Handelsmissies tijdens Expo 2025 Osaka: nieuwe inspiratie, kennisuitwisseling en waardevolle contacten Ministeries

Expo 2025 Osaka biedt de kans om samenwerking tussen Nederlandse en Japanse bedrijven en organisaties te versterken. Bijvoorbeeld via de handelsmissies die gedurende de wereldtentoonstelling worden georganiseerd. Puk Klaus van De Nieuwe Melkboer en Krishna Sheombar Sing en Justin Chotoe van biotactical namen deel aan zo’n missie en vertellen over hun ervaringen.

Vergroot afbeelding Beeld: © Zhu Yumeng

Vandaag, 13 juli, zijn we precies halverwege de Expo in Osaka, Japan. Tot en met 13 oktober 2025 neemt Nederland deel met een eigen paviljoen, waar bezoekers kennismaken met Nederlandse kennis en innovaties. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, gezondheid en duurzame voedselproductie. Het Nederlandse paviljoen dient ook als een belangrijke ontmoetingsplek voor bedrijven, kennisinstellingen en organisaties.

Lees hier meer over de Nederlandse deelname aan Expo 2025 Osaka.

Kansrijke sectoren

Tijdens Expo 2025 Osaka organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met andere ministeries, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en brancheorganisaties, zes verschillende handelsmissies. Deze richten zich op vijf kansrijke sectoren voor samenwerking met Japan: energietransitie, duurzaamheid en circulaire economie, life sciences, gezondheid en sport, duurzame voedselproductie en tuinbouw, hightech en digitalisering, en cultuur. Naast de handelsmissies is er een uitgebreide culturele programmering opgezet.

Deelname aan een van deze handelsmissies geeft bedrijven de mogelijkheid om de Japanse markt te verkennen, nieuwe contacten te leggen en kennis uit te wisselen met bedrijven, kennisinstellingen en organisaties in Japan en wereldwijd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert het hele jaar door handelsmissies om ondernemers in het buitenland op weg te helpen. Meer weten? Lees ook: Wat is een handelsmissie? Buitenlandse Zaken in begrijpelijke taal.

Handelsrelatie Nederland en Japan: feiten en cijfers Japan en Nederland zijn belangrijke handelspartners. Nederland exporteert voor bijna 6,5 miljard euro aan goederen en diensten aan Japan. Denk bijvoorbeeld aan machines, chemicaliën en transportdiensten. Ook importeert Nederland voor meer dan 8 miljard euro uit Japan. Dit gaat bijvoorbeeld om auto’s, machines en financiële diensten. Ook is Japan een populaire vakantiebestemming voor Nederlandse toeristen. Er zijn ongeveer 800 Japanse bedrijven actief in Nederland en ongeveer 150 Nederlandse bedrijven in Japan. Ook doen ruim 3600 Nederlandse bedrijven zaken met Japan.

De Nieuwe Melkboer

Begin juni ging Puk Klaus, productontwikkelaar bij De Nieuwe Melkboer, mee met de handelsmissie Alternatieve Eiwitten. Het bedrijf produceert plantaardige yoghurt, gemaakt van soja van Nederlandse bodem. Vaak wordt soja uit het buitenland geïmporteerd, maar De Nieuwe Melkboer besloot dat anders te doen, legt Puk uit. ‘We gebruiken alleen Nederlandse soja, die op onze eigen boerderij en bij andere boeren in Nederland wordt verbouwd.’

Het bedrijf nam deel aan de handelsmissie naar Japan om kennis uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen. ‘In een korte tijd krijg je enorm veel informatie en leer je veel mensen kennen’, vertelt Puk. ‘Wij zijn niet op zoek naar een nieuwe afzetmarkt of Japanse leveranciers. De missie ging voor ons voornamelijk om een stukje marktinzicht: wat zijn de groeiende thema’s in de Japanse markt? Welke innovaties worden onderzocht? Ik heb er veel inspiratie uitgehaald.’

Culturele verschillen

Tijdens de missie bezocht Puk verschillende bedrijven en universiteiten in Tokio en Osaka. Bijvoorbeeld een bedrijf dat plantaardige Dashi bouillon produceert. ‘Het is interessant om te zien dat er cultureel grote verschillen zijn’, vertelt Puk. ‘Nederland heeft echt een zuivelcultuur en daarom ook meer plantaardige zuivel, terwijl Japan zich voornamelijk richt op plantaardige eiwitten als vervanging voor vlees en vis.’

