Vrijwilligers maken het verschil tijdens de NAVO-top in Den Haag

Op 24 en 25 juni 2025 verandert Den Haag in het kloppend hart van de internationale diplomatie. Tijdens de NAVO-top komen wereldleiders samen om te spreken over vrede, veiligheid en samenwerking. Maar terwijl de spotlights op de top zijn gericht, draait achter de schermen een andere, stille kracht: honderden rijksambtenaren die als vrijwilligers bijdragen aan de top. Met hun inzet zorgen zij ervoor dat alles soepel en gastvrij verloopt.

“Je maakt iets bijzonders van dichtbij mee”

Voor veel vrijwilligers is meewerken aan de NAVO-top een unieke kans. Ze laten hun gewone werk even los om zich in te zetten voor iets groots. Zo ondersteunt een medewerker van Buitenlandse Zaken tijdens de top als Media Liaison Officer: “Ik help journalisten op locatie zodat zij hun werk goed kunnen doen. Alles draait om communicatie, overzicht en snel schakelen. Het is intensief, maar ook heel leerzaam. Je bent echt onderdeel van iets groters.”

Duizenden aanmeldingen, maar 375 plekken

De organisatie van de NAVO-top kreeg bijna 3.000 aanmeldingen van mensen die wilden helpen. Uiteindelijk zijn er 375 rijksambtenaren voor een vrijwilligersrol geselecteerd. Een deel van hen is al actief, bijvoorbeeld bij de ondersteuning van buitenlandse delegaties. Tijdens de top zelf zijn er zo’n 250 vrijwilligers op locatie. Zij doen van alles: gasten begeleiden, vergaderruimtes in orde maken, journalisten helpen, en mensen vervoeren in golfkarretjes. Wat ze allemaal gemeen hebben: ze zijn flexibel, schakelen snel en doen wat nodig is om de top soepel te laten verlopen.

Van golfcartdriver tot room usher: elke rol telt

Een medewerker van het ministerie van Sociale Zaken rijdt straks rond in een golfkarretje: “Ik vervoer delegaties, collega’s en journalisten van a naar b. Het lijkt misschien simpel, maar het is belangrijk dat iedereen snel en veilig op de juiste plek komt. Tijdens de training mochten we zelfs testrijden op het circuit van Zandvoort. Dat vergeet ik niet snel!”

Een andere vrijwilliger, werkzaam bij Defensie, ondersteunt als room usher bij de vergaderruimtes: “Het is een rol die achter de schermen belangrijk is: als alles om hen heen goed geregeld is, kunnen de delegaties zich focussen op de inhoud. Het is bijzonder om achter de schermen bij te dragen aan zo’n groot internationaal evenement. Je leert veel, en je ontmoet mensen die je anders nooit was tegengekomen.”

Een top voor en door mensen

De NAVO-top is een belangrijk moment voor Nederland. Het is een kans om te laten zien dat we een betrouwbare en goed georganiseerde gastheer zijn. De inzet van de vrijwilligers speelt daarbij een grote rol. “Je merkt gewoon dat iedereen er zin in heeft, het enthousiasme werkt aanstekelijk,” vertelt de coördinator van het vrijwilligerstraject voor de NAVO-top.

Of het nu gaat om logistiek, media of gastvrijheid: mede dankzij de vrijwilligers verloopt de NAVO-top straks soepel en professioneel. Hun inzet is essentieel voor het succes van een internationaal evenement als dit.