Qatar: bruggenbouwer in de wereld

Qatar speelt een cruciale rol als bemiddelaar in internationale conflicten. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur in Qatar, Ferdinand Lahnstein. Nederland en Qatar werken veel samen op het gebied van voedselzekerheid, water en energie. Ook op politiek- en veiligheidsgebied werken we steeds meer samen. Het officiële bezoek van Zijne Hoogheid Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, de emir van Qatar, aan ons land is een bevestiging van deze goede samenwerking.

Vergroot afbeelding Wat viel u als eerste op bij aankomst in Doha? ‘De gastvrijheid van de Qatari is buitengewoon. Dit werd meteen duidelijk bij de warme ontvangst die ik kreeg. Ik kon al snel mijn geloofsbrieven aanbieden. Dat helpt voor mijn werk als ambassadeur, want dan kan je meteen officiële taken uitvoeren. Ik ben hier eerder geweest, in 2005, omdat mijn zusje hier tien jaar heeft gewoond. Dus ik had wel een idee van wat me te wachten stond. Toch was ik overweldigd door de ontvangst. Het viel me op dat ze van nature zeer gericht zijn op het opbouwen van relaties, wat ook terugkomt in hun rol als bemiddelaar in internationale conflicten.’

Qatar speelt een cruciale rol als bemiddelaar en stabilisator, en Nederland heeft er belang bij dat de regio stabiel blijft.

Waarom brengt de emir van Qatar een bezoek aan Nederland?

‘De emir van Qatar bezoekt Nederland omdat de relatie tussen beide landen steeds beter wordt. Eerst ging het vooral om handel en economie, maar de laatste jaren praten Nederland en Qatar ook steeds meer over politieke zaken. Door onze ontmoetingen en regelmatig contact is er een goede sfeer ontstaan. Beide landen willen de samenwerking versterken en de relatie verder verbeteren. Dit jaar zijn de politieke gesprekken zelfs veranderd in een strategische dialoog. Dit betekent dat we op hoog niveau en met een langetermijnvisie praten om een diepere samenwerking te bereiken. Dit laat zien hoe belangrijk de relatie is geworden.

Het bezoek van de emir komt op een goed moment, gezien de zorgelijke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Qatar speelt daar een cruciale rol als bemiddelaar en stabilisator, en Nederland heeft er belang bij dat de regio stabiel blijft.’

Hun vermogen om goede relaties met iedereen te onderhouden, maakt Qatar een belangrijke partner.

Hoe kijk u naar de rol van Qatar in de regio?

‘Qatar is ingeklemd tussen Iran en Saudi-Arabië. Het is in zekere zin een kwetsbaar land. Van de drie miljoen inwoners zijn er slechts 300.000 Qatari. Ze willen goede relaties onderhouden met andere landen, ook omwille van hun nationale veiligheid. Qatar speelt een rol in het bemiddelen van conflicten. Daarmee zetten ze zichzelf neer als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Dit is momenteel zichtbaar in hun betrokkenheid bij de oorlog tussen Israël en Hamas, waarbij ze tot het uiterste gaan om een oplossing te vinden.

Daarnaast hebben ze een grote rol gespeeld bij de evacuaties uit Afghanistan. Daar zijn ze ook voor Nederland enorm belangrijk geweest. Dankzij Qatar konden veel Nederlanders veilig via Doha terugkeren naar Nederland. Hun vermogen om goede relaties met iedereen te onderhouden, maakt Qatar een belangrijke partner.’

Vergroot afbeelding Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waarop Nederland en Qatar samenwerken? ‘We werken samen op politieke zaken zoals veiligheid en stabiliteit, en op economische onderwerpen zoals voedselzekerheid, water en energie. Voedselzekerheid is ook belangrijk voor een rijk land als Qatar. In 2017 werd Qatar geboycot en verloor het veel voedselimporten uit Saudi-Arabië. Dat liet hen zien hoe afhankelijk ze waren van andere landen voor voedsel. Sindsdien werken ze hard om zelf genoeg voedsel te produceren. Nederland kan helpen door kennis te delen over dit onderwerp. Voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen er kansen op het gebied van e-health en digitalisering. Daarnaast speelt Qatar nu en de komende jaren een belangrijke rol in het kader van de Nederlandse en Europese energiezekerheid.'

Kunt u een voorbeeld noemen van de samenwerking?

‘Op dit moment werken we bijvoorbeeld aan een groot project op het gebied van Vertical Farming. Vertical Farming is ook wel het kweken van planten in een gestapelde omgeving. Het maakt het mogelijk om gewassen te verbouwen op plekken met weinig ruimte, zoals stedelijke gebieden.

Dit is een goed voorbeeld van hoe Nederland en Qatar samen innovatieve oplossingen ontwikkelen voor voedselzekerheid. Denk aan kantoorgebouwen waarin verschillende gewassen zoals tomaten, komkommers en aardbeien worden verbouwd.’

Het conflict in Gaza raakt hen diep, maar toch blijven ze zich inzetten voor de belangen van Nederland, zelfs in deze uitdagende tijden.

U bent nu een jaar ambassadeur in Doha. Waar bent u het meest trots op?

‘Ik ben ontzettend trots op ons ambassadeteam. We zijn een divers team van twaalf medewerkers, afkomstig uit verschillende landen zoals Irak, Jordanië, Indonesië, Libanon, India en natuurlijk Nederland. Sommige collega’s met een vluchtelingenachtergrond hebben zelf oorlog meegemaakt.

Het conflict in Gaza raakt hen diep, maar toch blijven ze zich inzetten voor de belangen van Nederland, zelfs in deze uitdagende tijden. Ik bewonder hoe professioneel ze hiermee omgaan. Dat raakt me persoonlijk en ik ben ontzettend trots op hen.’