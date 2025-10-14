Ruim 1 miljoen bezoekers, 140 evenementen en 150 duizend stroopwafels: een terugblik Expo 2025 Osaka Ministeries

Gisteravond sloot Expo 2025 Osaka definitief de deuren. Zes maanden lang bood de Expo een internationaal podium voor Nederlandse kennis, innovatie en cultuur. Aino Jansen, projectmanager voor Expo 2025 Osaka bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, blikt terug op de Nederlandse deelname. ‘We hebben niet alleen stappen gezet in onze economische samenwerking, maar ook op politiek en cultureel gebied. We hebben onze relatie met Japan breed versterkt.’

Als projectmanager is Aino Jansen sinds 2022 verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Nederlandse deelname aan de Expo. Ze is van begin tot eind betrokken bij het project: van de voorbereidingen tot de evaluatie. ‘Denk aan de selectie van de architect, sponsorwerving, de bouw van het paviljoen’, zegt Aino. ‘Maar ook de totstandkoming van de programmering en dienstverlening op locatie. En komende tijd gaan we verder met de afbouw van het paviljoen en de evaluatie.’

Common Ground

Het Nederlands paviljoen, genaamd ‘Common Ground’, stond in het teken van de gedeelde geschiedenis tussen Nederland en Japan. Ook maakten bezoekers kennis met Nederlandse innovaties, zoals een auto die op waterstof rijdt en drijvende zonnepanelen. ‘Tijdens de Expo hebben we goed laten zien hoe Nederland kan bijdragen aan de grote uitdagingen waar we als mens voor staan. Denk bijvoorbeeld aan vergrijzing, gezondheidsuitdagingen en de energietransitie.’

Het Nederlands paviljoen tijdens Expo 2025 Osaka. Beeld: © AND bv copyright Plomp Beeld: © AND bv copyright Plomp

Ruim 1 miljoen bezoekers

Sinds de opening op 13 april bezochten ongeveer 1,2 miljoen mensen het Nederlands paviljoen. Zoals verwacht, kwamen de meeste bezoekers uit Japan zelf. ‘Meer dan 90% zelfs’, zegt Aino. ‘De bezoekers zijn echt een doorsnee van de Japanse bevolking: van schoolkinderen, zakelijke bezoekers tot ouderen die de vorige Expo in Osaka in 1970 nog hebben meegemaakt.’

Gedurende de looptijd is de Expo in Japan echt gaan leven, vervolgt Aino. ‘Mensen kwamen verkleed in de kleuren van de Expo of maakten zelf kleding met de mascotte. De laatste weken waren de toegangskaarten elke dag, van maandag tot en met zondag, volledig uitverkocht. Dagelijks bezochten dan 240 duizend mensen het Expo-terrein.’

Ontmoetingsplek en nieuwe samenwerkingen

In zes maanden vonden ruim 140 verschillende evenementen in het Nederlands paviljoen plaats. Van de opening door minister-president Schoof, tot het bezoek van de Koning en verschillende ministers en burgemeesters. Ook vonden er zes handelsmissies plaats en werden er workshops, tentoonstellingen en optredens georganiseerd. ‘Het is mooi om te zien dat het paviljoen voor zoveel verschillende evenementen is gebruikt. Want juist daar is het voor bedoeld: een ontmoetingsplek en ruimte voor nieuwe samenwerkingen.’

Het paviljoen diende ook als een platform voor ondernemers, bijvoorbeeld tijdens handelsmissies en evenementen van sponsoren Randstad en AkzoNobel.‘We hebben echt geïnvesteerd in kansen voor bedrijven. Ongeveer 300 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben deelgenomen aan een handelsmissie. Ook zijn er verschillende samenwerkingsovereenkomsten getekend. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en energie.’

Culturele samenwerking

Nederland presenteerde ook een uitgebreide culturele programmering met workshops, dans- en muziekvoorstellingen en tentoonstellingen. Het optreden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en een groot evenement met Nederlandse DJ’s zijn voor Aino persoonlijke hoogtepunten. ‘Het is leuk om mensen zo enthousiast te zien en dat er zoveel Japanse bezoekers op afkwamen. Tijdens het DJ-event waren er zelfs ongeveer 10.000 mensen aanwezig.’

De Japanse bezoekers konden zo op verschillende manieren kennismaken met de Nederlandse cultuur. Ook de Nederlandse producten die in het paviljoen werden verkocht, vielen goed in de smaak, lacht Aino. ‘Het is onderdeel van de Japanse beleving om iets te kopen tijdens een bezoek aan de Expo. Op het paviljoen verkochten we stroopwafels, Nijntje-artikelen en haring – als een Nederlandse twist op sashimi. En met succes, want er zijn ongeveer 150 duizend stroopwafels verkocht en we stonden overal bekend als het paviljoen van Nijntje.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Tellart

Brede relatie met Japan

De culturele programmering draagt ook bij aan het versterken van de samenwerking tussen onze landen en om Nederland in Japan op de kaart te zetten, vertelt Aino. ‘Met onze deelname hebben we niet alleen stappen gezet in onze economische samenwerking, maar ook op politiek en cultureel gebied. We hebben onze relatie met Japan breed versterkt. Dit jaar vieren we 425 jaar relaties tussen Nederland en Japan en de samenwerking tussen onze landen in het verleden. Maar we kijken ook naar de toekomst en hoe we samen uitdagingen kunnen oplossen. Want juist nu, met alle veranderingen in de wereld, zijn goede partners extra belangrijk.’

Paviljoen ontmanteld

Nu de Expo zijn deuren sluit, worden de meeste paviljoens afgebouwd. Het Nederlands paviljoen is zo ontworpen dat het volledig kan worden ontmanteld. ‘Het is een mooi voorbeeld van circulaire bouw’, legt Aino uit. ‘We wisten dat het ging om een tijdelijk gebouw voor zes maanden, daarom wilden we een paviljoen dat we volledig konden afbreken en waarvan we alle materialen kunnen hergebruiken.’ Het Japanse bedrijf Pasona heeft de intentie om het Nederlandse paviljoen over te nemen.