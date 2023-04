Movies that Matter: de thema's van BZ gevangen in indrukwekkende films Ministeries

Van 24 maart tot 1 april vond in Den Haag het Movies that Matter-festival 2023 plaats. Tijdens dit festival werd de Activist Award uitgereikt aan een film die een mensenrechten-thema centraal heeft staan. Déwi van de Weerd is directeur Internationaal Cultuurbeleid bij BZ én jurylid bij de Activist Award. Vandaag vertelt ze over het belang van Movies that Matter en de raakvlakken die de award heeft met haar werk.

Bij Buitenlandse Zaken beheerst cultuur momenteel haar dagelijkse werkzaamheden, maar in het verleden hield ze zich eveneens bezig met mensenrechten. En laat die twee thema’s nu samenkomen in Movies that Matter. Déwi vertelt: ‘Dit festival zet cultuur en kunst in om de ingewikkelde thema’s die bij mensenrechten horen bespreekbaar te maken. Daarbij kun je denken aan gender, racisme, het slavernijverleden en persvrijheid. Dat zijn natuurlijk allemaal thema’s die ook bij Buitenlandse Zaken centraal staan.’

And the winner is…

Het is dan ook niet verrassend dat Déwi zich op haar plek voelt in de jury van de Activist Award. ‘Voor de Award moesten we dit jaar een keuze maken uit acht films. Wat vooral opviel is de kwaliteit van de films. Het waren stuk voor stuk belangrijke verhalen die de kijker oproepen om actie te ondernemen op een bepaald thema.’

Na lang beraad lukte het de jury om de film eruit te pikken die net wat boven de rest uit stak. Déwi: ‘De winnende film is Seven Winters in Tehran. Een prachtige film, die gaat over het enorme onrecht dat een jonge vrouw in Iran wordt aangedaan. Dat raakt natuurlijk ook weer aan de actualiteit, namelijk de moeilijke positie waarin vrouwen in Iran momenteel zitten.’

Een speciale vermelding was er ook voor de film A Story of Bones. Die film gaat over de trans-Atlantische slavenhandel en vertelt het verhaal van het eilandje St. Helena, waar de resten van tot slaaf gemaakten liggen. Een activiste zorgt ervoor dat die overblijfselen worden herbegraven en dat ze met respect worden behandeld. ‘Deze film kon niet onvermeld blijven omdat we in Nederland komend jaar 150 jaar afschaffing van de slavernij herdenken’, zegt Déwi.

Bewustzijn

Dat onderschrijft ook Bahia Tahzib-Lie, mensenrechtenambassadeur bij Buitenlandse Zaken. Zij sprak tijdens de Activist Night, voorafgaand aan de vertoning van A Story of Bones. Met haar speech ging ze in op de thema’s racisme en slavernij, en de relatie van die thema’s met het festival. ‘Movies that Matter is een platform voor verhalen waar het publiek doorgaans nog te weinig van mee krijgt’, vertelt ze.

Vergroot afbeelding ‘Ik hoor de verhalen van mensenrechtenactivisten tijdens mijn werkbezoeken wereldwijd en die zijn stuk voor stuk zo inspirerend. Het is goed dat daar steeds meer bewustzijn over ontstaat. Bewustzijn over hoe we over dingen nadenken, ze veroordelen, erover spreken én er naar handelen. De films van Movies that Matter hebben de kracht om ons daarvoor te inspireren en uit te dagen.’

Ambassades in actie

Movies that Matter is een festival dat dankzij haar maatschappelijke karakter bij veel Nederlandse ambassades jaarlijks op de agenda staat. Déwi vertelt: ‘Ieder jaar stelt de organisatie van het festival zes films beschikbaar aan onze ambassades. Wat veel posten dan doen is een filmscreening organiseren om die films zoveel mogelijk impact te laten creëren binnen hun netwerk.’

Mini-filmfestival

Met eigen ogen zag ze hoe die screenings zich steeds verder ontwikkelden. ‘Op de ambassade in Tirana hebben ze bijvoorbeeld een heel slimme formule bedacht. Aan alle organisaties waar ze door het jaar heen mee werken wordt gevraagd of zij zelf een screening willen organiseren. Daarmee bereiken die organisaties dus allemaal hun eigen publiek. Het is daar zo leuk opgezet dat het inmiddels is uitgegroeid tot een soort mini-filmfestival.’

Déwi raadt iedereen aan om zoveel mogelijk films, maar in ieder geval de winnende van dit jaar, te gaan bekijken. ‘Movies that Matter is zo belangrijk. Het geeft mensen in Nederland de gelegenheid om via indrukwekkende beelden kennis te maken met thema’s die tastbaar maken wat er gebeurt in de wereld, en met de activisten die achter die verhalen zitten.’