Programma vol prangende thema's tijdens bezoek minister Schreinemacher aan voorjaarsvergadering Wereldbank

Prangende thema’s die de actualiteit beheersen vormen de rode draad op de agenda van de voorjaarsvergadering van de Wereldbank, van 10 tot en met 16 april in Washington DC. Koen Davidse is namens Nederland bewindvoerder bij de Wereldbank en biedt een kijkje achter de schermen bij de spring meetings, waar ook minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking haar opwachting maakt.

Vergroot afbeelding Beeld: © The World Bank

Tijdens de voorjaarsvergadering staan onderwerpen op het programma die wereldwijd zeer tot de verbeelding spreken. De oorlog in Oekraïne, uitdagingen rondom het klimaat, maar ook het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in 2030. Die onderwerpen raken direct aan het werk dat de Wereldbank doet. De organisatie is geen commerciële bank, maar een multilaterale organisatie die fondsen mobiliseert en financiering verschaft voor ontwikkelingssamenwerking. Davidse vertelt: ‘De Wereldbank financiert ontwikkelings- en middeninkomenslanden, maar voorziet die landen ook van kennis op het gebied van bijvoorbeeld het behalen van de klimaatdoelen van Parijs, de energietransitie en het stimuleren van hun eigen private sector.’

Bewindvoerder

Als bewindvoerder houdt Davidse toezicht op het beleid van de Bank en is hij vertegenwoordiger van de zogeheten kiesgroep waar Nederland deel van uitmaakt. Die groep bestaat uit dertien landen, met naast Nederland onder meer Kroatië, Moldavië en Oekraïne. Dat laatste land trekt zijn werk direct naar de rauwe realiteit, vertelt hij. ‘Oekraïne is een land dat vóór COVID-19 op weg was naar de zogeheten ‘rijke landen-status’, van waaruit het financieel zou gaan bijdragen aan projecten en activiteiten van de Wereldbank. De pandemie, en vervolgens natuurlijk vooral de invasie door Rusland, hebben het land echter ver teruggeworpen. Oekraïne verloor in 2022 een derde deel van haar nationaal inkomen, en ook doordat miljoenen mensen op de vlucht sloegen kreeg de economie een flinke tik. Oekraïne krijgt nu dus weer financiële steun van de Wereldbank.’

Vergroot afbeelding Beeld: © The World Bank

Klimaat

Het conflict in Oekraïne staat tijdens de voorjaarsvergadering dan ook prominent op de agenda, net als het klimaat. ‘De vergadering is een uitgelezen kans voor landen om bij elkaar te komen en op dit onderwerp de vinger aan de pols te houden’, zegt Davidse. ‘We lopen achter op het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en dus kijken we deze week of we vanuit de Wereldbank op de juiste manier bijdragen aan het behalen van die doelen. Klopt onze missie en ons operationeel model nog? Zetten we onze financiering op de juiste manier in, en hoe mobiliseren we meer middelen om sneller stappen te maken? Dat soort vraagstukken liggen op tafel. Business as usual is gewoon niet meer voldoende om de klimaatdoelen die we met zijn allen hebben afgesproken te behalen.’

Private sector

Het stimuleren van de private sector in ontwikkelingslanden is volgens Davidse nog een belangrijk thema waarover zal worden gesproken. Hij legt uit: ‘In veel landen waar de Wereldbank steun verleent zie je dat de overheid de motor van de economie is. De bank doet haar best om de private sector op gang te helpen, wat weer allerlei wenselijke bij-effecten heeft. Zo kunnen landen met een gezonde private sector zelf op een betere manier belasting heffen en groeit ook het menselijk kapitaal, wat weer een positieve uitwerking heeft op bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling. Dat zal er toe leiden dat de private sector in de landen waar de Wereldbank nu nog helpt op termijn zelf investeringen in het land zal kunnen doen.’

Bezoek minister Schreinemacher

De voorjaarsvergadering wordt bijgewoond door minister Schreinemacher. Zij zal in Washington deelnemen aan verschillende sessies en spreken met buitenlandse regeringsafgevaardigden, verenigd in de Board of Governors van de Wereldbank. Het bezoek van de minister aan de Wereldbank is een belangrijke toevoeging aan de voorjaarsvergadering, zegt Davidse. ‘Het is heel goed dat ze er is. De agenda is gevuld met onderwerpen die de kiesgroep waarin Nederland zit volop raken, en daar kan zij vanuit haar portefeuille van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een belangrijke bijdrage aan leveren. Ook kondigt ze aan dat Nederland opnieuw 100 miljoen euro zal bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne.’

Het thema klimaat loopt voor de minister bovendien als een rode draad door haar bezoek, legt Davidse uit. ‘Er wordt zoals gezegd veel over dat thema gesproken, en dat heeft alles te maken met het hervormingsproces waarin de Wereldbank zit. In dat proces wordt gekeken naar het zo effectief mogelijk inzetten van beschikbare middelen via de Global Priority Programs. Daar zitten ook prioriteiten bij die Nederland hoog op de lijst heeft staan, waaronder het klimaat, wat de aanwezigheid van minister Schreinemacher extra waardevol maakt. Overigens is ook minister Kaag van financiën deze week in DC, maar dan bij de voorjaarsvergadering van het IMF. Nederland is hier dus goed vertegenwoordigd!’

Vergroot afbeelding Sessies digitaal te volgen Davidse raadt iedereen die erin geïnteresseerd is aan om de sessies van de voorjaarsvergadering, veelal digitaal beschikbaar, te volgen. ‘De sessie over Oekraïne is bijvoorbeeld erg interessant, ook namens Nederland wordt daar gesproken. De sessie wordt opgenomen en is door iedereen terug te kijken.’