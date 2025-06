Sterke band met een Amerika dat altijd in beweging is Ministeries

De Amerikaanse politiek verandert razendsnel, binnenlands en buitenlands. Dat vraagt veel van de Nederlandse ambassade in Washington, die de ontwikkelingen op de voet volgt. Tegelijk is de band met de Verenigde Staten sterk en veerkrachtig. We werken intensief samen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en handel. ‘Je voelt dat we hier voet aan de grond krijgen,’ zegt ambassadeur Birgitta Tazelaar. ‘Dat levert kansen én banen op.’

Hoe ziet jouw dagelijks werk als Nederlandse ambassadeur in de VS eruit? 'Geen dag is hetzelfde. Mijn werk is heel afwisselend. Maar de kern blijft: ik kom op voor de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden. Vooral als het gaat om onze economie en veiligheid. Nederland en de Verenigde Staten zijn nauw met elkaar verbonden. Wij horen bij de top 5 landen die investeren in de VS. En andersom is de VS de grootste investeerder in Nederland. Die economische banden zie je niet alleen op federaal niveau, maar juist ook in veel Amerikaanse staten. Daar zorgen Nederlandse bedrijven voor banen, innovatie en duurzame groei. Dat is goed voor onze economie en werkgelegenheid. Ook op het gebied van veiligheid zijn we sterk afhankelijk van de samenwerking met andere landen. De VS speelt daarin een cruciale rol, zeker als het gaat om de steun aan Oekraïne tegen de Russische agressie. Ook als duidelijk is dat we als Europese Unie en Nederland meer op eigen benen moeten staan. Om al deze belangen te behartigen spreek ik, samen met mijn team, regelmatig met vertegenwoordigers van de Amerikaanse overheid, Congresleden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook ontvang ik veel delegaties uit Nederland. En we helpen Nederlanders met consulaire diensten, zoals paspoorten.'

Op welke onderwerpen werken Nederland en de VS samen? 'Nederland en de Verenigde Staten zijn al eeuwenlang hechte partners. Veel mensen kennen de geschiedenis van New Amsterdam dat tegenwoordig New York heet. Er wonen ruim drie-en-een-half miljoen Amerikanen met een Nederlandse achtergrond in de VS. Een aantal van hen zit ook in het Congres, zoals Huizenga, Scholten, Newhouse en Feenstra. Zij maken deel uit van de zogeheten 'Dutch Caucus', een waardevolle ingang voor ons als ambassade. Nederland en de VS werken op veel terreinen samen. Neem bijvoorbeeld Defensie: Nederland koopt militair materieel van de Verenigde Staten – van F-35-vliegtuigen, tanks tot Patriot-raketten. Een bijzondere mijlpaal was de gezamenlijke symbolische lancering in maart 2025 van een Tomahawk-raket door de Koninklijke Marine en de Amerikaanse strijdkrachten. Daarmee werd de aankoop van een reeks van dit type raket officieel ingeluid. Ook op economisch vlak werken we nauw samen met de Amerikanen: in hightechsectoren zoals halfgeleiders, bioscience, CleanTech en ruimtevaart. Economisch zijn we sterk met elkaar verbonden: handel en investeringen zorgen voor meer dan een miljoen Amerikaanse en 450.000 Nederlandse banen. Nederlandse bedrijven als ASML, Ahold, Arcadis, NXP, Philips, Heineken, Aegon en AkzoNobel spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast werken we intensief samen aan de energietransitie. Door technologie en beleid op elkaar af te stemmen, versterken we elkaars innovatiekracht en versnellen we de overgang naar duurzame energie. Ook op het gebied van cyberveiligheid is er intensieve samenwerking: we wisselen kennis en expertise uit om digitale dreigingen gezamenlijk het hoofd te bieden.'

Hoe ga je ermee om als Nederland en de VS van mening verschillen over een onderwerp?

‘Wanneer er meningsverschillen zijn, kiezen we voor een open, constructieve dialoog met als doel samen win-winoplossingen te vinden. Als er besluiten op stapel staan die ons nadelig kunnen treffen, brengen we dat tijdig ter sprake. We leggen de kwestie voor aan de juiste besluitvormers en stemmen onze boodschap af met Den Haag en onze Europese partners, zodat we samen een consistente lijn voeren.

