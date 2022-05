Innovatieve bedrijven en slimme concepten, daar moeten wij het van hebben

Ministeries

Wat is het belang van investeren in innovatie? Wat is de relatie tussen innovatie en de coronacrisis? En hoe ziet de toekomst voor Nederland er op dit gebied uit? Michiel Sweers, directeur Innovatie & Kennis bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vertelt.

Beeld: © EZK

Het belang van investeren in innovatie

"Innovatie is van groot belang omdat nieuwe technologieën, nieuwe producten en nieuwe ideeën de economie van de toekomst zijn. Dus onze economische groei wordt in een heel belangrijke mate bepaald door hoe innovatief we met z’n allen zijn. Daarnaast weten we dat we met een aantal maatschappelijke vraagstukken te maken hebben die we niet gaan oplossen met de kennis en technologie van vandaag.

Neem de pandemie. De enige manier hoe we hieruit komen is met een vaccin dat nog niet bestond; een goed voorbeeld van hoe hard innovatie nodig is om een maatschappelijk probleem op te lossen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energie of voedsel. Maar díe mate van innovatie komt niet vanzelf tot stand, daar is een overheid voor nodig. Een overheid die subsidie geeft én partijen bij elkaar brengt: wetenschappers met het bedrijfsleven, mensen uit het ziekenhuis met mensen op de universiteit, Nederlandse wetenschappers met buitenlandse wetenschappers et cetera.

Je hebt ontmoetingen en gesprekken nodig om tot innovatie te komen op de maatschappelijke vraagstukken en dat stimuleren we vanuit de Rijksoverheid op allerlei manieren. Daarnaast geven we ook richting aan dat proces, onder andere binnen het missiegedreven innovatiebeleid: het innovatiebeleid dat gericht is op maatschappelijke vraagstukken."