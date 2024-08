Vechten voor gelijke rechten in India Ministeries

In India, een land waar traditie vaak botst met moderne waarden, maakt Rohin Bhatt een grote impact als mensenrechtenadvocaat. Zijn focus ligt op het verdedigen van de rechten van LGBTIQ+’ers, zowel binnen als buiten de rechtbank. Ondanks de tegenwerking haalt hij zijn motivatie uit kleine stappen: ‘Bijvoorbeeld een stel dat door een rechtbank bescherming heeft gekregen tegen hun gewelddadige families. Dat maakt het allemaal de moeite waard.’

Vergroot afbeelding Beeld: © MFA Rohins pad om mensenrechtenadvocaat te worden was zeer persoonlijk. Als een van de weinige openlijk queer advocaten in India motiveerden zijn eigen ervaringen met discriminatie en vooroordelen hem om te strijden voor anderen die met soortgelijke uitdagingen kampten. ‘Ik zag hoe diepgewortelde vooroordelen het leven van mensen konden beïnvloeden, en ik wist dat de wet een krachtig instrument voor verandering kon zijn’, zegt hij. Zijn toewijding aan de mensenrechten is geworteld in een geloof in democratie en de rechtsstaat, die stelt dat ieders fundamentele rechten worden gerespecteerd. ‘Voor mij komt een groot deel daarvan voort uit het aansprakelijk stellen van de staat voor schendingen van de mensenrechten’, legt Rohin uit. Deze overtuiging beweegt hem ertoe ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht zijn of haar identiteit, eerlijk en rechtvaardig wordt behandeld. Rohin bezocht Nederland begin augustus in het kader van het Building Bridges-programma. Jaarlijks organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken Building Bridges voor en met internationale LGBTIQ+-activisten. Dit programma breidt de netwerken van de deelnemers uit en biedt kennis en training, met empowerment als een belangrijk terugkerend thema.

‘Ik zie dat deze kleinere veranderingen betekenisvoller zijn.’

Maatschappelijke acceptatie

De decriminalisering van homoseksualiteit in India in 2018 was een grote overwinning, maar de maatschappelijke acceptatie is nog steeds een werk in uitvoering. Rohins betrokkenheid bij spraakmakende zaken, zoals het streven naar gelijkheid in het huwelijk, is zowel uitdagend als verhelderend geweest.

‘Na de decriminalisering groeit de maatschappelijke acceptatie, maar er is nog veel werk aan de winkel’, merkt hij op. De recente poging om de gelijkheid van het huwelijk veilig te stellen bracht hardnekkige problemen aan het licht, zoals online en offline homofobie. Hoewel er juridische vooruitgang wordt geboekt, blijft de maatschappelijke acceptatie vaak achter.

.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministry of Foreign Affairs Ondersteuning van mensen buiten de rechtszaal Rohins werk reikt verder dan de rechtszaal. Hij biedt cruciale ondersteuning aan mensen die te maken krijgen met discriminatie en helpt hen met alles, van juridische kwesties tot emotionele steun. ‘Mijn werk gaat niet alleen over het vertegenwoordigen van mensen in de rechtbank. Het gaat er ook om dat je er voor ze bent en dat je ze helpt een leven te leiden met minder stress’, legt hij uit. Zijn aanpak combineert formeel juridisch werk met persoonlijke zorg. Rohin gelooft dat het ondersteunen van mensen op persoonlijk vlak net zo belangrijk is als het winnen van de juridische strijd. ‘Ik zie dat deze kleinere veranderingen veel betekenisvoller zijn.’

Omgaan met tegenslagen

Het kan zwaar zijn om tegenslagen te verwerken, zoals de nederlaag vorig jaar in de zaak over de gelijkheid van het huwelijk. Rohin erkent dat dergelijke verliezen hem persoonlijk raken, zowel professioneel als emotioneel.

‘De verliezen zijn beslist moeilijker te aanvaarden dan de overwinningen’, geeft hij toe. Ondanks deze uitdagingen vindt hij motivatie in de kleinere overwinningen en de voortdurende steun die hij kan bieden aan mensen in nood. ‘Bijvoorbeeld een stel dat door een rechtbank bescherming heeft gekregen tegen hun gewelddadige families. Dat maakt het allemaal de moeite waard.’

‘Ik heb te maken met heftige reacties en online intimidatie. Dat blijft lastig om mee om te gaan.'

Homofobie bestrijden

Omgaan met homofobie is een ander onderdeel van Rohins dagelijkse realiteit. In een land met conservatieve opvattingen over LGBTIQ+ kan de confrontatie met vooroordelen en haat uitputtend zijn.

‘Voor je eigen gezondheid moet je stoppen met het voeren van bepaalde gesprekken’, zegt Rohin. Zijn focus op juridisch werk helpt hem om te gaan met de persoonlijke aanvallen waarmee hij wordt geconfronteerd. ‘Ik heb te maken met heftige reacties en online intimidatie. Dat blijft lastig om mee om te gaan. Het helpt om mijn werk te blijven richten op de juridische strijd.’

Een netwerk voor gerechtigheid

Toegang tot de rechter in India is een grote uitdaging vanwege de enorme omvang en diversiteit van het land. Rohin werkt aan het opbouwen van een netwerk van advocaten die ondersteuning bieden, om dit probleem aan te pakken, in het besef dat er meer mensen hulp nodig hebben dan dat er middelen beschikbaar zijn.

‘Toegang tot het recht is echt een grote uitdaging voor ons’, zegt hij. Zijn inspanningen zijn gericht op het overbruggen van de kloof tussen de vraag naar juridische ondersteuning en de beschikbare middelen. ‘Omdat er te weinig advocaten zijn en er te veel mensen hulp nodig hebben, doen we met beperkte middelen zoveel mogelijk.’

Leren van Building Bridges

Deelname aan het Building Bridges-programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken was een waardevolle ervaring voor Rohin. Het heeft hem in staat gesteld om van anderen over de hele wereld te leren en die lessen toe te passen op zijn werk in India.

‘Het programma was heel verhelderend’, zegt Rohin. ‘Leren van de successen en mislukkingen van anderen levert waardevolle lessen op die kunnen worden toegepast op onze eigen strategieën.’ Deze uitwisseling helpt hem zijn aanpak te verfijnen en sterkere banden op te bouwen met bondgenoten over de hele wereld.