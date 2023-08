Staatsgreep Gabon: updates Buitenlandse zaken Ministeries

Sinds de avond van 29 augustus voert het leger van Gabon een staatsgreep (coup) uit. Op deze pagina verschijnen nieuws en updates van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie in Gabon. Lees veelgestelde vragen over de situatie in Gabon.

Reisadvies van Gabon naar rood

Update 30 augustus 13:40

De kleurcode van het reisadvies voor Gabon is van geel naar rood gegaan. Reis niet naar Gabon. In het hele land is een verhoogde kans op gewelddadigheden. De grenzen en het luchtruim van Gabon zijn gesloten. De Gabonese overheid heeft een avondklok ingesteld. Lees het actuele reisadvies op Nederland Wereldwijd.

Ben je in Gabon?

Ga niet de straat op en blijf in een veilige omgeving thuis of in je hotel.

Vermijd demonstraties, die kunnen gewelddadig zijn.

Volg het lokale nieuws om op de hoogte te blijven van de veiligheidssituatie.

Volg de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten.

Laat je familie/vrienden weten hoe het met je gaat.

Heb je hulp nodig? Neem contact op met je reisverzekeraar of met de Nederlandse ambassade in Cotonou.

Registreer je verblijf gratis via de Informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Buitenlandse Zaken heeft contact met Nederlanders in Gabon

Update 30 augustus 11:30

Nederlanders die geregistreerd zijn via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken ontvangen bericht over een wijziging in de veiligheidssituatie via het reisadvies en/of de informatieservice. We hebben op het moment van schrijven geen hulpvragen ontvangen van Nederlanders in Gabon. Voor het ministerie is niet bekend hoeveel Nederlanders er precies in het land zijn. Er geldt namelijk geen registratieplicht voor Nederlanders in het buitenland. Daarom is het belangrijk dat Nederlanders in Gabon zich aanmelden bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken.

Registreren bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken

Als je in Gabon bent, registreer je dan bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken (kies optie ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’). Zo blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weet het ministerie van Buitenlandse Zaken dat je in het land bent. Meld je ook af als je het land verlaten hebt.

Bericht van Minister Hoekstra aan Nederlanders in Gabon

Update 30 augustus 10:31

Minister Hoekstra: ‘De nieuwsberichten over een mogelijke staatsgreep in Gabon zijn zeer zorgelijk. We staan in nauw contact met de coördinerende ambassade in Benin. Ik roep Nederlanders in Gabon op om, als dat mogelijk is, zich te registreren via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken.

Op die manier kan de ambassade Nederlanders zo snel mogelijk bereiken met actuele informatie. We bereiden ons actief voor op alle mogelijke scenario’s. Bekijk het meest recente reisadvies voor Gabon.’ Lees het bericht op X (Twitter).

Minister Hoekstra over de situatie in Gabon (in het Engels)

Update 30 augustus 10:30

Lees het bericht op X (Twitter)



Contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken

Update 30 augustus 09:00

Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie nauwlettend. Voor Nederlanders in Gabon is het contactcenter van Buitenlandse Zaken 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via +31 247 247 247. Of neem contact op via WhatsApp: +31 6 82 38 77 96 of X (Twitter) via @247BZ.

Bericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Update 30 augustus 08:03

Er zijn berichten over een staatsgreep in Gabon. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. Bent u in Gabon? Laat uw familie/vrienden dan weten hoe het met u gaat. Volg altijd de instructies op van de lokale autoriteiten.

Bent u in Gabon met een georganiseerde reis? Houd dan contact met uw reisorganisatie. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met uw reisverzekeraar of met de ambassade [in Cotonou, Benin] via +31 247 247 247, of via X/Twitter @247BZ.

Lees het bericht op X (Twitter).