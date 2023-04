Techhub Toronto: snelst groeiende techsector in multiculturele metropool Ministeries

Toronto is de snelst groeiende techhub ter wereld. De multiculturele Canadese stad, waar meer dan 160 talen worden gesproken, trekt talent en kapitaal. De Nederlandse consul-generaal, Harman Idema, vertelt over de kansen voor Nederlandse ondernemers.

Wat moeten mensen weten over Toronto? "Het is de vierde stad van Noord-Amerika. De metropool Toronto telt bijna zeven miljoen inwoners. De helft van de mensen die hier woont, is niet in Canada geboren. Al deze nationaliteiten zorgen voor een ongekende dynamiek en creativiteit. Hier worden meer dan 160 talen gesproken. Toronto is de economische hoofdstad van Canada. Een land dat in de top-10 zit van grootste economieën ter wereld. Het is een echte wereldstad."

Waarom is Toronto interessant voor Nederlandse ondernemers?

“Nergens ter wereld groeit de techsector harder dan hier. Toronto is een bruisende techhub voor gevestigde bedrijven én start-ups. Niet alleen de Big Five, internetgiganten Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) en Microsoft, zijn hier gevestigd, maar ook talloze start-ups. Toronto is hierdoor een magneet voor talent en kapitaal. In de techsector werken nu al meer dan 80.000 mensen. Daarnaast wordt op verschillende universiteiten ook veel onderzoek gedaan naar nieuwe technologieën, zoals Artificiële Intelligentie (AI). Wetenschappers zoeken ook de verbinding met de private sector. Die publiek-private samenwerkingen zijn potentieel interessant en succesvol.”

Welke Nederlandse techbedrijven hebben succes?

“Het betaalplatform Adyen is een bekend fintech-bedrijf dat hier een vestiging heeft. Ook de zorginnovators van Tover hebben succes met hun ‘Tovertafel’, een zorginnovatie die mensen met dementie fysiek en cognitief stimuleert. De start-up OneThird draait een pilot bij een Canadese supermarktketen met hun scanner waarmee partijen in de voedselketen betere beslissingen kunnen maken over wat wanneer te doen met een versproduct. Spotzi, specialist in geomarketing, timmert ook aan de weg en helpt bedrijven met het in kaart brengen en analyseren van klanten.”

Wat kan het consulaat-generaal voor Nederlandse ondernemers betekenen? "Wij organiseren samen met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een start-up-handelsmissie. Wij koppelen deelnemers aan ons zakelijke netwerk in Toronto en omstreken. Het belangrijkste event waarmee wij ondernemers op weg helpen, is techbeurs Collision. Door Politico gebombardeerd tot de Olympische Spelen van de techwereld. Op deze jaarlijkse vierdaagse beurs komen 2.000 start-ups en 1.000 investeerders af. Dit is dé plek waar je moet zijn. Het consulaat-generaal heeft een stand op Collision. Hier organiseren wij netwerkevents, een pitch-training en bedrijvenbezoeken. Dit jaar richten we ons specifiek op de vrouwelijke techondernemer. Een ten onrechte ondervertegenwoordigde groep in de techsector."

Sluiten de Canadese en Nederlandse zakencultuur op elkaar aan?

“Canadezen zijn minder direct dan Nederlanders en je moet iets meer investeren in de persoonlijke relatie voordat je een deal sluit. Als die relatie er eenmaal is, zijn de zakenrelaties duurzaam. Wat betreft normen en waarden, in het zakenleven, maar ook sociaal en maatschappelijk, zijn de landen gelijkgestemd. Canada is politiek en historisch gezien een van onze belangrijkste bondgenoten. Er wonen hier 1 miljoen mensen met een Nederlandse achtergrond. Die diepe band zie je ook terug in het bedrijfsleven.”

Canada en de Europese Unie hebben een handelsverdrag afgesloten. Is dit gunstig voor Nederlandse ondernemers?

“Ja. Dankzij het CETA-verdrag (Comprehensive Economic and Trade Agreement) vervalt 98 procent van de importtarieven, worden goederen en diensten sneller tot Canada toegelaten en mogen buitenlandse bedrijven zich inschrijven voor aanbestedingen van de Canadese overheid. Canada vraagt internationale bedrijven ook nadrukkelijk om deel te nemen aan deze tenders. Binnen CETA zijn ook afspraken gemaakt over onderwerpen als klimaat, milieu en mensenrechten. Daarmee biedt het verdrag ook kansen voor Nederlandse ondernemers waarvoor internationaal ondernemen ook staat voor verantwoord ondernemen. En eenmaal actief in Canada biedt de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) toegang tot een markt van bijna 500 miljoen mensen in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.”

In welke andere sectoren liggen kansen?

“De circulaire economie en de sector Life Sciences & Health bieden kansen voor Nederlandse ondernemers. Canada is ambitieus als het om circulaire economie gaat, maar heeft zelf nog onvoldoende kennis en expertise om de kringloopeconomie aan te jagen. Men is op zoek naar best practices. Vooral op het gebied van duurzaam bouwen en afvalverwerking. Dankzij de Dutch Canadian Circular Alliance (DCCA), met 100 leden uit de bouwsector, vinden Canadese en Nederlandse bedrijven elkaar. De sector Life Sciences & Health is kansrijk omdat Canada met dezelfde uitdagingen in de zorg kampt als Nederland; vergrijzing, personeelstekort en oplopende kosten.”

Brengt ondernemen in Canada risico’s met zich mee?

“De risico’s voor Nederlandse ondernemers zijn vergelijkbaar met het ondernemersrisico in Nederland. De economie in Canada is robuust en stabiel. En ook de democratie en haar instituties functioneren goed en zijn verankerd in robuuste wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving in de provincies Alberta en British Columbia vragen mogelijk wat extra aandacht. Deze provincies zijn meer autonoom ten opzicht van de andere Canadese provincies. De wetten en regels kunnen dus enigszins verschillen. De tweede officiële taal in Canada is het Frans. Dat wordt in het noordoosten gesproken, maar wie alleen Engels spreekt, kan overal terecht.”

Meer informatie

Het Nederlandse consulaat-generaal in Toronto is bereikbaar via tor@minbuza.nl en telefonisch via +1 416 598 2534.