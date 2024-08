Naar Peru in de zomervakantie: hier moet je op letten Ministeries

Op zomervakantie naar Peru? Dat doen meer Nederlanders. Maar waar moet je dan aan denken? Medewerkers van de consulaire afdeling op de Nederlandse ambassade in Lima, vertellen het je.

Vergroot afbeelding Waar moet je aan denken voor vertrek? ‘Als toerist heb je voor 90 dagen of korter geen visum nodig om naar Peru te reizen. Als je langer dan 90 dagen wilt blijven of een ander reisdoel hebt, dan kan het zijn dat je wel een visum nodig hebt. Je kunt contact opnemen met het consulaat-generaal van Peru in Amsterdam voor meer informatie over visa. Daarnaast moet je paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn op het moment van aankomst in Peru. Als het paspoort niet lang genoeg meer geldig is bestaat de kans dat de luchtvaartmaatschappij je niet aan boord laat van de vlucht. Ook is het mogelijk dat de toegang tot Peru geweigerd wordt. Als je met het vliegtuig naar Peru reist, krijg je bij aankomst geen inreisstempel in je paspoort. Je aankomst wordt digitaal geregistreerd. Check de registratie van je aankomst en vertrek op de website van de Peruaanse migratiedienst (informatie in het Spaans). Als je over land naar Peru reist, is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je bij aankomst een inreisstempel krijgt bij het lokale immigratiekantoor. Doe je dit niet, dan kun je problemen krijgen op het moment dat je Peru weer wilt verlaten. De Nederlandse ambassade kan in dit soort situaties niet bemiddelen met de lokale autoriteiten.’

Waar moet je rekening mee houden als je in Peru bent?

‘Neem als het even kan een taxi via een van de veel gebruikte apps. In Peru rijden illegale taxi’s die je mogelijk oplichten. Houd daarom geen taxi’s aan op straat. Deze taxi’s zijn vaak niet geregistreerd en hebben geen taxi-meter. Toeristen betalen vaak de hoofdprijs.

Er komen ook regelmatig busongelukken voor in Peru. Reis daarom bij voorkeur overdag en alleen met een betrouwbare busmaatschappij die op lange afstanden met 2 buschauffeurs rijdt. Houd je paspoort en waardevolle spullen bij de hand in de bus om diefstal te vermijden. Bewaar ze in ieder geval niet in de bagagedrager boven je hoofd, of onder je stoel. Verder is het goed om rekening te houden met straatcriminaliteit, diefstal en (gewapende) overvallen, vooral in de hoofdstad Lima en andere steden. Door een goede voorbereiding verklein je de kans dat je wordt beroofd of opgelicht.

De maatschappelijke context in Peru is echt anders dan wat we in Nederland of in Europa gewend zijn, en het is belangrijk dat toeristen zich daar bewust van zijn. Zo kunnen in heel Peru stakingen, demonstraties en wegblokkades voorkomen. Vliegvelden en bus- of treinverbindingen kunnen dan tijdelijk zijn afgesloten.’

Zijn er bepaalde dingen die je niet mee mag nemen?

‘Je mag geen drugs meenemen naar Peru. Neem ook geen drugs mee terug naar Nederland. Hier kun je een lange gevangenisstraf voor krijgen. Coca bladeren en Ayahuasca zijn ook verboden in Nederland.’

Zijn er culturele verschillen waar je rekening mee moet houden?

‘Vrouwelijke reizigers die alleen reizen moeten goed opletten. Maak in je eentje geen trektochten, ook niet samen met een gids. Reis in een groep of sluit je aan bij andere reizigers als dat kan. Lhbtiq+ personen zijn niet strafbaar in Peru, maar kunnen wel te maken krijgen met discriminatie en agressie. Als je in het openbaar gearmd of hand in hand loopt, wordt dat vaak als provocerend gezien. Het is goed om je hier bewust van te zijn.’

Vergroot afbeelding Waarvoor kunnen vakantiegangers bij de ambassade terecht? ‘Als je paspoort is gestolen in Peru kun je op de Nederlandse ambassade een (tijdelijk) reisdocument aanvragen. Als je in een nood- of crisissituatie beland, bijvoorbeeld een arrestatie of opname in het ziekenhuis, kun je ook contact opnemen met de Nederlandse ambassade via +31 247 247 247. Afhankelijk van de situatie wordt er dan gekeken naar wat de ambassade of het honorair consulaat voor je kan doen.’

Wat kan je doen in geval van nood?

‘Als je direct hulp nodig hebt, kun je het beste contact opnemen met de lokale hulpdiensten:

Algemeen alarmnummer: 911

Politie: 105

Ambulance: 117

Brandweer: 116

Verspreid over Peru zijn 36 kantoren van het toerismebureau iPerú. Dit bureau kan ook helpen bij incidenten. Nederlandse ambassades en consulaten-generaal zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het contactcenter van NederlandWereldwijd.

Hopelijk helpen deze tips je om een fijne vakantie in Peru te hebben. Lees voordat je op reis gaat het gehele reisadvies van Peru goed door. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Ga goed voorbereid op reis, gebruik je gezond verstand en vooral: geniet van al het prachtige dat Peru te bieden heeft!’