Naar Marokko in de zomervakantie: hier moet je op letten

Marokko is een fantastische vakantiebestemming die elke zomer weer veel Nederlanders trekt. Maria Argoubi, senior medewerker Consulaire Zaken op de Nederlandse ambassade in Rabat vertelt hoe je goed voorbereid op reis gaat en waar je op moet letten tijdens je vakantie: ‘Regel tijdig een vaccinatie tegen mazelen voor je kind en ga op reis met een geldig paspoort.’ Hieronder lees je alle tips.

Goed eten, veel zon en gastvrije mensen. Marokko heeft veel te bieden als vakantieland. Het is een divers land en er is veel te doen en te zien. Je kunt ontspannen aan de kust in badplaatsen zoals Agadir, of een mooie reis maken naar de historische Koningssteden. Vanuit Marrakech, uitkijkend over het Atlasgebergte, reis je naar het steeds populairdere zuiden en kun je slapen onder een prachtige sterrenhemel in de Sahara.

Reis met een geldig paspoort

In de zomermaanden reizen veel Nederlanders naar Marokko voor vakantie of een familiebezoek. ‘In de periode van juli tot half september is een grote toename te zien van mensen die een noodpaspoort aanvragen’, vertelt Maria. ‘We zien veel verlies of diefstal van paspoorten, maar ook de geldigheid is een groot probleem. Veel mensen met een dubbele nationaliteit (bipatride) reizen naar Marokko met een (bijna) verlopen Marokkaans paspoort. Met een verlopen paspoort is het vaak nog mogelijk om Marokko binnen te reizen, maar niet om terug te keren naar Nederland.

Aan het einde van de zomer, net voordat de schoolvakanties weer beginnen, wordt bij de ambassade aangeklopt. Er zijn dan veel aanvragen tegelijk, waardoor langere wachttijden ontstaan. Let er dus op dat je tijdig je paspoort verlengt en deze minimaal nog 3 maanden geldig is.’ benadrukt Maria.

Mazelen

Sinds begin dit jaar is er in Marokko een mazelenuitbraak. Hoewel er in de lokale media in Marokko minder over gesproken wordt, adviseren we om het Nederlandse reisadvies op te volgen. Op de website van het RIVM lees je hoe je je kind en jezelf kunt beschermen. Meer informatie over mazelen? Hiervoor kun je terecht bij de website van Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).