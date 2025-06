Nederlandse bedrijven ontwikkelen kustbeschermingsplan voor Jakarta Ministeries

Ruim een derde van de miljoenenstad Jakarta ligt in 2050 onder de zeespiegel. Dit maakt de stad kwetsbaar voor overstromingen. Nederlandse ingenieursbureaus onder leiding van Witteveen+Bos ontwikkelde een nieuw kustbeschermingsplan voor Jakarta en zorgde hierbij voor verbeterde economische en sociale kansen. Een Nederlandse handelsmissie onder leiding van de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen Michiel Sweers bezocht in juni een onderdeel van ‘the Giant Seawall’ dat Jakarta veilig moet houden van overstromingen.

Tiara Salsabila is kustingenieur in dienst van Witteveen+Bos en groeide op in Java. Tiara: “Ik kom uit Kali Baru, een kustgebied in Noord-Jakarta. Eigenlijk had ik toen helemaal geen relatie met de zee. We gingen er bijna nooit naar toe. De zeemuur die er toen stond blokkeerde onze toegang en stond bovendien pal naast een woonwijk. Daarnaast bood de muur weinig bescherming tegen overstromingen.” Een project van Witteveen+Bos bracht hier in 2016 verandering in. Voor de kustlijn werd 100 meter extra grond opgespoten en er werd nieuwe kustbescherming gebouwd. Deze zeemuur is hoog genoeg om bescherming te bieden. Het nieuwe opgespoten gebied bood ook ruimte voor recreatie en kleine bedrijfjes, waar in Jakarta een groot tekort aan is.’

Handelsmissie naar Indonesië

Een handelsmissie van Nederlandse bedrijven, de Nederlandse Watergezant en de ambassadeur in Indonesië bezocht het project bij Jakarta in juni. Het doel van de missie was om Nederlandse bedrijven onder de aandacht te brengen in Indonesië en voor hen kansen te creëren in het land. Bescherming tegen water is hierbij een belangrijk thema. Een van de langstlopende en meest succesvolle projecten tussen Nederland en Indonesië is de samenwerking op het gebied van water. Witteveen+Bos, al 45 jaar actief in Indonesië, is in Nederland bekend van projecten zoals de Tweede Maasvlakte en de Afsluitdijk. Internationaal is het bedrijf ook bekend om de ‘nature based solutions’ ofwel bescherming tegen water gebaseerd op natuurlijke systemen.

Vergroot afbeelding Beeld: © Nederlandse Ambassade in Indonesië / Nederlandse Ambassade in Indonesië

Een nieuwe aanpak voor Jakarta

De Indonesische regering heeft ambitieuze plannen aangekondigd om Jakarta en de hele 900 kilometer noordkust van Java te beschermen tegen overstromingen. De Indonesische overheid had eerst plannen voor een lange ‘afsluitdijk’ langs de hele kust van Java. Projectleider Coenen: “Nadat we met hen in gesprek zijn gegaan hebben we ze kunnen overtuigen dat dit niet de meest geschikte oplossing is. We hebben hen overtuigd om per stuk kust te kijken naar de meest geschikte optie, waarbij de bescherming van biodiversiteit en de belangen van de bevolking en de al bestaande kustverdediging het uitgangspunt is. Het compleet afsluiten van een baai lijkt misschien de beste oplossing om overstromingen tegen te gaan, maar is desastreus voor de vissers en de ecosystemen.’

Coenen: ‘Het bouwen van een afsluitdijk kost maar een paar jaar, het oplossen van de problemen die dan ontstaan kost decennia’

Nederland Waterland

Nederland investeert al lang in waterbescherming in Indonesië. Coenen: ‘Wij zijn de Rijksoverheid 45 jaar geleden naar Indonesië gevolgd. We zijn hier actief gebleven, en onze afdeling is ondertussen gegroeid naar ruim 60 mensen. We merken dat er veel vraag is naar onze services en internationale reputatie en werken inmiddels voor private klanten en overheden.’

Nu andere landen ook steeds meer geld in de regio investeren wordt die reputatie steeds belangrijker. Coenen: ‘Bij echt grote projecten merk je dat het aanbestedingsproces steeds politieker wordt. Regionale spelers zoals China, Japan en Korea willen graag grote projecten uitvoeren in het grondstofrijke Indonesië. Dat zet hen op de kaart. De competitie is dan niet meer tussen bedrijven, maar tussen landen. Hulp vanuit de ambassade is dan essentieel. Zij kunnen ondernemers in contact brengen met de juiste mensen.’

Handelsmissie

Tijdens de handelsmissie krijgen de ruim 113 bedrijven beter zicht op de verdien- en handelskansen in het land. Het op maat gemaakte programma van bedrijfsbezoeken, netwerkevenementen en gesprekken met de Indonesische overheid is het moment om je bedrijf op de kaart te zetten in Indonesië of een nieuwe locatie te openen. Met de huidige interesse van de Nederlandse- en Indonesische regering om overstromingen op Java tegen te gaan is het voor Witteveen+Bos is het perfecte moment om zich op de kaart te zetten. Coenen: ‘deelname aan een handelsmissie een duidelijk gebaar dat wij graag verder werken aan duurzame kustbescherming in Indonesië.’

De plannen om Jakarta volledig bestand te maken tegen overstromingen zijn nog niet af. Door politieke veranderingen in het land waren de plannen een tijdje vertraagd. Maar in Kali Baru zijn ze in ieder geval blij met hun 7 kilometer lange zeedijk. Salsabila: ‘Door deze nieuwe zeemuur kunnen we eindelijk genieten van de zee en zijn we ook nog eens beter beveiligd tegen het water.’

Steun voor ondernemers met internationale ambities Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken regelmatig handelsmissies. Deze missies bieden ondernemers de kans om nieuwe contacten leggen en kennis op te doen over een potentiële afzetmarkt. Meer weten? Lees ook: Wat is een handelsmissie? Buitenlandse Zaken in begrijpelijke taal. Het ministerie helpt ondernemers ook op andere manieren. Zo zijn er subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar en helpt het ministerie met basisinformatie over landen. Ook staat er een uitgebreid netwerk van ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland klaar om ondernemers te helpen.