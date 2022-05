De robothand SenseGlove bewijst de meerwaarde van een groot netwerk

*Muziek speelt*

Niels Bogerd, Chief operating officer SenseGlove:

“Ik ben nu in een virtuele omgeving, in een keuken, en ik moet nu een eitje gaan bakken. En als ik niet voorzichtig genoeg ben, dan breekt 'ie nu al. Dus ik moet 'm heel voorzichtig oppakken. Je kunt hier zien, dat je een fijne motoriek nodig hebt om dit goed te kunnen doen.”

“De SenseGlove is op de markt sinds 2018. Wij stellen met SenseGlove mensen in staat om op een intuïtieve manier een interactie te hebben met digitale objecten. Op dit moment wordt de SenseGlove

gebruikt voor revalidatie. Op deze manier revalideren, door het uitvoeren van een taak, is natuurlijk veel leuker dan je vingers honderd keer heen en weer bewegen.”

“Je kunt zo'n omgeving natuurlijk ook gebruiken om in een ziekenhuis te kijken of een patiënt

al klaar is om naar huis te gaan. Kan de patiënt de basistaken op een veilige manier uitvoeren? Deze revalidatie doen we nu met het Rijndam ziekenhuis.”

“Maar als je naar de toekomst kijkt, dan zou je je kunnen voorstellen dat je met de SenseGlove een robotarm aanstuurt, waardoor je ook op afstand zou kunnen opereren. Dan moet je je voorstellen dat er bijvoorbeeld een chirurg in Groningen aan het opereren is met een SenseGlove, en dat de patiënt, en de robot die de chirurg aanstuurt, zich in Maastricht bevinden.”

“Wij werken er ook aan om onze technologie verder te optimaliseren. Zodat je ook hele fijne motoriek,

die voor een chirurg natuurlijk heel belangrijk is, zodat wij daar op de juiste manier mee om kunnen gaan.”

*Muziek speelt*

Logo Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. *Muziek speelt*

