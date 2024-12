Op vakantie naar Noorwegen: hier moet je op letten Ministeries

Noorwegen wordt steeds populairder als vakantieland en ook rond de kerst gaan er veel Nederlanders naartoe. Consulair medewerker Daphna Duits van de Nederlandse ambassade in Oslo vertelt waar je op moet letten tijdens je vakantie. Zo is het goed om te weten dat alles dicht is op eerste en tweede kerstdag. Ook heb je een vergunning nodig voor speciale winterbanden als je vanuit de bergen de stad in rijdt. Lees alle tips en het reisadvies om goed voorbereid op vakantie te gaan.

Vergroot afbeelding Kerst wordt in Noorwegen de hele maand groots gevierd. Vanaf begin december start het aftellen tot de 24e, de belangrijkste kerstdag in Noorwegen. Daphna vertelt: ‘Het is al vroeg donker en de stad vol met lichtjes en sneeuw maken Oslo een magische plek om kerst te vieren. Het is wel goed om te weten dat bijna alles dicht is. Alle supermarkten zijn dicht en veel restaurants sluiten op eerste en tweede kerstdag. Voor de restaurants die wel open zijn, is het nodig om een reservering te maken.’

Skiën en vergunning winterbanden

‘Noorwegen heeft prachtige skigebieden,’ vervolgt ze. ‘Zeker als je een keer iets anders wilt, is het een goede keuze. De skigebieden zijn goed bereikbaar vanuit Oslo. Ook is het een stuk rustiger dan skigebieden in andere delen van Europa, omdat er hier geen massatoerisme is.’

Vergroot afbeelding Als je vanuit Nederland met de auto naar Noorwegen reist, is het belangrijk dat je winterbanden hebt. Daphna: ‘All season banden zijn niet voldoende, het moeten echt winterbanden zijn. Zonder de juiste winterbanden krijg je bij controle een flinke bekeuring, zeker als je bij een ongeluk betrokken raakt.’ Huurauto’s hebben standaard winterbanden, maar er is een belangrijk verschil tussen de gewone winterbanden en de ‘spijkerbanden’ (piggdekk): de laatste zijn ideaal voor in de bergen en ijzige gebieden. Je hebt wel een vergunning nodig als je met dit soort banden de stad in wilt rijden. Je kunt een ‘oblat’ huren voor een dag, week of maand.’ Deze vergunning regel je per stad. Zie hieronder hoe je een oblat regelt voor de grote steden Oslo, Bergen of Trondheim: Vergunning Oslo (Engels)

Vergunning Bergen (Noors)

Vergunning Trondheim (Noors)

Drugs

‘Ieder jaar worden rondom kerst Nederlanders opgepakt die richting Noorwegen komen om vlak voor de feestdagen geld te verdienen aan de verkoop van drugs. ‘We zien altijd rond deze tijd van het jaar een enorme piek,’ zegt Daphna. ‘De straffen in Noorwegen zijn een stuk hoger dan in Nederland en er wordt vlak voor kerst extra gecontroleerd. De grens en vliegvelden worden goed in de gaten gehouden en wanneer je opgepakt wordt door de politie, kan de Nederlandse ambassade niet helpen.’ Onderzoeken kunnen wel een half jaar duren en pas als dit is afgerond, is aanvraag voor overplaatsing naar Nederland mogelijk.

Paspoorten

In de aanloop naar kerst is het druk op de Nederlandse ambassade. Daphna legt uit: ‘Nederlanders in Noorwegen die terug willen reizen naar familie tijdens kerst komen er vaak achter dat bijvoorbeeld het paspoort verlopen is. Op de ambassade helpen we met nieuwe paspoorten of nooddocumenten.’ Let erop dat de ambassade tijdens kerst dicht is.