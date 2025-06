Nederland en de NAVO: Yousra vanuit Australië Ministeries

Sinds februari 2023 werkt Yousra Chaábane als beleidsmedewerker politiek en veiligheid op de Nederlandse ambassade in Canberra. Vanuit de Australische hoofdstad volgt ze de ontwikkelingen in de Indo-Pacific-regio op de voet. “De afstand lijkt groot, maar de veiligheidssituatie in Europa en de Indo-Pacific is sterk met elkaar verbonden.”

Vergroot afbeelding Sterke NAVO-betrokkenheid, ook zonder lidmaatschap Australië is geen lid van de NAVO, maar volgt het bondgenootschap met grote interesse. Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland zijn nauwe partners van de NAVO in de Indo-Pacific en werken samen op het gebied van veiligheid, cyber, innovatie en weerbaarheid. “Australië is sterk gericht op de Indo-Pacific, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Maar de oorlog in Oekraïne heeft hen ook doen beseffen dat Europese veiligheid direct invloed kan hebben op hun regio. Denk aan voedselketens of de beschikbaarheid van grondstoffen,” vertelt Yousra.

De NAVO uitleggen in de Indo-Pacific

De Nederlandse ambassade in Canberra speelde samen met de ambassade van Kroatië een speciale rol: zij waren van 2022 tot en met 2024 de zogenoemde Contact Point Embassy voor de NAVO in Australië. “We organiseerden publieksdiplomatieke activiteiten voor beleidsmakers, defensiepartners en andere belanghebbenden. Zoals informatiebijeenkomsten, evenementen en werkbezoeken. Zo hebben we laten zien wat de NAVO doet, en wat niet.”

“Veel landen in de regio maken zich zorgen over dreigingen van omliggende landen als China, Rusland en Noord-Korea. Daarom hebben de NAVO-bondgenoten en Nederland aandacht voor een veilige Indo-Pacific. Nederland zet in op goede diplomatieke, veiligheids- en economische banden met landen in deze regio.”

Desinformatie serieus nemen

Australië heeft zelf een stevig beleid tegen desinformatie, maar de dreiging is niet weg. “Ook hier kunnen schadelijke narratieven voet aan de grond krijgen, bijvoorbeeld via sociale media of bots. Australië is technologisch ver ontwikkeld, maar heeft – net als Nederland – ook zijn eigen kwetsbaarheden. Daarom is kennisuitwisseling zo belangrijk.”

De NAVO gaat over meer dan defensie en het bewaken van de vrede alleen, benadrukt Yousra. “Het gaat ook over cyberveiligheid, klimaatveiligheid, en thema’s als ‘Women, Peace and Security’. Die bredere agenda spreekt aan.”

Samenwerken en leren van elkaar

In haar rol begeleidt Yousra veel delegatiebezoeken en werkt ze aan het opzetten van inhoudelijke programma’s. Zo ondersteunde ze het bezoek van verschillende NAVO Assistant Secretary Generals aan Australië. “Dan organiseer je ontmoetingen met lokale partners, werkbezoeken, en zorg je dat het verhaal van de NAVO goed wordt verteld. Ook via podcasts, interviews en andere kanalen en middelen.”

Vergroot afbeelding Australië en Nederland: ‘likeminded’ landen De band tussen Nederland en Australië is hecht. “Australië ziet Nederland als een van de meest gelijkgestemde landen in Europa. Dat helpt bij het opzetten van gezamenlijke initiatieven. Australië brengt waardevolle expertise mee, bijvoorbeeld op het gebied van rechts-extremismebestrijding. Terwijl Nederland veel ervaring heeft met de aanpak van islamitisch extremisme. Via bijvoorbeeld de Directie Veiligheidsbeleid wisselen we actief kennis uit.”

NAVO-top in Den Haag: ook voor Australië belangrijk

Australië zal waarschijnlijk in juni 2025 aanwezig zijn bij de NAVO-top in Den Haag. “Voor hen is dat geen verre aangelegenheid,” zegt Yousra. “Ze maken sinds dit voorjaar deel uit van de Coalition of the Willing die steun verleent aan Oekraïne. De onderwerpen op de top raken ook aan hun beleid. En er is groeiende aandacht voor de vraag: wat als de VS zich ooit terughoudender gaat opstellen?”

Klaar voor een nieuwe stap

In augustus keert Yousra terug naar Nederland voor een nieuwe functie bij Buitenlandse Zaken. “Ik heb veel geleerd: over NAVO-beleid, internationale veiligheid en hoe je complexe thema’s op een toegankelijke manier kunt overbrengen. Ik laat mijn werk hier met een gerust hart achter voor mijn opvolger. En zelf ga ik de NAVO-top natuurlijk volgen. Wie zijn erbij, wat komt eruit? Ik hoop dat de samenwerking met Australië verder kan worden verdiept. Daar ligt veel potentieel.”