Henk Ovink, de eerste Nederlandse Watergezant ooit. Als Watergezant zet hij zich in om de internationale waterambitie van Nederland te verstreken en de internationale reputatie van de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van water nog verder te verbeteren.

Later deze maand stopt Ovink als boegbeeld van de watersector. De conferentie is een mooie bekroning van zijn tijd als Watergezant.

‘De VN Waterconferentie van 2023 is de eerste conferentie op het gebied van water in 46 jaar. Nederland en Tajikistan organiseren de conferentie samen om water weer hoog op de agenda te zetten. En dat is hard nodig, want we onze watercyclus is kapot: we gebruiken te veel water, vervuilen water en hebben vaker last van tekorten. Dit brengt niet alleen de watervoorraad, maar ook onze voedsel- en energiezekerheid in gevaar.

We moeten ons water wereldwijd beter waarderen, managen en beschermen, want water is al lang geen lokaal probleem meer, maar een wereldwijde uitdaging. Het lukt ons niet meer om sector voor sector, of stad voor stad, aan oplossingen te werken.

We organiseren deze conferentie bij de VN in New York, omdat we gezamenlijke internationale afspraken tussen overheden, bedrijven, investeerders, ngo’s, jongeren en kennisinstellingen moeten maken. Tegelijkertijd draait de conferentie om actie. Want we moeten overal ter wereld aan de slag voor betere waterzekerheid.’