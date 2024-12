Op vakantie naar Australië: hier moet je aan denken

Om te beginnen de Australiërs zelf. Zij kijken het hele jaar uit naar deze periode en hebben vrij tussen kerst en oud en nieuw. Marieke vertelt: ‘Een typische Australische kerst is gevuld met gezelligheid. Vaak heerlijk barbecueën met vrienden en familie waarbij iedereen iets lekkers meeneemt. Op het menu staat biefstuk, worstjes en garnalen. Uiteraard als toetje veel fruit en een pavlova. Seizoensfruit hier is met kerst: Watermeloen, perziken, nectarines en kersen. Verder staat vaak een bezoek aan het strand op het programma.’

‘We merken dat er meer Nederlanders in Australië zijn gedurende de kerstvakantie,’ zegt Marieke. ‘Gelukkig zijn de meesten prima voorbereid en is de medische zorg in Australië goed. Het consulaire werk tijdens de kerstperiode wijkt daarom niet veel af van de rest van het jaar.’ Toch is het goed om rekening te houden met een aantal dingen.

Australië ligt op het zuidelijk halfrond: in de kerstvakantie is het dus hoog zomer. Het is dan echt warm of zelfs te heet. In de outback, het midden van het land, kan het wel tegen de 48 graden worden. In het noorden en noordwesten van Australië begint het regenseizoen, waardoor het daar heet en broeierig is, met ook kans op een cycloon. Marieke: ‘Gelukkig is het iets koeler langs de kust en heerlijk zomerweer, maar wees gewaarschuwd: de zon schijnt volop en is erg sterk. Smeer je daarom heel goed in met zonnebrand en doe altijd een pet of hoed op.’

Verkeer

De kerstdagen zijn ook de start van het vakantieseizoen. Marieke vergelijkt het met onze ‘bouwvak’: ‘Die valt hier samen met de kerst: het hele land komt tot een stilstand en het toeristenseizoen is in volle gang. De wegen zijn wat drukker met vakantieverkeer.’

Waar moeten je in het verkeer op letten? ‘Sowieso rijden we hier aan de andere kant van de weg. Daarnaast springen regelmatig kangoeroes de weg op of steken wombats en koala’s de weg over. In zo’n noodsituatie is je reflex soms uit te wijken naar de verkeerde kant van de weg. Dat kan ongelukken tot gevolg hebben.’

Muien en haaien

Zoals bekend zijn de stranden prachtig in Australië. Marieke: ‘Helaas komt het voor dat mensen verdrinken. De zee heeft namelijk een sterke stroming en er zijn veel muien. Zwem daarom alleen bij bewaakte stranden en alleen tussen de rode en gele vlaggen. En kijk tijdens het surfen uit voor haaien!’

Paspoorten

‘Op het consulaat hebben we het meeste werk aan verloren of gestolen paspoorten,’ zegt Marieke. Je kunt alleen bij het consulaat-generaal in Sydney met spoed een nieuw paspoort aanvragen. ‘Aangezien Australië een groot land is, kost het soms dagen om naar Sydney af te reizen om een nieuw paspoort aan te vragen. Een vakantie moet dan helemaal omgegooid worden. Daarnaast neemt het ruim een week in beslag om het nieuwe paspoort in Sydney te krijgen. Heel vervelend natuurlijk en dus belangrijk om goed op je paspoort te letten.’

Ze gaat verder: ‘Ook zien we de laatste tijd veel Nederlanders met een bijna verlopen paspoort bij ons aan de balie verschijnen. Nederlanders die bijvoorbeeld heerlijk op vakantie willen naar Bali, een budget vakantie bestemming voor Australiërs, of een mooie overstap willen maken onderweg naar Nederland.’

‘Maar let op! Veel Aziatische landen eisen dat je paspoort nog minimaal zes maanden geldig is. Veel mensen houden hier geen rekening mee en worden bij het inchecken niet op de vlucht gelaten. Helaas moeten we ook hier weer vertellen dat het ruim een week kan duren voordat het nieuwe paspoort binnen is.’

‘Lees vooral het hele reisadvies en volg dat goed op,’ sluit Marieke af. ‘Het is een prachtig land dat veel te bieden heeft en deze periode is heel leuk om mee te maken. Geniet dus vooral van Australië.’