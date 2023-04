‘De relatie tussen Frankrijk en Nederland wordt sterker en sterker’

Frankrijk doet ertoe voor Nederland, zegt de Nederlandse ambassadeur in Parijs, Jan Versteeg. Bij veel beslissingen in de Navo en EU speelt Frankrijk een sleutelrol. Daarnaast denken Frankrijk en Nederland veel hetzelfde over allerlei onderwerpen. ‘Frankrijk en Nederland hebben een sterke band, die sterker en sterker wordt dankzij geopolitieke ontwikkelingen en gedeelde uitdagingen.’ Het bezoek dat de Franse president Macron brengt aan ons land is een bevestiging van deze band.

Wat is het belang van het staatsbezoek van de Franse president Macron aan Nederland?

‘Een staatsbezoek is een bevestiging en verdieping van de bestaande relatie tussen twee landen. Frankrijk doet ertoe voor Nederland. Het afgelopen jaar hebben we als Nederland ingezien dat we, om de grote problemen van onze tijd op te lossen, meer in Europa. Frankrijk is een leidend land in Europa en het ligt letterlijk en figuurlijk dichtbij Nederland. We denken veel hetzelfde over een aantal onderwerpen.

‘Het bezoek dat de Franse president Macron vandaag en morgen brengt aan Nederland bevestigt die relatie. De Franse en Nederlandse regering gaan tijden dit bezoek bij elkaar zitten tijdens zogeheten regeringsconsultaties. Ze spreken over wat we samen moeten doen in de woelige wereld van vandaag.’