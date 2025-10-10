Naar Turkije in de herfstvakantie: hier moet je op letten Ministeries

De herfstvakantie is een populaire tijd voor Nederlanders om naar Turkije te reizen. Of je nu familie bezoekt, de historische straten van Istanbul verkent of ontspant aan de zonnige stranden van Antalya en Bodrum, een goede voorbereiding is essentieel. Tugce Dizge, senior consulair medewerker op de Nederlandse ambassade in Ankara, vertelt je waar je op moet letten voor vertrek, tijdens je verblijf en waar je terecht kunt in geval van nood.

Vergroot afbeelding Voor vertrek: zorg dat je alles op orde hebt ‘Tijdens de herfstvakantie komen veel Nederlanders naar Turkije’, vertelt Tugce. ‘Een zorgeloze vakantie begint met een goede voorbereiding. Lees daarom het actuele reisadvies en denk aan deze tips voor vertrek’: Geldig paspoort : Nederlanders hebben geen visum nodig om Turkije te bezoeken, maar je paspoort moet minimaal 150 dagen geldig zijn bij binnenkomst. Dit betekent dat je paspoort bijvoorbeeld bij een verblijf van 90 dagen nog minstens 60 dagen geldig moet zijn na je vertrek uit Turkije. Controleer daarom ruim voor vertrek of je reisdocumenten in orde zijn.

: Nederlanders hebben geen visum nodig om Turkije te bezoeken, maar je paspoort moet minimaal 150 dagen geldig zijn bij binnenkomst. Dit betekent dat je paspoort bijvoorbeeld bij een verblijf van 90 dagen nog minstens 60 dagen geldig moet zijn na je vertrek uit Turkije. Controleer daarom ruim voor vertrek of je reisdocumenten in orde zijn. Kopie paspoort : Het is ook verstandig om een kopie van je paspoort of ID-kaart mee te nemen en deze apart te bewaren, voor het geval dat je je paspoort mocht kwijtraken.

: Het is ook verstandig om een kopie van je paspoort of ID-kaart mee te nemen en deze apart te bewaren, voor het geval dat je je paspoort mocht kwijtraken. Reizen met kinderen : Reis je met minderjarige kinderen? Zorg dan dat je een toestemmingsverklaring bij je hebt als je reist zonder de andere ouder of voogd. Dit wordt steeds vaker gecontroleerd op luchthavens.

: Reis je met minderjarige kinderen? Zorg dan dat je een toestemmingsverklaring bij je hebt als je reist zonder de andere ouder of voogd. Dit wordt steeds vaker gecontroleerd op luchthavens. Reisverzekering : Zorg ervoor dat deze medische kosten en eventuele repatriëring dekt.

: Zorg ervoor dat deze medische kosten en eventuele repatriëring dekt. Medicijnen : Neem medicijnen in de originele verpakking mee en met een doktersrecept. Controleer ook of je medicatie is toegestaan volgens de Turkse douaneregels.

: Neem medicijnen in de originele verpakking mee en met een doktersrecept. Controleer ook of je medicatie is toegestaan volgens de Turkse douaneregels. Telefoon registratie : Je mag je telefoon 90 dagen gebruiken in Turkije zonder registratie. Blijf je langer, dan moet je deze registreren bij de Dijital Vergi Dairesi. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

: Je mag je telefoon 90 dagen gebruiken in Turkije zonder registratie. Blijf je langer, dan moet je deze registreren bij de Dijital Vergi Dairesi. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Bezit en gebruik van drugs: is verboden, ook softdrugs en snus (nicotinezakjes).

Tijdens je verblijf: veiligheid en respect voor de regels

'Eenmaal in Turkije is het belangrijk om je bewust te zijn van de lokale regels en gewoonten. Check het actuele reisadvies. Dit advies geeft ook aan welke gebieden je vanwege de veiligheid beter kunt vermijden, zoals de grensregio’s met Syrië, Irak en Iran.'

Vergroot afbeelding Demonstraties en politieke bijeenkomsten ‘We adviseren om demonstraties en politieke bijeenkomsten te vermijden’, benadrukt Tugce. ‘Deelname hieraan kan leiden tot arrestatie, zelfs als je alleen toeschouwer bent.’ Politieke uitingen op social media ‘Ook adviseren we om geen kritische politieke uitingen op social media te plaatsen. Het gaat hierbij niet alleen om het plaatsen van berichten, maar ook om het delen van berichten van anderen. Wees je ervan bewust dat zelfs oude berichten die kritisch zijn over de Turkse regering problemen kunnen veroorzaken, zoals een lang onderzoek of uitreisverbod.’ Fotografie Tugce: ‘Een ander belangrijk punt is fotografie. Het is in Turkije verboden om foto’s te maken van militaire instanties en politiebureaus. Overtreding van deze regel kan leiden tot boetes of zelfs aanhouding.’

Vergroot afbeelding Zwerfdieren ‘Het is in Turkije heel gebruikelijk dat je zwerfkatten en zwerfhonden op straat ziet lopen. Ze zijn niet allemaal gevaarlijk’, legt Tugce uit, ‘Toch wordt fysiek contact met zwerfdieren afgeraden in verband met het risico op hondsdolheid en infecties.’

Wat kan de ambassade in Ankara voor je doen?

‘Het komt regelmatig voor dat Nederlanders hun paspoort kwijtraken, bijvoorbeeld door het ergens te laten liggen. De Nederlandse ambassade in Ankara kan je helpen bij het regelen van een nooddocument. Verblijf je in Turkije en raak je je paspoort kwijt? Dan kan je 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen voor hulp.’

Zie ook: Nooddocument aanvragen in Turkije | NederlandWereldwijd

In geval van nood

‘In noodgevallen kun je rekenen op de hulp van de Nederlandse ambassade in Ankara. Meld je voor vertrek aan bij de BZ- Informatieservice. Aanmelden is heel eenvoudig: kies voor ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’. Via de Informatieservice krijg je direct relevante informatie in het geval van een calamiteit, zoals natuurgeweld of een (dreigende) crisis. Volg daarnaast altijd de aanwijzingen van de lokale autoriteiten.

Als je hulp nodig hebt van de Nederlandse ambassade, kun je bellen naar het NederlandWereldwijd Contactcentrum op +31 247 247 247. De ambassade biedt consulaire bijstand in situaties zoals arrestaties, overlijden, vermissing of gedwongen evacuaties. Houd er echter rekening mee dat de ambassade zich niet kan mengen in juridische procedures in Turkije.’

Natuurgeweld

‘Turkije ligt in een aardbevingsgevoelig gebied. Er is kans op aardbevingen en aardverschuivingen. Lees informatie over aardbevingen op de website van het Europees aardbevingscentrum EMSC (informatie in het Engels). Alle waarschuwingen voor natuurgeweld lees je in het reisadvies.

Voor noodgevallen in Turkije kun je gebruikmaken van het algemene alarmnummer 112. Dit nummer verbindt je met de politie, ambulance of brandweer.’

Tugce: ‘Wanneer je goed voorbereid op reis gaat, op de hoogte bent van de regels en weet waar je terecht kunt in geval van nood kun je volop genieten van je verblijf in Turkije.’