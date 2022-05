Publiek-private samenwerking leidt tot internationaal succes op de Watercampus Leeuwarden

*Muziek speelt* Beeldtekst: WaterCampus Leeuwarden. Cees Buisman – Wetsus Raad van Bestuur: WaterCampus is een unieke plek in de wereld, want je kan hier terecht van idee tot en met wereldwijde vermarketing, alles op het gebied van watertechnologie. Je komt hier als bedrijf binnen, je kiest een idee of je sluit je aan bij een idee. Vervolgens gaan wij met onderzoekers uit de hele wereld, met hele moderne faciliteiten, met kennis van verschillende universiteiten aan je idee werken. We combineren dat idee ook nog eens een keer met eindgebruikers die de technologie willen kopen. Daardoor kunnen we sneller innoveren dan waar ook. *Muziek speelt* Hein Molenkamp – Directeur Water Alliance: In dit mooie oude kerkgebouw is het WaterCampus Businesscenter gevestigd. Wij helpen bedrijven hun technologie verder op te schalen naar de markt en daarvoor is dit hele ecosystemen ingericht. Dat ze het niet alleen kunnen ontwikkelen hier, maar ook testen en zelfs laten zien. Daarna helpt de Water Alliantie die bedrijven wereldwijd contacten te vinden waarin zij nieuwe klanten kunnen treffen. Leuk voorbeeld hiervan is Hydraloop dat hier ook op het WaterCampus gevestigd is, en inmiddels wereldwijd actief. Sabine Stuiver – Mede-eigenaar Hydraloop: De Hydraloop is onze uitvinding en daarmee stellen we mensen in staat over de hele wereld om thuis hun eigen afvalwater te kunnen recyclen en nog een keer te gebruiken. Daarmee bespaar je 45 procent van al je waterverbruik. Dat hele netwerk van het WaterCampus heeft ons in staat gesteld om op een wereldpodium te staan. In Amerika, in Europa hebben we enorme prijzen gewonnen. Zonder hen hadden we nooit zo ver geschopt als nu en daarom zijn we ook ontzettend blij dat we hier gevestigd zijn op de WaterCampus. Cees Buisman – Wetsus Raad van Bestuur: In de hele wereld worden de economie en de mensen beperkt door vervuild water en watertekort. Nederland heeft een kennisvoorsprong op dit gebied om dit op te lossen. En de WaterCampus is natuurlijk een fantastisch mechanisme voor Nederland om de voorsprong te behouden. Logo Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Beeldtekst: Geproduceerd door de Rijksoverheid. Dronebeelden: Water Alliance / NARVIC-media.