In multilateraal verband – zoals binnen de EU en de NAVO – maken we duidelijk welke prioriteiten voor ons essentieel zijn en tonen we onze bereidheid om tot een compromis te komen, zolang onze kernbelangen intact blijven. Indien nodig benutten we ook informele backchannels om zo snel mogelijk tot praktische oplossingen te komen.’

Hoe kwetsbaar is onze relatie met de VS? 'Ik zou die vraag om willen draaien en benadrukken hoe sterk onze band met de Amerikanen is. De band tussen Nederland en de Verenigde Staten is buitengewoon veerkrachtig. Het is Amerika's oudste diplomatieke relatie: al meer dan 400 jaar werken we samen. Die samenwerking strekt zich uit over veiligheid, economie en technologie. Natuurlijk zijn er soms meningsverschillen, zoals over handelsmaatregelen of regelgeving. Maar juist dan blijkt hoe robuust onze relatie is. Er is altijd ruimte voor het goede gesprek, geholpen door de verschillende perspectieven binnen de Amerikaanse samenleving. Zelden is iets zwart-wit; in de grijstinten vinden we elkaar meestal goed. Onze economische verwevenheid is indrukwekkend: we zijn elkaars topinvesteerders en creëren samen honderdduizenden banen. Die samenwerking gaat verder dan de federale overheid – juist via staten, steden, bedrijven en kennisinstellingen versterken we onze relatie dagelijks. Kortom, onze trans-Atlantische band is diepgeworteld én toekomstgericht. Door breed en flexibel samen te werken, blijven we elkaar vinden – ook in tijden van verandering.'

Er waren de afgelopen tijd veel politieke ontwikkelingen rond de VS. Hoe heb jij dit persoonlijk beleefd?

‘De Amerikaanse verkiezingscampagne van 2024 was fascinerend om van dichtbij mee te maken. Ik heb vorig jaar de Conventies van beide politieke partijen bezocht, reizen gemaakt naar de zogenoemde battleground states en sprak met veel Amerikaanse politici en experts. Dat was heel bijzonder. Verkiezingscampagnes gaan hier totaal anders dan in Nederland. Het was zeer interessant om daar getuige van te mogen zijn.

Je hoeft maar een krant open te slaan om te zien hoe snel de ontwikkelingen hier gaan. Zowel in de binnenlandse als buitenlands politiek verandert er veel. Het vraagt heel wat van de ambassade om die ontwikkelingen op de voor ons belangrijke thema’s te volgen en goed te begrijpen. We analyseren en berichten daarover aan Den Haag. Maar dankzij een hardwerkend team en goede samenwerking binnen de ambassade en met de Consulaten-generaal en de economische kantoren, kunnen we hier echt het verschil maken.’

Waar zet jij als Nederlandse ambassadeur in de VS nu op in? Wat wil je graag bereiken? 'Mijn focus ligt op het belang van het Koninkrijk der Nederlanden, dus niet alleen Nederland, ook de landen in het Caribisch gebied. Daar ben ik dag en nacht mee bezig. Het stevig houden van de trans-Atlantische band is mijn prioriteit. Daarbinnen richt ik mij vooral op het beleid ten aanzien van grote geopolitieke vraagstukken, zoals Oekraïne, Rusland en China, en de daarvoor relevante binnenlandse politieke ontwikkelingen in de VS. Daarnaast blijft economische diplomatie een absolute prioriteit.'

Wat is het mooiste aan jouw werk?

‘Dat ik mensen en ideeën uit Nederland, Caribisch Nederland en de VS met elkaar kan verbinden. Dat doe ik bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken van het Koninklijk paar, premiers, ministers en staatssecretarissen, Kamerleden, directeuren van bedrijven, burgemeesters en wethouders, ambtelijke delegaties en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Je voelt hoe Nederland hier voet aan de grond krijgt – en hoe dat kansen en banen oplevert. Een persoonlijk hoogtepunt is altijd de Dutch Tulip Days waarbij de residentie wordt versierd met duizenden tulpen. In die week organiseren we verschillende evenementen, waarbij we praten over allerlei aspecten van de trans-Atlantische relatie: van militaire samenwerking tot 80 Jaar Vrijheid, van handel tot halfgeleiders.

Alles wat we doen, is voor het Koninkrijk, onze veiligheid en onze welvaart. Het is een enorme eer dat ik mijn steentje daaraan mag bijdragen.’