Reizen naar het Verenigd Koninkrijk? Hier moet je aan denken

Als je met een Nederlands paspoort naar Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland reist heb je vanaf 2 april 2025 een Electronic Travel Authorisation (ETA) nodig. Paul Huijts, de Nederlandse ambassadeur in London vertelt wanneer je een ETA nodig hebt, hoe je het kunt aanvragen en waar je nog meer aan moet denken als je op vakantie gaat naar het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf 2 april 2025 heb je een ETA nodig als je reist naar het VK (Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland)

Vanaf 5 maart 2025 kun je een ETA aanvragen

De aanvraag is eenvoudig en kost 10 pond (ongeveer 12,- euro)

ETA is geen visum, maar een voorafgaande autorisatie. Hier vind je alle informatie over visa in het VK

Vergroot afbeelding Paul Huijts: “ Het Verenigd Koninkrijk heeft enorm veel te bieden als vakantieland. Naast stedentrips naar Londen of bijvoorbeeld Edinburgh, kan je ook denken aan de uitgestrekte natuur van Schotland of het Lake District, de glooiende heuvels van Zuid Engeland met oude dorpjes, steden en landhuizen of de warmere kust van Cornwall. Ga je op reis naar het VK dan heb je vanaf 2 april 2025 een ETA nodig. Check daarnaast ook altijd het reisadvies voordat je op reis gaat, neem een geldig paspoort mee en houd rekening met douaneregels."

Wanneer heb je een Electronic Travel Authorisation (ETA) nodig?

"Je hebt vanaf 2 april 2025 een ETA nodig als je voor korter dan 6 maanden met een Nederlands paspoort naar het VK reist. Dit geldt voor zowel vakantie, studie als zakelijke doeleinden. Voor andere doeleinden en een periode langer dan 6 maanden heb je een visum nodig.

Ook heb je een ETA nodig als je bij een doorreis de immigratie doormoet op het vliegveld. Ik raad aan om dit vooraf bij je vliegtuigmaatschappij te controleren. Ook is het goed om te weten dat Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen en een verblijfsvergunning hebben (inclusief pre-settled of settled status) geen ETA nodig hebben.

De ETA kun je vanaf 5 maart 2025 eenvoudig aanvragen via de website van de overheid van het Verenigd Koninkrijk of via de app. De kosten zijn 10 pond (ongeveer 12,- euro). Binnen drie werkdagen ontvang je per e-mail de bevestiging dat de ETA gekoppeld is aan je paspoort."

Vergroot afbeelding ID-kaart niet geldig in het Verenigd Koninkrijk Nederlanders kunnen (sinds 1 oktober 2021) alleen nog naar het Verenigd Koninkrijk reizen met een geldig paspoort. Dat komt omdat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de Europese Unie (EU). Met een ID-kaart kom je Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland dus niet binnen. Er zijn een paar uitzonderingen. Alleen in de volgende situaties is je Nederlandse ID-kaart nog tot eind 2025 geldig als reisdocument in het VK: Je woonde als Nederlander al vóór of op 31 december 2020 in het VK

Je bent grensarbeider in het VK

Er is een andere uitzondering die voor jou geldt (zie hier)

Wat mag je wel en niet meenemen naar het Verenigd Koninkrijk?

"De Nederlandse en Britse douanes hebben verschillende regels voor wat je wel en niet mag meenemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

Medicijnen: controleer voor welke medicijnen je een verklaring moet aanvragen om ze mee te kunnen nemen.

controleer voor welke medicijnen je een verklaring moet aanvragen om ze mee te kunnen nemen. Huisdieren: als je met je hond of kat heen en weer reist, heb je te maken met specifieke eisen.

als je met je hond of kat heen en weer reist, heb je te maken met specifieke eisen. Drugs: neem geen drugs mee naar het Verenigd Koninkrijk. De straffen voor drugssmokkel en drugshandel zijn vaak veel hoger dan in Nederland.

neem geen drugs mee naar het Verenigd Koninkrijk. De straffen voor drugssmokkel en drugshandel zijn vaak veel hoger dan in Nederland. Goederen en voedsel: er gelden andere regels voor het meenemen van goederen en voedsel vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland."

Waarvoor kunnen Nederlandse reizigers bij de ambassade terecht?

De Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk is bereikbaar voor Nederlandse reizigers. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een tijdelijk reisdocument (laissez passer) als je paspoort kwijt of gestolen is. "Er komen altijd veel aanvragen binnen", vertelt Paul Huijts. "De ambassade probeert deze zo snel mogelijk te verwerken, maar het is goed om te weten dat de ambassade in het weekend gesloten is. Wanneer je paspoort in het weekend gestolen wordt of kwijt raakt kan pas vanaf maandag een aanvraag voor een noodpaspoort gedaan worden. Op Nederlandwereldwijd vind je de actuele openingstijden van de ambassade. Terugreizen naar Nederland met een identiteitsbewijs is wel mogelijk, dus het is verstandig zowel een Nederlands paspoort als ID-kaart mee te nemen op reis."

"Verder staan we klaar voor advies indien er sprake is van een detentie, ongeluk of onverwacht overlijden. Financiële steun kan een ambassade niet bieden, maar we kunnen altijd met je meedenken en adviseren hoe er bijvoorbeeld geld overgemaakt kan worden door familie of vrienden."

Wat kun je zelf doen?

"Naast het actuele reisadvies, adviseer ik Nederlanders in het VK om zich te registeren bij de Informatieservice van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de sociale mediakanalen van de ambassade in de gaten te houden. Daarop geven we aandacht aan de voorwaarden voor reizen, en plaatsen we updates over de laatste veranderingen."