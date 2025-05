Terugblik op het bezoek van Koning Willem-Alexander aan Expo 2025 Osaka Ministeries

Op woensdag 21 en donderdag 22 mei bezocht Koning Willem-Alexander de wereldtentoonstelling in Osaka als onderdeel van zijn reis naar Japan. Tussen 13 april en 13 oktober 2025 zullen maar liefst 28 miljoen mensen hun weg naar Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan vinden. Nederland heeft er een eigen paviljoen en mocht in de eerste maand sinds de opening al vele duizenden gasten ontvangen. Het bezoek van de Koning vormt het hoogtepunt van de Nederlandse Nationale Dag op Expo. Hij werd vergezeld door Minister Klever van Buitenlandse handel en ontwikkelingshulp en Minister Beljaarts van Economische zaken die in Japan zijn voor een economisch werkbezoek en een handelsmissie omtrent hightech en digitalisatie.

Vergroot afbeelding Nationale dag De Nationale Dag op Expo is een speciaal evenement dat door elk van de deelnemende landen wordt georganiseerd. Op 21 mei was Nederland aan de beurt en in dat kader kwam de Koning naar Osaka. Na het tekenen van het gastenboek en een officiele ceremonie waarbij het Nederlandse volkslied werd gespeeld en vlaggen werden gehesen, gaf Koning Willem-Alexander een welkomstoespraak. Hierin benadrukte hij de lange relatie tussen Japan en Nederland. In 2025 vieren we naast Expo namelijk 425 jaar aan Japans-Nederlandse betrekkingen.

Dans en tentoonstelling

Ter ere van de Nationale Dag woonde de Koning in de National Day Hall op het Expo-terrein een dansvoorstelling bij. Het ging om het Nederlandse ensemble Introdans dat voor deze gelegenheid samenwerkte met het Japanse LAND FES. Choreografen Adriaan Luteijn en Dai Matsuoka zijn pioniers op het gebied van inclusieve dans en maken voorstellingen waarin professionele dansers het podium delen met dansers met een beperking. De Koning bezocht ook de tijdelijke tentoonstelling Arts & Crafts on Common Ground. Nederlandse makers werkten samen met Japanse handwerklieden aan objecten waarin moderne en eeuwenoude technieken samenkomen.

Rondetafelgesprek

Als onderdeel van de economische missie vond in het Nederlandse paviljoen een rondetafelgesprek plaats tussen CEO’s van Nederlandse en Japans bedrijven, dat door de Koning werd bijgewoond. De ontmoeting werd voorgezeten door de Japanse werkgeversorganisatie Kansai Economic Federation en ons eigen VNO-NCW. Doelstelling was om economische samenwerking tussen Nederland en de Kansairegio in het westen van Japan aan te moedigen. Zij kunnen elkaar versterken, met name op het gebied van de natuurwetenschappen, gezondheid en chemie.

Paviljoenbezoeken

De Koning bezocht na afloop de rest van het Nederlandse paviljoen. Een dag eerder (20 mei) kwam het consortium AND BV – de ontwerpers en bouwers van het Nederlandse paviljoen – met de Japanse multinational Pasona Group overeen dat het paviljoen na afloop van Expo door Pasona zal worden aangekocht en opnieuw zal worden gebruikt op het Japanse eiland Awaji. Het was altijd de bedoeling dat het Nederlandse paviljoen een nieuwe bestemming zou krijgen. Het is namelijk een voorbeeld van circulair bouwen: elk onderdeel is geregistreerd en kan zonder problemen uit elkaar worden gehaald en elders opnieuw worden opgebouwd. Zo gaat er niets verloren. De dag werd afgesloten met onder andere bezoeken aan het Tsjechische paviljoen en dat van Pasona.

Vergroot afbeelding Kasteel van Osaka In de maand mei staat het Kasteel van Osaka in het teken van de lange relatie tussen Japan en Nederland. De tentoonstelling A New Dawn on Common Ground: 425 Years of Exchange between Japan and the Netherlands laat objecten zien die teruggaan tot het jaar 1600. Het Nederlandse schip ‘De Liefde’ strandde toen aan in Japan, met aan boord de eerste Nederlanders die in contact kwamen met Japan. Uiteindelijk leidde deze ontmoeting tot een exclusieve handelsrelatie die meer dan 200 jaar zou duren. Koning Willem-Alexander kwam op de tweede dag van zijn bezoek aan Japan naar de tentoonstelling, georganiseerd door het Nederlandse consulaat in Osaka en met objecten uit zowel Nederlandse als Japanse collecties.

Vergroot afbeelding Tekijuku en Nakanoshima Qross Later op deze 22ste mei bezocht de Koninklijke delegatie Tekijuku, een van de belangrijkste Nederlandse scholen in Japan. Tot diep in de negentiende eeuw leerden Japanse studenten hier Nederlands, de taal die nodig was om Westerse boeken te kunnen begrijpen. De aanwezigheid van de Nederlanders in Japan was namelijk Japans venster op de rest van wereld. Via deze zogenaamde Rangaku werden zo de laatste inzichten op onder andere de medische wetenschap naar Japan gebracht. Tegenwoordig is Tekijuku onderdeel van de Universiteit van Osaka. Hier werd vorig jaar een overeenkomst getekend voor samenwerking tussen Japan en Nederland op medisch gebied. De Koning bezocht Nakanoshima Qross, een hub voor onderzoek naar de gezondheidszorg van de toekomst.

Vergroot afbeelding Economische missie op hightech en digitalisatie In de middag namen Koning Willem-Alexander en Minister Klever deel aan de economische missie op hightech en digitalisatie onder leiding van Minister Beljaarts. Circa 70 Nederlandse bedrijven werden hierbij voorgesteld aan zo’n 170 Japanse gasten. Er werden verschillende overeenkomsten getekend om samenwerking op het gebied van semiconductoren, quantumcomputing en 6G-telecommunicatie te bevorderen. De middag werd afgesloten met een Innovatieparade waarbij negentien zowel Nederlandse als Japanse organisaties hun werk aan de Koning presenteerden.

EXPO Osaka 2025

Ondertitelingsbestand Uitgeschreven tekst *Japanse hiphopbeat speelt* Minister Klever: 'Dit hier is het Nederlandse paviljoen. Een prachtig onderdeel hier op de Wereld Expo in Osaka. Dit is de plek waar we Nederland zes maanden lang in de schijnwerpers zetten. We laten innovaties zien op het gebied van voeding, gezondheid, technologie en klimaat. En er zijn zes handelsmissies zodat bedrijven hier volop gelegenheid hebben om te laten zien wat ze kunnen. Nederland staat er dus geweldig op en de Nijntjes, de stroopwafels en de broodjes haring zijn niet aan te slepen. Het thema is Common Ground en dat betekent samenwerken. De 25 miljoen bezoekers kunnen ook zelf allemaal meedenken over innovatie. Dat is een mooi symbool van die samenwerking en de wereldwijde problemen waar we mee te kampen hebben, kunnen we op deze manier mooi samen oplossen.' *Japanse hiphopbeat eindigt* Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken verschijnt in beeld.