Tijdens het bezoek aan de Expo, presenteerden verschillende Nederlandse en Japanse bedrijven hun producten. ‘Het was leuk om te zien waar andere bedrijven mee bezig zijn. De focus ligt bijvoorbeeld steeds meer op ingrediënten en voedingswaarden. Mensen willen gezonder leven en letten meer op de voedingswaarde in producten. Nu is proteïne bijvoorbeeld een populair thema, maar daar consumeren we eigenlijk altijd al genoeg van, terwijl er wereldwijd een gebrek is aan vezels. En dat juist plantaardige voeding vaak hoger is in vezels, wordt vaak vergeten.’

Nieuwe contacten

Puk vertelt dat de organisatoren van de missie ook veel moeite gedaan hebben om verschillende bedrijven aan elkaar te koppelen. ‘Ik heb veel nieuwe contacten opgedaan, zowel uit Japan als vanuit de Nederlandse delegatie. Het is waardevol om te weten dat je die contacten hebt. Doordat je elkaar tijdens de missie gesproken hebt, leg je ook in de toekomst makkelijker contact voor samenwerkingen of kennisuitwisseling.’

Biotactical

Ook Krishna Sheombar Sing en Justin Chotoe, gezamenlijke eigenaren van biotactical, namen deel aan de handelsmissie naar Japan. Biotactical heeft een snelle test voor farmaceutische producten ontwikkeld. Dit soort testen zijn verplicht om de kwaliteit en veiligheid van medicijnen en vaccinaties te onderzoeken, voordat deze op de markt komen. ‘Normaal duurt deze test 14 dagen, maar die van ons kan het in twee dagen’, vertelt Justin. Dat is een belangrijke verbetering, legt hij uit. ‘De producten hebben vaak maar een houdbaarheid van vier dagen. Daarna gaat de werkzaamheid en kwaliteit snel achteruit.’

Biotactical wil de testen in Verenigde Staten, Duitsland en Japan op de markt brengen. Vooral op het gebied van geavanceerde therapie, zoals medicijnen voor cel- en gentherapie, is Japan een interessante markt, vertelt Krishna. ‘In Japan zijn ze al stappen verder in de productie. Er wordt veel meer ontwikkeld, dus is er ook meer vraag naar testen.’

Vergroot afbeelding Vooronderzoek Justin en Krishna deden al uitgebreid vooronderzoek naar de Japanse markt, voordat ze deelnamen aan de handelsmissie. ‘We hadden bijvoorbeeld al contact met de Nederlandse ambassade in Japan. Ze hebben ons ook op deze handelsmissie gewezen’, vertelt Krishna. De ondernemers vroegen hulp bij het leggen van contacten met potentiële partners en leveranciers. Krishna: ‘Door onze voorbereidingen hadden we al afspraken staan en konden we de missie gebruiken voor face-to-face ontmoetingen, die we nu in Nederland verder kunnen opvolgen. Zo konden we het meeste halen uit de korte tijd dat we daar waren.’ Bedrijfsbezoeken, Expo Osaka en netwerkrecepties Tijdens de missie bezochten Krishna en Justin een startup hub, het Nakanoshima Qross onderzoekscentrum en de wereldtentoonstelling in Osaka. Ook gaven ze een presentatie tijdens een symposium en gebruikten ze netwerkrecepties om potentiële partners te spreken. ‘Op maandag ontmoette ik iemand die ons in contact kon brengen met een aantal interessante Japanse bedrijven’, vertelt Justin. ‘Hij maakte direct die dag nog de connectie, waardoor we tijdens de receptie op woensdag al onze ideeën en product konden laten zien.’

Beeld: © Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Beeld: © Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Taalbarrière

De komende maanden is het tijd om de gesprekken verder op te volgen. De ondernemers hopen daarbij weer ondersteuning te krijgen vanuit de ambassade, vertelt Krishna. ‘We merken dat we met behulp van de ambassade, die ook in het Japans kan communiceren, sneller een reactie krijgen.’ Er is een grote taalbarrière, vult Justin aan. ‘Eigenlijk gaat alles volledig in het Japans. Daar kan de ambassade ons nu bij helpen en als we verder gaan met onze contacten, kunnen we niet zonder een tolk aan de slag.’

Veel Nederlandse bedrijven in Japan werken samen met een lokale partner of hebben een kantoor met Japans personeel. Ook is de Japanse zakencultuur anders dan de Nederlandse. Zo gaat de begroeting via een buiging, zijn bedrijven hiërarchischer ingericht en vergt het geduld om een goede zakenrelatie op te bouwen. Voor vertrek naar Japan ontvingen de ondernemers daarom een lijstje met tips en tricks. Bijvoorbeeld over het meebrengen van Japanse visitekaartjes en een relatiegeschenk, vertelt Krishna. ‘Vooral de oudere generatie en directeuren waarderen het als je de tradities kent. Als je naar Japan wil, moet je je daarop aanpassen.’

Meer lezen over de Nederlandse deelname aan Expo 2025 Osaka?