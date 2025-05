De Indo-Pacific: samenwerking met landen in Azië en Oceanië steeds belangrijker Ministeries

Nederland wil sterkere banden met landen in de Indo-Pacific. Denk aan Australië, India, Japan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en landen in Zuidoost-Azië. Om samen de vrije handel en onze veiligheid te beschermen. Bondgenoten zijn belangrijk. Zeker in een onrustige wereld. Samenwerken met andere landen maakt ook Nederland veiliger en economisch sterker.

Wat is de Indo-Pacific?

De Indo-Pacific is het gebied rondom de Indische Oceaan en de Stille Oceaan. 65% van de wereldbevolking leeft in deze regio en ongeveer de helft van de wereldhandel vindt er plaats. Ook voor de Europese Unie (EU) zijn landen in de Indo-Pacific belangrijke handelspartners. De regio is goed voor 40% van de EU-import, en 35% van de export.

De Indo-Pacific krijgt een steeds belangrijkere rol op het wereldtoneel. Tegelijkertijd zijn er in de regio steeds meer spanningen. Dat heeft gevolgen daar – maar ook voor Nederland.

Oplopende spanningen in de Indo-Pacific

Veel landen in de Indo-Pacific maken zich zorgen om de dreiging van China, Rusland en Noord-Korea voor stabiliteit in de regio. Die drie landen voeren onder andere cyberaanvallen uit en verspreiden desinformatie. Niet alleen in de Indo-Pacific, maar ook in Nederland.

Ook de spanningen tussen de Verenigde Staten (VS) en China zijn de laatste jaren toegenomen. Landen in de Indo-Pacific willen geen speelbal worden van deze concurrerende grootmachten. Daarom zoeken zij naar samenwerking met andere landen binnen en buiten de regio.

Dat biedt ook kansen voor Europa. Nederland en de EU kunnen zich meer dan ooit bewijzen als betrouwbare partner voor de Indo-Pacific. Om samen te werken op basis van wederzijdse belangen. Vooral op het gebied van veiligheid en welvaart.

Gedeelde waarden, gedeelde belangen

Veel landen in de Indo-Pacific hechten net als Nederland grote waarde aan democratie en internationale afspraken. Wereldwijd zijn beide in gevaar. Daarom is het belangrijk om ze samen te beschermen. Dat doet Nederland ook vanuit de EU en met bondgenoten in de NAVO. Bijvoorbeeld door de krachten te bundelen op het gebied van diplomatie, cyberveiligheid, sancties en het beschermen van vrije doorvaart.

Ook dat laatste is belangrijk voor Nederland. Neem bijvoorbeeld de drukke handelsroutes langs de Indo-Pacific. Daar zijn steeds vaker conflicten, bijvoorbeeld op de Zuid-Chinese Zee. Als de vrije doorvaart in gevaar komt, zou dat producten in Nederland veel duurder maken. Daarom draagt Nederland bij aan de maritieme veiligheid in de Indo-Pacific.

Veiligere wereld, veiliger Nederland

Samen staan we sterker. Niet alleen in de EU en de NAVO, maar ook met landen daarbuiten. Daarom zet Nederland in op het versterken van de banden in de Indo-Pacific. Voor meer handel, wederzijdse investeringen en kennisdeling. En om samen te werken aan een veiligere wereld. Want uiteindelijk maakt dat ook Nederland veiliger. Lees meer over de Nederlandse inzet in de Indo-Pacific en de EU-strategie voor deze regio.