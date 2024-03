Movies that Matter brengt BZ thema’s in films en documentaires: ‘Zeg de waarheid zonder angst’ Ministeries

Mensenrechten, duurzaamheid en rechtvaardigheid zijn belangrijke thema’s voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om die reden steunt BZ het Activist-programma tijdens het Movies that Matter festival, dat van 22 tot en met 30 maart werd gehouden in Den Haag met als thema ‘Human, Right?’. Films en documentaires over rechtvaardigheid en mensenrechten worden hier vertoond.

Vergroot afbeelding Beeld: © Eelkje Colmjon Mensenrechten staan wereldwijd onder druk. Vrijheid van meningsuiting is in veel landen niet meer vanzelfsprekend. Mensenrechtenverdedigers strijden voor het behoud van rechten. Zij worden wereldwijd tegengewerkt door bijvoorbeeld intimidatie, geweld en opsluiting. Het aantal moorden op mensenrechtenverdedigers stijgt jaarlijks. Het is daarom van belang om mensenrechtenverdedigers te ondersteunen en om positieve zichtbaarheid te creëren voor hun werk.

Mensenrechten

Om deze reden ondersteunt het Ministerie van Buitenlandse Zaken het International Support programma van Movies that Matter. Binnen dit programma stimuleert Movies that Matter filmvertoningen over mensenrechten in binnen- en buitenland. In landen waar mensenrechten en persvrijheid onder druk staan, worden filmfestivals en mobiele cinema projecten ondersteund door middel van subsidies, workshops, trainingen en advies. In Nederland organiseert Movies that Matter jaarlijkse het Movies that Matter festival in Den Haag voor Nederlands publiek. Onderdeel van dit festival is het Activist programma, waarin verhalen van mensenrechtenverdedigers centraal staan.

Via documentaires en film wordt er positieve zichtbaarheid gecreëerd voor het werk van mensenrechtenverdedigers en wordt de dialoog over mensenrechten gestimuleerd. In acht documentaires worden de verhalen van mensenrechtenactivisten verteld die werken aan diverse BZ-thema’s: LHBTIQ+, privacy, vrijheid van meningsuiting, accountability en klimaatverandering.

'Het is cruciaal dat kunstenaars, schrijvers en activisten zoals jullie je stem blijven laten horen in onze samenlevingen.'

Rondom het Activist programma volgen de mensenrechtenactivisten een impact- en netwerkprogramma waarbij ze met verschillende Nederlandse organisaties in gesprek gaan. Op 25 maart bezochten de mensenrechtenactivisten BZ. Daar gingen de activisten in gesprek met verschillende medewerkers van Buitenlandse Zaken over hun werk en de documentaires.

Vergroot afbeelding Beeld: © Eelkje Colmjon Dialoog Tijdens de Activist Night op 26 maart opende mensenrechtenambassadeur Wim Geerts de avond voorafgaand aan de vertoning van Drawing a Line – een documentaire over persvrijheid in India. In zijn speech ging Geerts in op de thema’s vrijheid van meningsuiting, het belang van dialoog over mensenrechten, en kunst als middel om dit gesprek te blijven voeren. ‘Ik ben blij dat jullie werk is vastgelegd in documentaires. Jullie verhalen herinneren ons eraan hoe we het gesprek levend kunnen houden. Via films, tekenfilms en liedjes. Het is cruciaal dat kunstenaars, schrijvers en activisten zoals jullie je stem blijven laten horen in onze samenlevingen. Het is ook wat een evenement als Movies that Matter zo belangrijk maakt. En het ministerie van Buitenlandse Zaken wil hier graag een bijdrage aan leveren. Niet alleen hier in Nederland, maar wereldwijd.’ Voor de Activist Award, op 27 maart uitgereikt, waren acht films genomineerd. De winnende film van 2024 is Mediha van regisseur Hasan Oswald. Deze documentaire gaat over het verhaal van Mediha – een jonge Yezidi-vrouw die de ontvoering en slavernij door ISIS overleefde. Ze gaat op zoek naar gerechtigheid en innerlijke genezing, en naar haar vermiste ouders en broertje. Een speciale vermelding was er ook voor de film Our Land, Our Freedom die gaat over de zoektocht van de Keniaanse Wanjugu Kimathi die al jarenlang zoekt naar het lichaam van haar vader: de legendarische ‘Mau Mau’-leider Dedan Kimathi, die werd opgehangen door de Britse koloniale overheersers. Op haar missie ontmoet ze voormalige Mau Mau-strijders en inspirerende activisten. Haar motto: ‘Zeg de waarheid zonder angst.’