Internationale Vrouwendag: ambassadeurs aan het woord

In het kader van Internationale Vrouwendag vertellen ambassadeurs Carmen Hagenaars, Stella Kloth en Carin Lobbezoo over de hoogtepunten van hun carrière, wat ze lastig vinden aan hun werk en welk advies ze jonge professionals willen meegeven.

Wat is voor jou een hoogtepunt van je carrière tot nu toe?

Stella: ‘Ik zie alle keren dat ik in het buitenland mocht werken als hoogtepunten. Tijdens zo’n plaatsing kom je in aanmerking met een enorme diversiteit aan mensen. Van de lokale collega’s op de ambassade tot tribale leiders (Afghanistan) en vrouwelijke entrepreneurs (in Oman). Dit is een enorme verrijking, zowel persoonlijk als professioneel.’

Carin: ‘Voor mij is het feit dat ik ambassadeur ben geworden ben een hoogtepunt. Nu ik eenmaal ambassadeur ben, vind ik ook dat ik daar iets mee moet doen. De functie opent letterlijk deuren en ik probeer dat in te zetten om mijn ervaringen te delen met vrouwen, hen te inspireren en hen aan te moedigen “to think big” in hun werk.’

Carmen: ‘Elke dag geniet ik van kleine hoogtepuntjes in ons werk, maar mijn aantreden als ambassadeur in Dakar in 2023 was voor mij een heel bijzonder moment in mijn carrière. In het post-Corona tijdperk hebben we samen met de mensen in Dakar een heel divers, goed presterend, betrokken en gemotiveerd team neergezet. Daar heb ik aan mogen bijdragen en daar ben ik heel trots op. Zo weten we dingen voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld een landbouwbeurs voor Nederlandse bedrijven op de residentie.’