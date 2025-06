Naar het Europees kampioenschap voetbal vrouwen in Zwitserland - 10 tips Ministeries

Op 2 juli start het Europees kampioenschap (EK) vrouwenvoetbal in Zwitserland. Ga je als Oranje-fan naar Zwitserland om het Nederlands elftal aan te moedigen? Karin Mössenlechner, ambassadeur in Zwitserland (en ooit zelf een tijdje werkzaam bij de KNVB), geeft je 10 tips voor een zorgeloze reis.

Vergroot afbeelding Na het EK voetbal mannen in 2008, toen de straten van Bern en Basel volledig oranje kleurden, kijkt Zwitserland opnieuw uit naar de komst van de Nederlanders. Karin Mössenlechner: ‘Nederlandse supporters hebben een fantastische indruk achtergelaten in Zwitserland, dat merk je nu nog steeds. We kijken er met veel enthousiasme naar uit om dit keer de Nederlandse vrouwen en hun fans te mogen verwelkomen. Hieronder lees je tien tips om goed voorbereid op reis te gaan’:

1. Reis zoveel mogelijk met het openbaar vervoer

Reis zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar de wedstrijden: met de trein, tram of bus. 'Met name in de binnensteden zal het druk zijn', vertelt Karin. 'Probeer reizen met de auto zoveel mogelijk te mijden. Het openbaar vervoer in Zwitserland is heel goed geregeld en veilig. Er hangt wel een prijskaartje aan, maar op speeldagen is het toegangsbewijs voor wedstrijden ook geldig als reismiddel voor al het openbaar vervoer binnen Zwitserland.'

2. Koop een vignet als je met de auto reist

Als je toch met de auto reist, zorg dan voor een geldig vignet. Deze kun je aan de grens kopen of van tevoren via de website van de ANWB. Je kunt ook direct online een e-vignet bestellen. Een vignet kost 40 frank (44,- euro). 'Hou er rekening mee dat er in Zwitserland veel gecontroleerd wordt en hoge verkeersboetes worden opgelegd bij overtredingen, zoals te hard rijden.'

3. Sluit een reisverzekering af

Zorg voor een goede reisverzekering. Karin: 'Zwitserland is een duur land dus wees er zeker van dat je verzekering alle kosten dekt, ook kosten voor medische repatriëring naar Nederland.'

4. Check het reisadvies

Zwitserland is een veilig land, maar de veiligheidssituatie in een land kan altijd veranderen. Het is daarom verstandig om het reisadvies te checken. Je kunt zoals overal te maken krijgen met kleine criminaliteit, zoals zakkenrollers of berovingen. Karin raadt aan om dure spullen zorgvuldig op een goede plek te bewaren en een kopie te maken van je ID of paspoort. 'Als je je reisdocument kwijt bent geraakt, en je reist met de auto of de trein, dan kun je met een kopie van het reisdocument vrijwel altijd probleemloos terugkomen naar Nederland. Reis je met het vliegtuig, neem dan contact op met je vliegtuigmaatschappij. Mocht het terugreizen niet mogelijk zijn, dan kun je bij de ambassade terecht voor de aanvraag van een vervangend reisdocument.'

Door Zwitserland in de Reisapp favoriet te maken ben je gelijk op de hoogte als er iets in het reisadvies verandert.

5.Hou rekening met grenscontroles en invoerbeperkingen

Hoewel Zwitserland onderdeel is van Schengen, kun je te maken krijgen met grenscontroles. Ook zijn er – omdat Zwitserland geen lid is van de EU - invoerbeperkingen. Zo is een beperkte hoeveelheid alcohol toegestaan en mag je ook beperkt vlees, zuivelproducten, groente en fruit meenemen over de grens. Karin: 'Op deze website lees je wat je wel en niet mag meenemen naar Zwitserland.'

6. Regel je accommodatie op tijd 'Denk van tevoren na over je accommodatie', raadt Karin aan. 'De kosten in Zwitserland zijn normaal al hoog en op het moment dat er een groot evenement is en de stadions uitverkocht zijn, zullen de prijzen nog verder stijgen.' 7. Stel je bankpas in en neem wat contant geld mee Stel je bankpas tijdig in op 'wereld' of 'buiten de EU' zodat je in Zwitserland kunt pinnen. Zorg er ook voor dat je wat Zwitserse Franken op zak hebt. 'Contant geld kan van pas komen op publieke plekken zoals toiletten of parkeergebieden', legt Karin uit. 'Ook is het goed om eraan te denken dat niet alle stekkers en opladers te gebruiken zijn in Zwitserland. Platte stekkers passen in Zwitserse stopcontacten maar voor apparaten met een ronde stekker heb je een adapter nodig.' 8.Leer een paar woordjes Duits 'Zwitsers zijn iets formeler en gereserveerder dan Nederlanders, maar Nederlanders worden over het algemeen met open armen ontvangen', vertelt Karin. 'Het wordt gewaardeerd als je een paar woordjes Duits spreekt. Dat hoeft zeker niet perfect te zijn. Duits met een Nederlandse uitspraak vinden de meeste Zwitsers juist wel charmant! Het Schwiizerdütsch in Luzern, Zürich en Basel klinkt zelfs een beetje als Nederlands.'

9. Volg aanwijzingen van autoriteiten op Het is belangrijk dat je de aanwijzingen van autoriteiten opvolgt, Zwitsers doen dat over het algemeen nauwgezet. Karin benadrukt: 'Op het moment dat er incidenten of controles plaatsvinden zullen de Zwitsers je goed behandelen als je hieraan meewerkt.'

10. Laat de ambassade weten dat je in Zwitserland bent door je aan te melden bij de BZ Informatieservice In geval van calamiteiten is het belangrijk dat de ambassade zo snel mogelijk contact kan opnemen met Nederlanders in Zwitserland, via de mail of sms. Meld je verblijf in Zwitserland daarom aan bij de BZ Informatieservice. Kies voor ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’. In noodgevallen en bij calamiteiten is het consulaire team 24/7 bereikbaar op +31 247 247 247. Gedurende je verblijf kun je naast nederlandwereldwijd.nl en de Reisapp ook via de sociale mediakanalen van de Nederlandse ambassade in Zwitserland (Facebook en LinkedIn) op de hoogte blijven van actuele informatie. Karin: 'Voor de laatste informatie over de evenementen rondom het EK, informatie over de speelsteden en belangrijke updates tijdens het EK kun je ook de KNVB Oranje app volgen.'