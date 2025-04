Expo 2025 Osaka: Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling Ministeries

Van 13 april tot en met 13 oktober 2025 vindt Expo in Osaka, Japan plaats. Nederland neemt deel met een eigen paviljoen: een visitekaartje voor Nederlandse innovatie op het gebied van energie, klimaat, tuinbouw, voedsel en cultuur. Maar wat is een Expo precies? En wat levert het op voor Nederland? We leggen het uit.

Vergroot afbeelding Beeld: © Zhu Yumeng

Wat is een wereldtentoonstelling?

Een Expo, ook wel een wereldtentoonstelling genoemd, is een groot internationaal evenement waar landen zes maanden lang hun innovaties kunnen laten zien. Vroeger ging dit bijvoorbeeld om uitvindingen zoals de telefoon, de lift en het reuzenrad. Tijdens een Expo maakte de wereld ook voor het eerst kennis met het ijshoorntje, popcorn en ketchup. En misschien wel het beroemdste erfgoed van een wereldtentoonstelling: de Eiffeltoren in Parijs.

De eerste Expo vond bijna 175 jaar geleden, in 1851, plaats in Londen. Sindsdien heeft Nederland aan elke wereldtentoonstelling meegedaan. Tegenwoordig wordt zo’n tentoonstelling elke vijf jaar georganiseerd. De vorige Expo werd in 2021 in Dubai gehouden, een jaar later dan gepland door de coronapandemie. Dit jaar vindt de Expo plaats in Osaka, Japan.

Expo 2025 Osaka, Kansai

Het thema van de Expo 2025 is ‘Designing Future Society for Our Lives’ - hoe ziet de samenleving van de toekomst eruit? Dit gaat over het uitwisselen van ideeën om het dagelijks leven te verbeteren en wereldwijde problemen samen op te lossen. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en gezondheid. Aan de Expo nemen ongeveer 160 landen en internationale organisaties deel. Daarnaast verwacht de organisatie ongeveer 28 miljoen bezoekers, waarvan de meeste bezoekers uit Japan zelf komen.

Waarom neemt Nederland deel aan Expo 2025 Osaka?

De Expo biedt de kans om Nederlandse kennis en innovatie aan een groot internationaal publiek presenteren en Nederland op de kaart te zetten als een goede samenwerkingspartner. Ook kunnen Nederlandse bedrijven en organisaties gemakkelijk nieuwe contacten leggen, niet alleen in Japan maar ook in de bredere regio Oost-Azië. Vooral op het gebied van voeding, gezondheid, energietransitie, hightech, digitalisering en in de creatieve sector liggen er veel kansen in deze regio.

Daarnaast draagt deelname aan Expo bij aan een sterkere relatie met het organiserende land. Voor Nederland is dat dit jaar extra bijzonder, omdat we 425 jaar diplomatieke relaties met Japan vieren.

Wat leverde deelname aan de Expo Dubai op?

Vier jaar geleden bezochten bijna een miljoen bezoekers het Nederlandse paviljoen op Expo Dubai. Tijdens de tentoonstelling zijn 125 evenementen en tientallen handelsmissies georganiseerd. Dit leverde veel nieuwe opdrachten op voor Nederlandse bedrijven. Ook waren meerdere Nederlandse bedrijven betrokken bij de organisatie van Expo, de bouw van andere landenpaviljoens of de aanleg van infrastructuur.

Nederlands paviljoen: ‘Common Ground’

Het Nederlandse paviljoen op Expo 2025 Osaka, ‘Common Ground’, is ontworpen door architectenbureau RAU, ingenieursbureau DGMR en designstudio Tellart. Het werd gebouwd door de Japanse aannemer Asanuma Corporation. Het paviljoen is een goed voorbeeld van circulaire bouw. Zo staan alle onderdelen geregistreerd in het platform Madaster, waardoor precies te zien is welke materialen gebruikt zijn. Na afloop wordt het volledig afgebroken en krijgen alle materialen een nieuwe bestemming.

Vergroot afbeelding Beeld: © Tellart

Een lichtgevende bol leidt bezoekers als een gids door het paviljoen langs de geschiedenis van Nederland en Japan. Ook maken bezoekers kennis met Nederlandse innovaties, zoals een auto die op waterstof rijdt (Eco-Runner), drijvende zonnepanelen (Solar Duck) en textiel dat zonne-energie opwekt (SUNTEX).

Het paviljoen dient als ontmoetingsplek voor bedrijven, kennisinstellingen en organisaties. Tijdens de Expo worden hier verschillende evenementen georganiseerd en staan bezoeken van meerdere handelsmissies gepland.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je een overzicht van alle evenementen en handelsmissies.

Beeld: © Zhu Yumeng Beeld: © Zhu Yumeng

Nederland en Japan: 425 jaar

Tijdens de Expo viert Nederland 425 jaar diplomatieke relaties met Japan. Die relatie gaat terug tot 1600, toen het eerste Nederlandse schip ‘De Liefde’ Japan bereikte. Ruim 250 jaar lang was Nederland zelfs het enige Europese land waarmee Japan handelde. In die tijd maakten veel Japanners via de Nederlandse taal, vooral via Nederlandstalige boeken, kennis met westerse technologie en geneeskunde. En nog steeds kunnen Japanse studenten Dutch Studies volgen aan de Nagasaki Universiteit in het zuiden van Japan. Ook in Nederland wordt Japanstudies op de universiteit aangeboden.

Nederland en Japan werken dus al ruim 400 jaar veel samen. Niet alleen op het gebied van handel, maar ook bij de uitwisseling van wetenschap en cultuur. Nog steeds zijn de landen belangrijke partners en ook in de toekomst liggen er veel kansen voor samenwerking.