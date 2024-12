Na de Brexit komt de 'reset' Ministeries

Paul Huijts werkt sinds kort als Nederlandse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, een van de belangrijkste buren van ons land. Hij ziet hoe de landen elkaar blijven opzoeken, ook in de veranderde context na Brexit: ‘De banden zijn diep, we werken op vrijwel elk denkbaar terrein samen.’

Vergroot afbeelding Hoe is het om ambassadeur te zijn in het Verenigd Koninkrijk? ‘Het is een geweldige ervaring. Dit is een fascinerend land met een lange geschiedenis die je overal tegenkomt. En of het nu gaat om defensie, handel of cultuur, de banden tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn diep, we werken op vrijwel elk denkbaar terrein samen. Bovendien is het politiek een boeiende tijd. Er is net een nieuwe regering aangetreden die een reset wil in de relatie met de Europese Unie. Het is aan ons om de komende jaren te kijken wat we daar samen uit kunnen halen.’

Wat betekent een ‘reset’ in de relatie met het VK?

‘Het is een term die deze nieuwe Labour-regering zelf gebruikt. Ze zeggen: ‘Ja, we hebben Brexit, maar we willen weer een constructieve partner worden.’ Dat biedt kansen. Wij kijken samen hoe we de dagelijkse samenwerking weer wat soepeler kunnen maken. Dat gaat bijvoorbeeld over handelsprocedures, waardoor ondernemers aan beide kanten minder obstakels tegenkomen.

Vrij verkeer van goederen en mensen zoals in de EU is er niet meer. Dat is een feit. Maar dat betekent niet dat we niets kunnen doen. Iedere stap die het leven makkelijker maakt voor ondernemers en burgers is mooi meegenomen. Dat is waar wij als ambassade aan werken.’

Op welke onderwerpen werken Nederland en het Verenigd Koninkrijk samen?

‘We werken op veel terreinen nauw samen met het VK. Economisch blijft het een van onze belangrijkste partners, ondanks Brexit. De samenwerking levert Nederland veel banen en inkomsten op. Daarom hebben we hier een grote economische afdeling en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) om investeringen naar Nederland te halen.

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld vertegenwoordigers van Defensie, Landbouw, Volksgezondheid, Onderwijs, Justitie, Politie en Openbaar Ministerie. Dat laat zien hoe sterk onze landen verweven zijn. Hier wonen bovendien zo’n 160.000 Nederlanders en jaarlijks komen er nog eens honderden duizenden voor werk of toerisme. We hebben als post dus ook veel werk aan visa en paspoorten.

Op defensiegebied werken we al decennialang samen. Met de oorlog in Oekraïne is die relevanter dan ooit. Het VK speelt als kernmacht een sleutelrol binnen de NAVO. Of het nu gaat om cyberveiligheid of dreigingen aan de oostflank, we hebben elkaar hard nodig.’

Vergroot afbeelding Beeld: © National Oceanography Centre Wat is de rol van de North Sea Neighbours Conference? ‘Elk jaar organiseren Nederland en het VK samen de North Sea Neighbours Conference: een moment om als buren aan weerszijden van de Noordzee, de samenwerking te versterken. Dit jaar vindt de conferentie plaats in Londen en ligt de focus op economische groei. Het mooie is dat deze conferentie samenvalt met een Nederlandse handelsmissie onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. De handelsmissie richt zich dit keer specifiek op de sector Life Sciences en Health. Nederland heeft op dit gebied een sterke positie, met bedrijven zoals Philips Medical Systems en innovatieve start-ups en onderzoeksinstellingen.



Tijdens de missie bezoeken meer dan dertig ondernemers uit deze sector het Verenigd Koninkrijk. Samen met onze Britse partners onderzoeken ze hoe we onze samenwerking verder kunnen uitbreiden. Tegelijkertijd reist de minister van Buitenlandse Zaken naar Londen om zijn Britse collega te ontmoeten en internationale kwesties te bespreken.’

'Je moet uit de bubbel van de hoofdstad stappen om het VK echt te leren kennen.'

Vergroot afbeelding Wat doet u om een breder beeld van het Verenigd Koninkrijk te krijgen? ‘Het centrum van Londen is indrukwekkend. Je ziet daar een ongelooflijke rijkdom, maar het is niet representatief voor de hele stad, laat staan het hele land. Buiten de stad liggen heel andere uitdagingen en kansen. Daarom maak ik er een punt van om buiten Londen te komen en onze elf honorair consuls in alle regio’s te bezoeken. Zij laten me zien wat daar speelt. Je moet uit de bubbel van de hoofdstad stappen om het VK echt te leren kennen.’

Wat doet u om te ontspannen?

‘Mijn vrouw en ik genieten van wandelingen door Londen. Het is een geweldige stad om te voet te verkennen en we wonen naast Hyde Park, waar ik vaak een rondje hardloop. Ook hebben we samen pianolessen opgepakt, omdat hier een vleugel staat. We worden natuurlijk nooit meer concertpianist, maar het is leuk om te doen.'

Wat hoopt u de komende jaren te bereiken?

‘Ons belangrijkste doel is om de relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk zo soepel mogelijk te houden. Brexit heeft dingen ingewikkelder gemaakt, maar dat betekent niet dat we het erbij laten. We willen kijken waar we hindernissen kunnen wegnemen, vooral voor ondernemers en de grote groep Nederlanders die hier woont.

Daarnaast is er een belangrijke rol voor internationale samenwerking. De wereld is er niet rustiger op geworden en we moeten samen blijven werken aan onze veiligheid en stabiliteit. Dat is waar we als ambassade hard ons best voor doen.’